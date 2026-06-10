ETV Bharat / technology

ৰিলায়েন্স-মেটাই নিৰ্মাণ কৰিব নবীকৰণযুক্ত শক্তিচালিত এআই ডাটা চেণ্টাৰ, ক'ত হ'ব এই অভিলাষী প্ৰকল্প ?

ৰিলায়েন্স আৰু মেটাই যৌথভাৱে গুজৰাটৰ জামনগৰত ১৬৮ মেগাৱাটৰ নবীকৰণযোগ্য শক্তিচালিত ডাটা চেণ্টাৰ নিৰ্মাণ কৰিব । এইটো হ'ব ভাৰতত মেটাৰ প্ৰথমটো বিল্ট-টু-ছুইট কেন্দ্ৰ ।

AI Data Centre
আমেৰিকাৰ নিউটন কাউণ্টিত মেটাৰ ষ্টেণ্টন স্প্ৰিংছ ডাটা চেণ্টাৰ ফাইল ফটো (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 10, 2026 at 5:39 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: ভাৰতীয় ধনকুবেৰ মুকেশ আম্বানীৰ ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰীজ লিমিটেডে গুজৰাটৰ জামনগৰত ১৬৮ মেগাৱাট শক্তিৰ ডাটা চেণ্টাৰ নিৰ্মাণ কৰিব । ইয়াৰ বাবে ৰিলায়েন্সে আমেৰিকাৰ প্ৰযুক্তি সম্ৰাট মেটাৰ সৈতে এক অংশীদাৰিত্ব কৰিছে । দুবছৰৰ ভিতৰত উৎপাদনক্ষম হোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰা এই কেন্দ্ৰটোৰ পৰা ক্ষমতা মেটাই লীজত লাভ কৰিব । লগতে ইয়াক বৃদ্ধি কৰাৰ বিকল্পও থাকিব ।

উল্লেখ্য যে মেটাৰ বাবে এইটো হ'ব ভাৰতৰ প্ৰথমটো বিল্ট-টু-ছুইট (built-to-suit) ডাটা চেণ্টাৰ ক্ষমতা । এক যুটীয়া বিবৃতিত এই কথা উল্লেখ কৰি লগতে কোৱা হৈছে যে এই নতুন ক্ষমতাই এআই আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে ভাৰত বিশ্বজনীন হাব হিচাপে উত্থানৰ ক্ষেত্ৰত এক উল্লেখযোগ্য মাইলৰ খুঁটি হিচাপে পৰিগণিত হ'ব । এই কেন্দ্ৰটোৱে মেটাৰ বিশ্বজনীন আন্তঃগাঁথনিৰ সেৱা আগবঢ়াব । লগতে ইয়াৰ মূল ব্যৱসায় আৰু এআই ভিত্তিক প্ৰয়োজনীয়তাক সমৰ্থন কৰিব ।

AI Data Centre In Gujarat
ডাটা চেণ্টাৰৰ ভিতৰৰ অংশত দুয়োফালে থকা ছাৰ্ভাৰ ৰেকৰ শাৰী (Getty Image)

এই চুক্তিখনৰ অধীনত ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডে ডাটা চেণ্টাৰৰ সমগ্ৰ জীৱনচক্ৰ সামৰি লোৱা সকলো প্ৰকাৰৰ সেৱা আগবঢ়াব । ইয়াৰ ভিতৰত থাকিব ডিজাইন আৰু নিৰ্মাণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইউটিলিটি, নবীকৰণযোগ্য শক্তি যোগান, নেটৱৰ্ক সংযোগ আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিচালিত কাৰ্যকলাপৰ ব্যৱস্থাপনা । ইয়াৰ দ্বাৰা আৰআইএল এই প্ৰকল্পৰ বাবে একক-উইণ্ডো সমাধান প্ৰদানকাৰী হিচাপে গঢ়ি উঠিব ।

এই সন্দৰ্ভত ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক মুকেশ আম্বানীয়ে কয়, "মেটাৰ সৈতে এই অংশীদাৰিত্ব ভাৰতৰ ডিজিটেল আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে এক পৰিৱৰ্তনশীল মুহূৰ্ত । মেটাৰ পৰিসৰৰ বিশ্বজনীন প্ৰযুক্তিৰ নেতৃত্বৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰথমটো বিল্ট-টু-ছুইট ডাটা চেণ্টাৰ নিৰ্মাণে ভাৰতৰ বিশ্বজনীন এআই বিপ্লৱৰ ক্ষেত্ৰত যে আগৰণুৱা হ'বলৈ আগবাঢ়িছে তাৰ প্ৰস্তুতিক দৰ্শায় ।"

তেওঁ লগতে কয়, "জমনগৰ হাইপাৰস্কেল এআই কম্পিউটিঙৰ বাবে এক বিশেষ গন্তব্যস্থান হৈ পৰিব আৰু আমি এই দৃষ্টিভংগীক বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ মেটাৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব কৰি গৌৰৱান্বিত বোধ কৰিছোঁ ।"

ডাটা চেণ্টাৰটোৰ আন এক উল্লেখযোগ্য দিশ হ’ল ইয়াক নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰে চালিত কৰা হ’ব আৰু সাগৰীয় পানীক মিঠা কৰি (desalinated seawater) ইয়াক শীতল কৰা হ’ব । মেটাই ভাৰতৰ দুটা আগশাৰীৰ স্বচ্ছ শক্তি প্ৰদানকাৰী কোম্পানী ক্লিনমেক্স (CleanMax) আৰু ফ'ৰ্থ পাৰ্টনাৰ এনাৰ্জীৰ (Fourth Partner Energy) সৈতে পৃথকে পৃথকে অংশীদাৰিত্ব কৰি প্ৰায় ১ গিগাৱাট নবীকৰণযোগ্য শক্তিক সমৰ্থন আগবঢ়াব পৰা যাব ।

এইটো এটা উল্লেখযোগ্য দিশ, কিয়নো বিশ্বজুৰি ডাটা চেণ্টাৰৰ গঠনসমূহ শক্তিৰ চাহিদা আৰু ইয়াৰ পৰিচালনাৰ বাবে পানীৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে পৰিৱেশজনিত বিপদৰ সমাৰ্থক হ’বলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।

বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে গুজৰাটৰ কৌশলগত অৱস্থানে বৃহৎ পৰিসৰৰ ডাটা চেণ্টাৰ পৰিচালনাৰ বাবে ডাঙৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে । কিয়নো ইয়াত শক্তিশালী ডেলিভাৰী ক্ষমতা, নবীকৰণযোগ্য শক্তি আৰু পানীৰ সুবিধা, ভাৰতৰ পশ্চিম ছাবমেৰিন কেবল লেণ্ডিং ষ্টেচনৰ নিকটৱৰ্তী আৰু জিঅ’ৰ বিস্তৃত ফাইবাৰ নেটৱৰ্ক আদি অন্তৰ্ভুক্ত আছে ।

মেটাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গে কয়, "আমি ভাৰতত আমাৰ প্ৰথমটো এআই সক্ষম ডাটা চেণ্টাৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ৰিলায়েন্সৰ সৈতে কাম কৰি গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ । জামনগৰৰ এই বিশ্বমানৰ কেন্দ্ৰটোৱে ভাৰতৰ অৰ্থনীতিত আমাৰ দীৰ্ঘম্যাদী বিনিয়োগ গভীৰ কৰাৰ লগতে আমাৰ এআই আন্তঃগাঁথনি বিশ্বজুৰি বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰিব ।"

উল্লেখ্য যে মেটা আৰু ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজে একত্ৰিতভাৱে কাম কৰা এইটোৱেই প্ৰথম নহয় । ২০২০ চনত মেটাই ভাৰতৰ উত্থানশীল ডিজিটেল অৰ্থনীতিত স্থান দখল কৰিবলৈ ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডৰ মালিকানাধীন জিঅ’ প্লেটফৰ্মত ৫.৭ বিলিয়ন ডলাৰ বিনিয়োগ কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক :অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত চলিছে মিছাইল নিৰ্মাণৰ কাৰখানা স্থাপনৰ প্ৰস্তুতি
লগতে পঢ়ক :ভাৰতত এয়াৰট্ৰাংকে বিনিয়োগ কৰিব ৩ লাখ কোটি টকা

TAGGED:

RELIANCE INDUSTRIES LIMITED
META
RENEWABLE ENERGY
ইটিভি ভাৰত অসম
AI DATA CENTRE IN GUJARAT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.