6,300mAh বেটাৰী আৰু 32 মেগাপিক্সেলৰ মূল কেমেৰাৰ সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল Redmi 15A
Redmi 15A ত আছে ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিট যাৰ হেডলাইন হৈছে 32 মেগাপিক্সেলৰ মেইন চেন্সৰ ।
Published : March 27, 2026 at 3:33 PM IST
হায়দৰাবাদ: শুকুৰবাৰে ভাৰতত Redmi এ মুকলি কৰিছে Redmi 15A । নতুন A ছিৰিজ ৰেডমি স্মাৰ্টফোনটো তিনিটা ৰঙৰ বিকল্পত আছে আৰু ইয়াৰ হুডৰ তলত অক্টা কোৰ 5G চিপছেট আছে । Redmi 15A ত 6,300mAh বেটাৰী আছে আৰু ইয়াত 32 মেগাপিক্সেলৰ মূল কেমেৰাৰ দ্বাৰা হেডলাইন কৰা ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিট আছে । ইয়াত 120Hz পৰ্যন্ত ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সৈতে 6.9 ইঞ্চি ডিছপ্লে প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে ।
ভাৰতত Redmi 15A ৰ মূল্য, উপলব্ধতা
Introducing the #REDMI15A 5G, #TheRealHero that brings seamless speed and artistic mastery to your palm.— Redmi India (@RedmiIndia) March 27, 2026
ভাৰতত Redmi 15A ৰ মূল্য আৰম্ভ 4GB ৰেম + 64GB ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে বেচ ভেৰিয়েন্টৰ বাবে 12,999 টকা । 6GB + 12GB, 4GB + 128GB ৰেম আৰু ষ্ট’ৰেজ মডেলৰ মূল্য ক্ৰমে 16,499 আৰু 14,499 টকা । ইয়াক Ace Black, Awesome Blue আৰু Amaze Purple ৰঙৰ বিকল্পত উপলব্ধ ।
3 এপ্ৰিলৰ পৰা Flipkart, Mi.com আৰু অনুমোদিত Xiaomi Retail Stores ৰ জৰিয়তে উপলব্ধ হ’ব নতুন Redmi হেণ্ডছেট ।
Redmi 15A স্পেচিফিকেশন
ডুৱেল ছিমযুক্ত Redmi 15A এণ্ড্ৰইড 16 ত চলিব আৰু ইয়াত ছাইঅ’মিৰ হাইপাৰঅ’এছ 3 স্কিন আছে আৰু ৰেডমিয়ে ফোনটোৰ বাবে চাৰি বছৰলৈকে এণ্ড্ৰইড আপডেট আৰু ছয় বছৰলৈকে ছিকিউৰিটি পেচৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে । ইয়াত গুগল জেমিনি, চাৰ্কল টু চাৰ্চ আৰু ছাইঅ’মি ইন্টাৰকানেক্টিভিটিৰ দৰে এআই ভিত্তিক বৈশিষ্ট্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । হেণ্ডছেটটোত 6.9 ইঞ্চিৰ HD+ ডিছপ্লে আছে আৰু ইয়াৰ ৰিফ্ৰেছ ৰেট 60Hz, 90Hz আৰু 120Hzৰ ভিতৰত । স্ক্ৰীণখনে 240 হাৰ্টজ টাচ চেম্পলিং হাৰলৈকে সমৰ্থন কৰে আৰু ইয়াক 800 নিটৰ শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা প্ৰদান কৰাৰ কথা কোৱা হয় ।
Redmi 15A 6nm প্ৰক্ৰিয়াত নিৰ্মিত অক্টা-কোৰ T8300 5G SoC ত চলি থাকে যিটো Mali-G57 GPU, 6GB LPDDR4X RAM আৰু 128GB UFS 2.2 সংৰক্ষণৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । RAM এ ভাৰ্চুৱেল RAM সম্প্ৰসাৰণ সমৰ্থন কৰে, আনহাতে অনব'ৰ্ড সংৰক্ষণক এটা MicroSD কাৰ্ড স্লটৰ যোগেদি 2TB লৈকে সম্প্ৰসাৰিত কৰিব পাৰি ।
অপটিক্সৰ বাবে Redmi 15A ত আছে ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিট, য’ত f/2.0 এপাৰচাৰ আৰু একক LED ফ্লেছৰ সৈতে 32 মেগাপিক্সেলৰ মূল পিছফালৰ কেমেৰা আছে । সন্মুখত ফোনটোত ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ চেটৰ বাবে 8 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰা আছে । ই ধূলি আৰু পানীৰ পৰা সুৰক্ষাৰ বাবে IP52 ৰেটিং বিল্ড প্ৰদান কৰে ।
Redmi 15A ত উপলব্ধ সংযোগ বিকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে 5G, ৱাই-ফাই, ব্লুটুথ 5.4, GPS/A-GPS, 3.5mm অডিঅ’ জেক, USB OTG আৰু এটা USB Type-C প’ৰ্ট । অনব'ৰ্ডৰ চেন্সৰসমূহৰ ভিতৰত আছে এটা এম্বিয়েণ্ট লাইট চেন্সৰ, ই-কম্পাছ, প্ৰক্সিমিটি চেন্সৰ আৰু এটা ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট স্ক্যানাৰ । ইয়াত ষ্টেৰিঅ’ স্পীকাৰ সংযুক্ত কৰা হৈছে ।
Redmi 15A ত 6,300mAh বেটাৰী আছে আৰু ইয়াৰ সহায়ত 15W তাঁৰযুক্ত চাৰ্জিং আছে । বেটাৰীয়ে 7.5W তাঁৰযুক্ত ৰিভাৰ্ছ চাৰ্জিংও সমৰ্থন কৰে । বেটাৰীয়ে এটা চাৰ্জত দুদিনলৈকে খেলাৰ সময় দিব পাৰে বুলি দাবী কৰা হৈছে । ইয়াৰ জোখ 171.56x79.47x8.15 মিমি আৰু ওজন 210 গ্ৰাম ।
