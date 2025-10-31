একাংশ Jio গ্ৰাহকক গুগলে আগবঢ়াইছে গুগল এআই প্ৰ’ প্লেনৰ বিনামূলীয়া সুবিধা
ৰিলায়েন্স ইন্টেলিজেন্স আৰু গুগলৰ অংশীদাৰিত্বই 18 মাহৰ বাবে যোগ্য জিঅ’ 5G ব্যৱহাৰকাৰীসকলক গুগল এআই প্ৰ’ প্লেনৰ বিনামূলীয়া সুবিধা প্ৰদান কৰে ।
হায়দৰাবাদ: ৰিলায়েন্স জিঅ' ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ এটা ভাল খবৰ । আমেৰিকাৰ টেক জায়ান্ট গুগলৰ সৈতে অংশীদাৰিত্বৰ কথা ঘোষণা কৰিছে কোম্পানীটোৱে । ইয়াৰ জৰিয়তে জিঅ’ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে 18 মাহৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ Google AI Pro ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব । কোম্পানীটোৰ তথ্য অনুসৰি গুগল এআই প্ৰ’ত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ 35,100 টকা খৰচ হ’ব । কিন্তু নিৰ্বাচিত Jio ব্যৱহাৰকাৰীয়ে বিনামূলীয়াকৈ ইয়াৰ সুবিধা ল’ব পাৰিব ।
কোম্পানী দুটাৰ এই অংশীদাৰিত্ব গুগলে জুলাই মাহত কৰা ঘোষণাৰ পিছত আহিছে, য’ত 18 বছৰ আৰু তাতকৈ অধিক বয়সৰ ভাৰতীয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক 1 বছৰৰ বাবে 19,500 টকাৰ জেমিনি এ আই প্ৰ’ প্লেন বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰা হৈছে । গুগলৰ এই অফাৰৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে 12 মাহৰ বাবে জেমিনি এআই প্ৰ’ৰ বিনামূলীয়া সুবিধা লাভ কৰিছিল যদিও গুগলৰ সৈতে ৰিলায়েন্সৰ অংশীদাৰিত্বই 18 মাহৰ বাবে যোগ্য জিঅ’ ব্যৱহাৰকাৰীলৈ এই সুবিধা বৃদ্ধি কৰিছে ।
RIL ৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীয়ে কয়, "ৰিলায়েন্স ইনটেলিজেন্সৰ লক্ষ্য হৈছে চোৰাংচোৱা সেৱাসমূহ 1.45 বিলিয়ন ভাৰতীয়ৰ বাবে সুলভ কৰি তোলা । গুগলৰ দৰে কৌশলগত আৰু দীৰ্ঘম্যাদী অংশীদাৰৰ সৈতে আমাৰ সহযোগিতাৰ জৰিয়তে আমি ভাৰতক কেৱল এ আই সক্ষম কৰাই নহয়, এ আই-সক্ষম কৰি তোলাৰ লক্ষ্য লৈছো, য'ত প্ৰতিজন নাগৰিক আৰু উদ্যোগে বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰি সৃষ্টি, উদ্ভাৱন আৰু বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ।"
Google AI Pro কি?
গুগল এআই প্ৰ’ পৰিকল্পনা হৈছে এটা পেইড ছাবস্ক্ৰিপশ্যন প্লেন যিয়ে গুগলৰ উন্নত এআই মডেল আৰু সঁজুলিসমূহৰ প্ৰৱেশাধিকাৰ প্ৰদান কৰে । ইয়াত উন্নত যুক্তিৰ বাবে Gemini 2.5 Pro, ভিডিঅ’ প্ৰজন্মৰ বাবে Veo 3, Deep Research আৰু NotebookLMৰ দৰে সঁজুলিৰ বাবে অধিক ব্যৱহাৰৰ সীমাৰ দৰে বৈশিষ্ট্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও ই গুগল ড্ৰাইভ, জিমেইল আৰু ফটোত 2 টিবি ক্লাউড ষ্ট’ৰেজ প্ৰদান কৰে । ইয়াক ব্যক্তিগত ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে উৎপাদনশীলতা, সৃষ্টিশীলতা আৰু গৱেষণা ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে ।
কোন লাভৱান হ’ব ?
এই Jio অফাৰ প্ৰথম অৱস্থাত 18 ৰ পৰা 25 বছৰ বয়সৰ ভিতৰৰ ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে উপলব্ধ । এই পদক্ষেপৰ লক্ষ্য হৈছে ভাৰতৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজলৈ AI ৰ সুবিধাসমূহ কঢ়িয়াই অনা । দেশৰ আন ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে ইয়াক উপলব্ধ কৰাৰ বাবে কাম কৰি আছে কোম্পানীটোৱে । এই অফাৰ লাভ কৰাৰ একমাত্ৰ চৰ্ত হ’ল ব্যৱহাৰকাৰীয়ে কোম্পানীটোৰ 5G আনলিমিটেড প্লেনৰ সৈতে ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব । ইয়াৰ বাবে ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ 349 বা তাতকৈ অধিক মূল্যৰ সক্ৰিয় প্লেন থাকিব লাগিব । যোগ্য ব্যৱহাৰকাৰীয়ে MyJio এপত গৈ এই বৈশিষ্ট্য সক্ৰিয় কৰিব পাৰে ।
এই অফাৰৰ অধীনত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে কি কি সুবিধা লাভ কৰিব ?
- AI টুলৰ জৰিয়তে অধ্যয়ন, গৱেষণা আৰু কেৰিয়াৰ ত্বৰান্বিত কৰিব বিচৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, গৱেষক আৰু যুৱ পেছাদাৰীসকল জিঅ’ আৰু গুগলৰ এই অংশীদাৰিত্বৰ দ্বাৰা সৰ্বাধিক লাভৱান হ’ব ।
- ব্যৱহাৰকাৰীয়ে জেমিনি এআই প্ৰ’ প্লেনৰ সুবিধাও ল’ব পাৰে, যিটোত একাধিক প্ৰিমিয়াম ফিচাৰ আছে ।
- জেমিনি 2.5 প্ৰ’ হৈছে গুগলৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী আৰু কাৰ্যক্ষম এআই মডেল, যিটো যুক্তি, ক’ডিং আৰু সৃষ্টিশীল কাম কৰিবলৈ সক্ষম । কোম্পানীটোৱে 2TB ক্লাউড ষ্ট’ৰেজও আগবঢ়াইছে, যাৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ব্যক্তিগত আৰু শিক্ষামূলক তথ্য সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিব ।
- ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত Veo 3.1 আৰু Nano Banana ৰ দৰে মডেল ব্যৱহাৰ কৰি AI ভিডিঅ’ আৰু ফটো তৈয়াৰ কৰিব পাৰি । ইয়াৰ উপৰিও পেছাদাৰীসকলে জিমেইল, ডক্স আৰু ভিডিঅ’ৰ দৰে জনপ্ৰিয় গুগল এপত এআই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে । ইমেইল খচৰা, নথিপত্ৰৰ সাৰাংশ আৰু ভিডিঅ' বিষয়বস্তু সৃষ্টিৰ বাবে ই অতি উপযোগী হ'ব পাৰে ।
