Renault India ই প্ৰদৰ্শন কৰিলে 2026 বৰ্ষৰ Renault Duster; আৰম্ভ হ’ল বুকিং
Renault Duster 2026 ইণ্ডিয়া উন্মোচন কৰা হৈছে আৰু বুকিং আৰম্ভ হৈছে । জানক মুকলি হ’বলগীয়া এই গাড়ীখনৰ দামৰ লগতে বৈশিষ্ট্যসমূহৰ বিষয়ে ।
Published : January 27, 2026 at 10:37 AM IST
হায়দৰাবাদ: 77 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসত Renault India ই ইয়াৰ অন্যতম প্ৰতিষ্ঠিত বেজ নতুন ডাষ্টাৰ মুকলি কৰি ভাৰতীয় বজাৰত নিজকে পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৷ দ্ৰুতগতিত সম্প্ৰসাৰিত হোৱা মিড চাইজ এছ ইউ ভি ছেগমেণ্টে বৰ্তমান ভাৰতীয় গ্ৰাহকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । ডাষ্টাৰৰ সৈতে এনে অতি প্ৰতিযোগিতামূলক খণ্ডত পুনৰ প্ৰৱেশ কৰি Renault এ নিজৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীসকলক এক কঠিন প্ৰত্যাহ্বান প্ৰদান কৰিব বু লি আশা কৰা হৈছে ।
2026 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ মাজভাগত কোম্পানীয়ে নতুন ডাষ্টাৰৰ দাম ঘোষণা কৰিব । মাৰ্চৰ মাজভাগৰ পৰা টাৰ্বো ট্ৰিমৰ ডেলিভাৰী আৰম্ভ হ’ব । হাইব্ৰিড ভেৰিয়েন্টসমূহৰ ডেলিভাৰী 2026 চনৰ দীপাৱলীৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব । ক্ৰেতাই Renault ই ডাষ্টাৰখন 21 হাজাৰ টকাৰ এডভান্স বুকিং কৰিব পাৰিব । Renault এ নতুন ডাষ্টাৰৰ 7 বছৰ বা 1,50,000 কিলোমিটাৰ ৱাৰেণ্টী আগবঢ়াইছে ।
যদি আপুনি নতুন Renault ডাষ্টাৰৰ ডিজাইনলৈ চকু ফুৰায় ইয়াত সম্পূৰ্ণ আধুনিক আৰু শক্তিশালী এছ ইউ ভিৰ চৰিত্ৰ প্ৰতিফলিত হৈছে । সন্মুখত শেহতীয়া Renault ল’গ’ থকা আকৰ্ষণীয় চিগনেচাৰ গ্ৰীলে লগে লগে চকু কপালত তুলিছে । এল ই ডি হেডলেম্পৰ শ্লীম ডিজাইন আৰু Y আকৃতিৰ চিগনেচাৰৰ সৈতে এল ই ডি ডি আৰ এল সমূহে এছ ইউ ভিক ভৱিষ্যতৰ ৰূপ দিয়ে । স্প’ৰ্টী বাম্পাৰৰ ডিজাইনে ডাষ্টাৰক অধিক আকৰ্ষণীয় ব্যক্তিত্ব প্ৰদান কৰে ।
চাইড প্ৰফাইলৰ কথা আহিলে বল্ড ক্ৰীজ লাইনে ডাষ্টাৰৰ শৰীৰলৈ কঠিনতা আনে । গধুৰ বডি ক্লেডিং আৰু অভাৰছাইজ এলয় হুইলবোৰে একেলগে প্ৰকৃত অফ-ৰোডাৰৰ আভাস দিয়ে । ওপৰৰ কাৰ্যক্ষম চাঁদৰ ৰেইলবোৰ কেৱল ডিজাইন-বন্ধুত্বপূৰ্ণ নহয়, উপযোগীও হ’ব পৰাকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে । মুঠতে চাইড ভিউত ডাষ্টাৰৰ পেশীবহুল স্বভাৱ স্পষ্টকৈ দেখা গৈছে ।
নতুন ডাষ্টাৰৰ পিছফালে এক অনন্য ডিজাইন পৰিচয় আছে । Y আকৃতিৰ উপাদানৰে ডিজাইন কৰা C আকৃতিৰ LED টেইলম্পে ৰাতি ইয়াক আকৰ্ষণীয় কৰি তোলে । গধুৰ ডিজাইনৰ পিছফালৰ বাম্পাৰে বাহনখনক অধিক আত্মবিশ্বাসী ৰূপ দিয়ে । ওপৰত ছাঁদত মাউণ্ট কৰা স্পয়লাৰে ডাষ্টাৰৰ স্প’ৰ্টী চৰিত্ৰক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰে । 2026 চনৰ Renault Duster ৰ ভিতৰৰ অংশ বহুলাংশে নতুনকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে ।
এসময়ত কেৱল শক্তিশালী এছ ইউ ভি হিচাপে পৰিচিত ডাষ্টাৰে এতিয়া ভিতৰলৈ সম্পূৰ্ণ প্ৰিমিয়াম পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । Renault ই স্পষ্টভাৱে ব্যৱহৃত সামগ্ৰীৰ মানদণ্ড, ফিট আৰু ফিনিচিঙৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়া যেন লাগে । ডেচব’ৰ্ড আৰু দুৱাৰৰ পেডত চফ্ট-টাচ মেটেৰিয়েলৰ ব্যৱহাৰে এতিয়া কেবিনত ভৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাক বিলাসী গাড়ীৰ অনুভৱ দিয়ে ।
আসনৰ ক্ষেত্ৰতো নতুন ডাষ্টাৰে এক ডাঙৰ খোজ আগুৱাই গৈছে । লেদাৰেট চিট আপহলষ্টৰীয়ে গাড়ীৰ ভিতৰৰ অংশত বিলাসীতাৰ স্পৰ্শ যোগ কৰিলেও চিটসমূহ দীঘলীয়া যাত্ৰাতো আৰাম প্ৰদান কৰিব পৰাকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে । ডেচব’ৰ্ডত ডুৱেল স্ক্ৰীণ ছেটআপে ডাষ্টাৰক আধুনিক এছ ইউ ভিৰ সৈতে একে শাৰীত ৰাখিছে । সম্পূৰ্ণ ডিজিটেল ড্ৰাইভাৰ ডিছপ্লেৰ সৈতে বৃহৎ টাচস্ক্ৰীণ ইনফ’টেইনমেণ্ট ছিষ্টেমে ড্ৰাইভিং অভিজ্ঞতাক অধিক হাই-টেক কৰি তোলে ।
প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ক’ব লাগিব যে 2026 চনৰ ডাষ্টাৰত Renault এ কোনো আপোচ কৰা নাই । বেতাঁৰ ফোন চাৰ্জাৰে দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ সহজ কৰি তোলে যদিও স্বয়ংক্ৰিয় জলবায়ু নিয়ন্ত্ৰণে প্ৰতিটো যাত্ৰা আৰামদায়ক কৰি তোলে । এটা পেনোৰামিক ছানৰুফে কেবিনটোক অধিক বিশাল যেন লাগে । 360 ডিগ্ৰী কেমেৰা, সন্মুখ আৰু পিছফালৰ পাৰ্কিং চেন্সৰে চহৰত বা জনবহুল অঞ্চলত গাড়ী চলোৱাটো সহজ কৰি তোলে ।
ডাষ্টাৰত তিনিটা ইঞ্জিন বিকল্প আছে, য’ত আছে শক্তিশালী হাইব্ৰিড পাৱাৰট্ৰেইন । ইয়াৰ ভিতৰত আছে 163 পি এছ, 280 এন এম শক্তি প্ৰদান কৰা টাৰ্বো টিচিই 160 ইঞ্জিন, 1.4 কিলোৱাট বেটাৰীৰ সৈতে সংযোগ কৰা 1.8 L জিডিআই শক্তিশালী হাইব্ৰিড ইঞ্জিন আৰু টাৰ্বো টিচিই 100 ইঞ্জিন । ইয়াৰ উপৰিও 1.0 লিটাৰৰ টাৰ্বো-পেট্ৰল ইউনিটে 100hp, 152Nm (কেৱল 5 স্পীড মেনুৱেল) উৎপাদন কৰে ।
