ভাৰতত বৃদ্ধি হৈছে নৱীকৃত স্মাৰ্টফোনৰ বিক্ৰী : ৰিপোৰ্ট
এক প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে যে 2025 চনৰ কেলেণ্ডাৰ বৰ্ষৰ প্ৰথমাৰ্ধত ভাৰতত নৱীকৃত স্মাৰ্টফোনৰ বিক্ৰী 5 শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে ।
Published : October 20, 2025 at 5:12 PM IST
হায়দৰাবাদ: শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে যে 2025 চনৰ কেলেণ্ডাৰ বৰ্ষৰ প্ৰথমাৰ্ধত ভাৰতত নৱীকৃত স্মাৰ্টফোনৰ বিক্ৰী বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি 5 শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে, যিটো বিশ্বজুৰি দ্বিতীয় দ্ৰুততম বৃদ্ধি । বিশ্বব্যাপী বজাৰ গৱেষণা সংস্থা কাউণ্টাৰপইণ্ট ৰিচাৰ্চৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি আইফোন 13 আৰু আইফোন 14 ছিৰিজৰ দৰে প্ৰিমিয়াম মডেলৰ প্ৰবল চাহিদাৰ বাবে ভাৰতত নৱীকৃত আইফোনৰ বিক্ৰী 19 শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে ।
প্ৰতিবেদনখনে ইংগিত দিয়ে যে বিশাল স্মাৰ্টফোন বজাৰৰ চলি থকা প্ৰিমিয়ামকৰণ এতিয়া নৱীকৃত ডিভাইচসমূহলৈও সম্প্ৰসাৰিত হৈছে, যিটো গ্ৰাহকৰ সজাগতা বৃদ্ধি, শক্তিশালী যোগান শৃংখল আৰু উচ্চমানৰ মডেলৰ বৰ্ধিত চাহিদাৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত । প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে আইফোনৰ প্ৰবল চাহিদাৰ বাবে আফ্ৰিকাই 6 শতাংশ বৃদ্ধিৰে বিশ্বৰ বৃদ্ধিৰ নেতৃত্ব দিছে । ভাৰতৰ নৱীকৰণ কৰা বজাৰত এপলে দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ছেমছাঙে 1 শতাংশ সামান্য হ্ৰাস পালেও শীৰ্ষস্থান অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে ।
ছেমছাঙৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছিল গেলাক্সি S22 আৰু S23 মডেলৰ চাহিদা অব্যাহত থকাৰ বাবে । তদুপৰি, প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ভাৰতৰ বেষ্ট চেলাৰ মডেলৰ ভিতৰত ছেমছাং গেলেক্সি S22 আৰু S21 আছিল ।
দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ প্ৰি-অনড স্মাৰ্টফোন বজাৰখনো 2025 চনৰ প্ৰথমাৰ্ধত বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি 5 শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে, ইয়াৰ মূলতে হৈছে ইয়াৰ বহুলাংশে অসংগঠিত চেনেল আৰু চীনৰ পৰা ব্যৱহৃত ডিভাইচ আৰু উপাদানৰ অবিৰত প্ৰবাহ । বিশেষকৈ নৱীকৃত স্মাৰ্টফোনৰ ক্ষেত্ৰত অনলাইন প্লেটফৰ্মে গ্ৰাহকৰ পৰা গ্ৰাহকলৈ (C2C) বজাৰত ইন্ধন যোগাইছে ।
গৱেষণা সংস্থাটোৱে কয় যে এই বৃদ্ধিৰ মূলতে হৈছে গ্ৰাহকৰ আস্থা বৃদ্ধি, যোগান শৃংখলৰ উন্নতি আৰু ডিজিটেলভাৱে পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া-কলাপ আৰু লেনদেন আৰম্ভ কৰাৰ সুবিধা । ভাৰতৰ সংগঠিত খুচুৰা বিক্ৰেতাসকলে অগ্ৰণী মডেলসমূহক নিৰ্ভৰযোগ্য আৰু মূল্যভিত্তিক বিকল্প হিচাপে প্ৰচাৰ কৰি অনলাইন আৰু অফলাইন উভয় বজাৰতে বাইবেক পদক্ষেপক শক্তিশালী কৰি তুলিছে ।
খুচুৰা বিক্ৰেতাসকলে চলোৱা এক্সচেঞ্জ প্ৰগ্ৰেম আৰু বৰ্ধিত ৱাৰেণ্টী অফাৰসমূহেও নতুন নৱীকৃত ডিভাইচৰ চাহিদা বৃদ্ধি কৰিছে । এপলৰ আইফোনৰ চালান মুঠ আছিল প্ৰায় 10 বিলিয়ন ডলাৰ, যিটো বছৰৰ প্ৰথমাৰ্ধত মুঠ চালানৰ 75 শতাংশতকৈ অধিক ।
