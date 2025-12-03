6000mAh বেটাৰীৰ সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল Redmi 15C 5G; আৰম্ভণি মূল্য 12,499 টকা
ভাৰতত Redmi এ মুকলি কৰিছে কোম্পানীটোৰ শেহতীয়া স্মাৰ্টফোন 15C 5G । ডিভাইচটোৰ বেটাৰীটো ডাঙৰ আৰু সুলভ মূল্যতে উচ্চ ৰিফ্ৰেছ ৰেট উপলব্ধ ।
হায়দৰাবাদ: ভাৰতত Redmi এ শেহতীয়াকৈ মুকলি কৰিছে বাজেট স্মাৰ্টফোন Redmi 15C 5G । বাজেট ডিভাইচটোত নতুন ডিজাইন, এটা ডিচেণ্ট চিপছেট আৰু এটা ডাঙৰ বেটাৰী আছে । 15C এনে ব্যৱহাৰকাৰীক লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে যিসকলে দীঘলীয়া বেটাৰী জীৱন বিচাৰে । ইয়াত ডিভাইচটোৰ সকলো সবিশেষ দিয়া হৈছে ।
Redmi 15C 5G ডিজাইন, ৰং
Redmi 15C 5G ৰ সৈতে এটা ফ্লেট প্লাষ্টিক ফ্ৰেম আৰু এটা পলিকাৰ্বনেট বেক আছে । ডিভাইচটোৱে ডুৱেল কেমেৰা ছেটআপৰ বাবে দুটা বিশিষ্ট কাটআউটৰ সৈতে এটা বৰ্গক্ষেত্ৰৰ কেমেৰা মডিউল পায় । তলত ব্ৰেণ্ডটোৰ নতুন ল’গ’ৰ সৈতে বিশিষ্ট ৰেডমি বেজিং আছে । মুনলাইট ব্লু ৰঙৰ গ্লছ ফিনিচিঙৰ সৈতে স্পাৰ্কল ডিজাইন আছে । এই ডিভাইচটো ডাস্ক পাৰ্পল আৰু মিডনাইট ব্লেক ৰঙতো উপলব্ধ ।
ডিভাইচটোত ধূলি আৰু স্প্লেচ ৰেজিষ্টেন্সৰ বাবে লাভ কৰিছে IP64 ৰেটিং ।
Redmi 15C 5G ডিছপ্লে
Redmi 15C 5G ত 120Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সৈতে 6.9 ইঞ্চি HD+ LCD ডিছপ্লে আছে । কোম্পানীটোৱে জনোৱা মতে, স্ক্ৰীণখনে 810 নিটৰ শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা লাভ কৰিব পাৰে । Redmi ৰ দাবী যে 15C ইয়াৰ বৃহৎ পৰ্দাৰ সৈতে মিডিয়া ব্যৱহাৰৰ বাবে অনুকূলিত কৰা হৈছে, বিশেষকৈ ইনষ্টাগ্ৰাম ৰিল আৰু ইউটিউব শ্বৰ্টৰ বাবে ।
Redmi 15C 5G পাৰফৰমেন্স
পৰিৱেশন MediaTek Dimensity 6300 SoC দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয়, যি বেছিভাগ দৈনন্দিন কামৰ বাবে নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰচেছিং শক্তি প্ৰদান কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছে । Redmi য়ে দাবী কৰে যে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে প্ৰচেছৰ আৰু উচ্চ ৰিফ্ৰেছ ৰেট ডিছপ্লেৰ সৈতে ভাল গেমিং অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পাৰে ।
Redmi 15C 5G কেমেৰা
ৰেডমি 15C 5G ত ডুৱেল ৰিয়াৰ AI কেমেৰা ছিষ্টেম আছে, য’ত 50 মেগাপিক্সেলৰ প্ৰাইমেৰী চেন্সৰ আছে । এই ছেটআপৰ পৰিপূৰক হৈছে 8 মেগাপিক্সেলৰ ফ্ৰন্ট কেমেৰা ।
Redmi 15C 5G বেটাৰী
Redmi 15C 5G ৰ এটা মূল হাইলাইট হৈছে ইয়াৰ 6,000mAh ছিলিকন-কাৰ্বন বেটাৰী, যিয়ে দীৰ্ঘ বেটাৰী জীৱনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে । ডিভাইচটোত দ্ৰুত টপ-আপৰ বাবে 33W তাঁৰযুক্ত চাৰ্জিং আছে আৰু 10W ৰিভাৰ্ছ চাৰ্জিংও সমৰ্থন কৰে । বাকচত চাৰ্জাৰও আছে ।
Redmi 15C 5G মুকলি আৰু মূল্য
বেচ 4GB/128GB ভেৰিয়েন্টৰ বাবে ভাৰতত 12,499 টকাত মুকলি কৰা হৈছে Redmi 15C 5G । 6GB/128GB ভেৰিয়েন্টৰ দাম 13,999 টকা আৰু টপ এণ্ড 8GB/128GB মডেলৰ মূল্য 15,499 টকা । 11 ডিচেম্বৰৰ পৰা আমাজন, মি ডট কম আৰু ৰেডমিৰ অফিচিয়েল ৰিটেইল পাৰ্টনাৰত এই ডিভাইচটো ক্ৰয়ৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব ।
