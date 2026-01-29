200 মেগাপিক্সেল কেমেৰাৰ সৈতে Xiaomi য়ে মুকলি কৰিলে Note 15 ছিৰিজ
Note 15 ছিৰিজ মুকলিৰে Xiaomi য়ে আৰম্ভ কৰিছে 2026 বৰ্ষৰ ৷ Redmi Note 15 Pro ছিৰিজৰ মূল্য, বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে জানো আহক ---
হায়দৰাবাদ: ভাৰতত Xiaomi য়ে Note 15 মুকলি কৰি 2026 চনৰ আৰম্ভণি কৰিছিল । এতিয়া মাত্ৰ কেইসপ্তাহমানৰ পিছতে Note 15 Pro আৰু Note 15 Pro+ মুকলি কৰিছে Xiaomi এ । দুয়োটা ফোনেই কেৱল Note 15 ৰ শক্তিৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰাই নহয়, ডিজাইন, কেমেৰা আৰু প্ৰদৰ্শনৰ ক্ষেত্ৰতো উল্লেখযোগ্য উন্নীতকৰণৰ সৈতে আহিছে ।
Redmi Note 15 Pro ছিৰিজৰ ডিজাইন আৰু ডিছপ্লে
Note 15 Pro আৰু Note 15 Pro+ ৰ সৈতে এটা ফ্লেট ফ্ৰেম আছে । বেক পেনেলত আমি ভেনিলাত দেখা একেধৰণৰ স্কুইৰকল কেমেৰা মডিউল আছে; কিন্তু নতুন ৰঙত । ক্ৰেতাই Note 15 Pro ছিৰিজত গ্লাছ বেক বা টেক্সচাৰযুক্ত চামৰাৰ দৰে বেক ফিনিচিঙৰ মাজৰ পৰাও বাছি ল’ব পাৰে ।
Note 15 Pro আৰু 15 Pro+ ত ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধৰ বাবে IP66, IP68, IP69 আৰু IP69K ৰেটিংও আছে ।
সন্মুখত আপুনি গৰিলা গ্লাছ ভিক্টাছ 2 সুৰক্ষা পাব । দুয়োটা ফোনতে একেটা 6.83 ইঞ্চিৰ 1.5K কোৱাড কাৰ্ভড AMOLED ডিছপ্লে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । সতেজ হাৰ 120Hz ত ছেট কৰা হৈছে আৰু আপুনি 3,200nits লৈকে এটা শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা পাব ।
Redmi Note 15 Pro ছিৰিজৰ কেমেৰা
Redmi Note 15 ত 108 মেগাপিক্সেলৰ মূল কেমেৰা দিয়া হৈছে আৰু Pro মডেলসমূহে আৰু এখোজ আগুৱাই গৈছে । Note 15 Pro আৰু Pro+ অপটিকেল ইমেজ ষ্টেবিলাইজেচন (অ’আইএছ)ৰ সৈতে নতুন 200 মেগাপিক্সেল মেইন চেন্সৰ লাভ কৰিছে । দুয়োটা ফোনতে 4K ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰিব । আল্ট্ৰাৱাইড কেমেৰাটো 8 মেগাপিক্সেলৰ চেন্সৰ ।
সন্মুখভাগত আমি Note 15 Pro আৰু Note 15 Pro+ ৰ মাজত প্ৰথমটো পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পাওঁ । Note 15 Pro ত 20 মেগাপিক্সেলৰ ছেলফি শ্বুটাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, আনহাতে Pro+ ইয়াক 32 মেগাপিক্সেল ইউনিটৰ সৈতে শ্বেয়াপ আউট কৰিছে ।
Redmi Note 15 Pro series ৰ পাৰফৰমেন্স আৰু বেটাৰী
Redmi Note 15 Pro+ ত কোৱালকমৰ স্নেপড্ৰেগন 7S জেন 4 প্ৰচেছৰ পেক কৰা হৈছে । আনহাতে, Note 15 Pro ত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 7400 আল্ট্ৰা । Redmi Note 15 Pro Plus ত 6,500mAh বেটাৰী পোৱাৰ বিপৰীতে Note 15 Pro ত 6,580mAh চেল আছে । দুয়োটা ডিভাইচে 100W ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থন কৰে ।
ভাৰতত Redmi Note 15 Pro series মুকলি আৰু মূল্য
বেচ 8GB/128GB মডেলৰ বাবে Redmi Note Pro ৰ মূল্য 29,999 টকা । 8GB/256GB ভেৰিয়েন্টৰ দাম হ’ব 31,999 টকা । Redmi Note 15 Pro +ৰ আৰম্ভণি মূল্য 37,999 টকা 8GB/256GB ভেৰিয়েণ্টৰ বাবে । 12GB/256GB মডেলৰ বাবে 39,999 টকা দিব লাগিব, আনহাতে টপ এণ্ড 12GB/512GB ভেৰিয়েণ্টৰ দাম 43,999 টকা ।
কোম্পানীয়ে 3000 টকাৰ বেংক অফাৰো লাভ কৰিব পাৰিব । 4 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা বিক্ৰী আৰম্ভ হ’ব Redmi Note 15 Pro series।এই ডিভাইচসমূহ Xiaomi ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আৰু খুচুৰা অংশীদাৰত উপলব্ধ হ’ব ।
