ভাৰতত মুকলি হ’ল Redmi Note 15 5G আৰু Redmi Pad 2 Pro 5G; আৰম্ভণি মূল্য কিমান ?
মুকলি হ’ল Redmi Note 15 5G আৰু Redmi Pad 2 Pro 5G ৷ কোম্পানীটোৰ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে ভাৰতত ক্ৰয় কৰিব পৰা যাব ।
Published : January 6, 2026 at 1:56 PM IST
হায়দৰাবাদ: চীনৰ স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৰ টেবলেট লাইনআপৰ শেহতীয়া সংযোজন হিচাপে ভাৰতত মুকলি কৰা হৈছে Redmi Pad 2 Pro 5G । মঙলবাৰে ভাৰতত নতুন দিল্লীত এক অনুষ্ঠানৰ সময়ত উন্মোচন কৰা হয় এই নতুন টেবলেটটো, য’ত Redmi Note 15 5G ও দেখা গৈছিল । দুটা ৰঙৰ ৰূপত আগবঢ়োৱা নতুন Redmi Pad 2 Pro 5G চলিত মাহৰ শেষৰ ফালে কোম্পানীটোৰ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে ভাৰতত ক্ৰয় কৰিব পৰা যাব । ইয়াত 12,000 mAh বেটাৰী আছে । Xiaomi ছাব ব্ৰেণ্ডত এই টেবলেটটোত 12.1 ইঞ্চিৰ ডিছপ্লে সজ্জিত কৰা হৈছে ।
ভাৰতত Redmi Pad 2 Pro 5G ৰ মূল্য, উপলব্ধতা
ভাৰতত Redmi Pad 2 Pro 5G ৰ মূল্য আৰম্ভ 8GB ৰেম + 128GB ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে কেৱল ৱাই-ফাই-অনলি ভেৰিয়েন্টৰ বাবে 22,999 টকা । ৱাই-ফাই + 5G সংযোগৰ সৈতে একেটা কনফিগাৰেচনৰ দাম 25,999 টকা । 8GB ৰেম আৰু 256GB ষ্ট’ৰেজ থকা নতুন টেবলেটটোৰ ৱাই-ফাই + 5G মডেলৰ মূল্য 27,999 টকা । লগতে কোম্পানীটোৱে তৎক্ষণাত ৰেহায়ো আগবঢ়াইছে । এক্সিছ বেংক, SBI আৰু ICICI বেংকৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ডত 2000 টকাৰ তৎক্ষণাৎ ৰেহাই আগবঢ়াইছে ।
Xiaomi চাব ব্ৰেণ্ডৰ এই নতুন টেবলেটটো 12 জানুৱাৰীত ভাৰতত Xiaomi অনলাইন ষ্ট’ৰৰ জৰিয়তে বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি কৰা হ’ব। Redmi Pad 2 Pro 5G ৰূপালী আৰু ধূসৰ ৰঙৰ ৰূপত উপলব্ধ।
Redmi Pad 2 Pro 5G স্পেচিফিকেশন, বৈশিষ্ট্য
Redmi Pad 2 Pro 5G HyperOS 2 ত চলিব, যিটো এণ্ড্ৰইড 15 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তৈয়াৰ কৰা হৈছে । কোম্পানীয়ে পাঁচ বছৰৰ বাবে অ’ এছ উন্নীতকৰণ আৰু সাত বছৰৰ বাবে নিৰাপত্তা আপডেটৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে । টেবলেটটোত 2.5K (2560x1600 পিক্সেল) ৰিজ’লিউচনৰ সৈতে 12.1 ইঞ্চি ডিছপ্লে, 120 হাৰ্টজ পৰ্যন্ত ৰিফ্ৰেছ ৰেট, 249 PPI পিক্সেল ঘনত্ব, 360 হাৰ্টজলৈকে টাচ চেম্পলিং ৰেট, 600 নিট পৰ্যন্ত শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা, ডলবি ভিজন ।
কোৱালকমৰ এটা অক্টা কোৰ 4NM স্নেপড্ৰেগন 7S জেন 4 চিপছেটে ৰেডমি পেড 2 প্ৰ’ 5G ক শক্তি প্ৰদান কৰে, যিয়ে 2.7 গিগাহাৰ্টজৰ শীৰ্ষ ঘড়ীৰ গতি প্ৰদান কৰিব বুলি দাবী কৰা হৈছে । SoC ত এটা প্ৰাইম কোৰ, তিনিটা পাৰফৰমেন্স কোৰ আৰু চাৰিটা ইফিচিয়েন্সি কোৰ আছে । টেবলেটটোত Adreno 810 GPU, 8GB LPDDR4x RAM আৰু 256GB পৰ্যন্ত UFS 2.2 ইণ্টাৰনেল ষ্ট’ৰেজ আছে ।
অপটিক্সৰ বাবে ইয়াৰ পিছফালে f/2.2 এপাৰচাৰৰ সৈতে এটা একক 13 মেগাপিক্সেল কেমেৰা থাকে । ইয়াৰ উপৰিও ছেলফিৰ বাবে 4 মেগাপিক্সেল (f/2.28) ফ্ৰন্ট ফেচিং কেমেৰাও পোৱা যায় । Redmi Pad 2 Pro 5G ৰ জৰিয়তে 60fps লৈকে 1080p ৰিজ’লিউচনৰ ভিডিঅ’ শ্বুটিং কৰিব পৰা যায় ।
Redmi Pad 2 Pro 5G ত 33W তাঁৰযুক্ত ফাষ্ট চাৰ্জিং আৰু 27W তাঁৰযুক্ত ৰিভাৰ্ছ চাৰ্জিঙৰ সমৰ্থনৰ সৈতে 12,000mAh বেটাৰী পেক কৰা হৈছে । ইয়াত সংযোগৰ বাবে 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, আৰু ব্লুটুথ 5.4 সমৰ্থন কৰা হৈছে । অনব’ৰ্ড চেন্সৰৰ তালিকাত আছে এক্সিলেৰ’মিটাৰ, জাইৰস্কোপ, এম্বিয়েণ্ট লাইট চেন্সৰ, ৰঙৰ উষ্ণতা চেন্সৰ, ই-কম্পাছ আৰু হল চেন্সৰ। ইয়াৰ ডাঠ 7.5 মিলিমিটাৰ আৰু ওজন প্ৰায় 610 গ্ৰাম ।
