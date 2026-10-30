ETV Bharat / technology

ৰেডিটত নতুন আপডেট, লগ ইন হ'ব বাধ্যতামূলক

এআইৰ বাবে ৰেডিটৰ ট্ৰেফিক যথেষ্ট কমিছে । যাৰ বাবে কোম্পানীটোৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তনৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।

Reddit Will Force Users to Log In as AI Kills Search Traffic
ৰেডিটত নতুন আপডেট (Reddit)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 30, 2026 at 1:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : আপুনি ৰেডিট (Reddit) ব্যৱহাৰ কৰে নেকি ? যদি কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ । পূৰ্বৰ তুলনাত এই এপ ব্যৱহাৰ কৰাত কিছু জটিলতা আহিব । কাৰণ এই প্লেটফৰ্মত ব্যৱহাৰীৰ একাউণ্ট নাথাকিলে যিকোনো কণ্টেণ্ট বিচাৰিব নোৱাৰিব ।

আমেৰিকাৰ অতি জনপ্ৰিয় ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ৰেডিটৰ আপডেট সংস্কৰণ সম্পৰ্কে মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া ষ্টিভ হাফমেনে কয় যে কোম্পানীটোৱে প্লেটফৰ্মটোক মূলতঃ লগ-ইন এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ প্লেটফৰ্মলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।

পূৰ্বে যিকোনো ব্যক্তিয়ে একাউণ্ট নথকাকৈ বা লগ ইন নকৰাকৈ ৰেডিটত পোষ্ট আৰু কমিউনিটী চাব ​​পাৰিছিল; কিন্তু ব্যৱহাৰকাৰীসকলে এতিয়া এয়া কৰিব নোৱাৰিব ।

Reddit Will Force Users to Log In as AI Kills Search Traffic
ব্যৱহাকাৰীয়ে লগ ইন নকৰিলে চাব নোৱাৰিব অধিক কণ্টেণ্ট (Reddit/u/spez)

২০২৬ চনৰ তৃতীয় ত্ৰৈমাসিকত প্ৰকাশ পোৱা প্ৰতিবেদনৰ পিছতে ৰেডিটে এই সিদ্ধান্ত লৈছে । আচলতে ছাৰ্চৰ পৰা ৰেডিটে লাভ কৰা ট্ৰেফিক যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে । অক্টোবৰ মাহত প্ৰতি সপ্তাহত গড়ে এক মিলিয়নতকৈ অধিক ৰেফাৰেলৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে । ষ্টিভে উল্লেখ কৰিছে যে গুগলৰ এআই মোডে চাইটটোলৈ ট্ৰেফিক ড্ৰাইভ নকৰে । পূৰ্বে মানুহে ছাৰ্চৰ জৰিয়তে ৰেডিটলৈ আহিছিল । কিন্তু এতিয়া যেতিয়া এআইয়ে পোনপটীয়াকৈ উত্তৰ দিব পাৰে সেয়ে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ৰেডিটৰ লিংকত বহু কমকৈ ক্লিক কৰিছে ।

লগ ইনৰ পৰা কি লাভ হ'ব ?

এইখিনিতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক লগ ইন কৰিবলৈ বাধ্য কৰাই ৰেডিট কেনেদৰে লাভান্বিত হ'ব ? বাস্তৱত লগ ইন ব্যৱহাৰকাৰী থকাৰ বাবে কোম্পানীয়ে উন্নত বিজ্ঞাপনৰ লক্ষ্য নিৰূপণ কৰিব পাৰে ।

ইয়াৰ উপৰিও অধিক এংগেজমেণ্ট হয় আৰু ৰেডিটৰ ডাটা এআই কোম্পানীসমূহে স্ক্ৰেপ কৰাত বাধা দিয়ে । তদুপৰি বিশ্বজুৰি প্ৰৱৰ্তন কৰা নিয়মসমূহ পালন কৰাও সহজ হৈ পৰে । এইবোৰ কাৰণতে কোম্পানীটোৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াই এই পৰিৱৰ্তন তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে অতি উপকাৰী বুলি উল্লেখ কৰিছে ।

Reddit Will Force Users to Log In as AI Kills Search Traffic
ৰেডিটত গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন (Reddit)

ৰেডিটত লগ ইন বাধ্যতামূলক প্ৰথমে আমেৰিকাত প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব, তাৰ পিছত কেইখনমান নিৰ্বাচিত দেশত পৰীক্ষা কৰা হ'ব । এই পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰতি ব্যৱহাৰকাৰীসকলে কেনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে আৰু ই তেওঁলোকৰ প্লেটফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰাৰ ধৰণত কেনে প্ৰভাৱ পেলায় সেয়া কোম্পানীটোৱে চাব ।

শ্বেয়াৰ কৰা লিংক বা ছাৰ্চ (search) ফলাফলৰ জৰিয়তে অহাসকলৰ বাবে, কিছু সময়ৰ বাবে প্ৰৱেশ সীমিত হৈ থাকিব পাৰে; তাৰ পিছত এটা বাধ্যতামূলক প্ৰমপ্ট ওলাব, ব্যৱহাৰকাৰীয়ে তেতিয়া লগ ইন কৰিব লাগিব ।

কোম্পানীটোৱে ফীডক উন্নত কৰাৰ বাবেও কাম কৰি আছে যাতে ই পূৰ্বতকৈ অধিক সংগঠিত যেন লাগে । ইয়াৰ উপৰিও এক গোপন বা ব্যক্তিগত ব্ৰাউজিং মোড প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব পাৰে ।

যিহেতু দীৰ্ঘদিন ধৰি ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ইয়াৰ দাবী কৰি আহিছে । তদুপৰি ৰেডিটে গুগলৰ সৈতে ডাটা লাইচেন্সিং চুক্তি সন্দৰ্ভত আলোচনা অব্যাহত ৰাখিছে । ষ্টিভৰ গুৰুত্ব দীৰ্ঘম্যাদী কৌশলৰ ওপৰত আছে ।

এই পৰিৱৰ্তনবোৰ পূৰ্বৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে অস্বস্তিকৰ বা জটিল হ'ব পাৰে । অৱশ্যে কোম্পানীটোৱে বিশ্বাস কৰে যে ই ৰেডিট ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে অধিক সুৰক্ষিত আৰু অধিক উপযোগী হ'ব ।

লগতে পঢ়ক :

কেৱল ৰীল নহয়, ইনষ্টাগ্ৰামত এতিয়া উপলব্ধ হ’ব দীঘলীয়া ভিডিঅ’ !

TAGGED:

REDDIT
REDDIT LOGIN REQUIRED
ৰেডিট
সামাজিক মাধ্যম প্লেটফৰ্ম
এআই

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.