ৰেডিটত নতুন আপডেট, লগ ইন হ'ব বাধ্যতামূলক
এআইৰ বাবে ৰেডিটৰ ট্ৰেফিক যথেষ্ট কমিছে । যাৰ বাবে কোম্পানীটোৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তনৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।
Published : October 30, 2026 at 1:14 PM IST
হায়দৰাবাদ : আপুনি ৰেডিট (Reddit) ব্যৱহাৰ কৰে নেকি ? যদি কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ । পূৰ্বৰ তুলনাত এই এপ ব্যৱহাৰ কৰাত কিছু জটিলতা আহিব । কাৰণ এই প্লেটফৰ্মত ব্যৱহাৰীৰ একাউণ্ট নাথাকিলে যিকোনো কণ্টেণ্ট বিচাৰিব নোৱাৰিব ।
আমেৰিকাৰ অতি জনপ্ৰিয় ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ৰেডিটৰ আপডেট সংস্কৰণ সম্পৰ্কে মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া ষ্টিভ হাফমেনে কয় যে কোম্পানীটোৱে প্লেটফৰ্মটোক মূলতঃ লগ-ইন এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ প্লেটফৰ্মলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।
পূৰ্বে যিকোনো ব্যক্তিয়ে একাউণ্ট নথকাকৈ বা লগ ইন নকৰাকৈ ৰেডিটত পোষ্ট আৰু কমিউনিটী চাব পাৰিছিল; কিন্তু ব্যৱহাৰকাৰীসকলে এতিয়া এয়া কৰিব নোৱাৰিব ।
২০২৬ চনৰ তৃতীয় ত্ৰৈমাসিকত প্ৰকাশ পোৱা প্ৰতিবেদনৰ পিছতে ৰেডিটে এই সিদ্ধান্ত লৈছে । আচলতে ছাৰ্চৰ পৰা ৰেডিটে লাভ কৰা ট্ৰেফিক যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে । অক্টোবৰ মাহত প্ৰতি সপ্তাহত গড়ে এক মিলিয়নতকৈ অধিক ৰেফাৰেলৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে । ষ্টিভে উল্লেখ কৰিছে যে গুগলৰ এআই মোডে চাইটটোলৈ ট্ৰেফিক ড্ৰাইভ নকৰে । পূৰ্বে মানুহে ছাৰ্চৰ জৰিয়তে ৰেডিটলৈ আহিছিল । কিন্তু এতিয়া যেতিয়া এআইয়ে পোনপটীয়াকৈ উত্তৰ দিব পাৰে সেয়ে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ৰেডিটৰ লিংকত বহু কমকৈ ক্লিক কৰিছে ।
লগ ইনৰ পৰা কি লাভ হ'ব ?
এইখিনিতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক লগ ইন কৰিবলৈ বাধ্য কৰাই ৰেডিট কেনেদৰে লাভান্বিত হ'ব ? বাস্তৱত লগ ইন ব্যৱহাৰকাৰী থকাৰ বাবে কোম্পানীয়ে উন্নত বিজ্ঞাপনৰ লক্ষ্য নিৰূপণ কৰিব পাৰে ।
ইয়াৰ উপৰিও অধিক এংগেজমেণ্ট হয় আৰু ৰেডিটৰ ডাটা এআই কোম্পানীসমূহে স্ক্ৰেপ কৰাত বাধা দিয়ে । তদুপৰি বিশ্বজুৰি প্ৰৱৰ্তন কৰা নিয়মসমূহ পালন কৰাও সহজ হৈ পৰে । এইবোৰ কাৰণতে কোম্পানীটোৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াই এই পৰিৱৰ্তন তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে অতি উপকাৰী বুলি উল্লেখ কৰিছে ।
ৰেডিটত লগ ইন বাধ্যতামূলক প্ৰথমে আমেৰিকাত প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব, তাৰ পিছত কেইখনমান নিৰ্বাচিত দেশত পৰীক্ষা কৰা হ'ব । এই পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰতি ব্যৱহাৰকাৰীসকলে কেনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে আৰু ই তেওঁলোকৰ প্লেটফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰাৰ ধৰণত কেনে প্ৰভাৱ পেলায় সেয়া কোম্পানীটোৱে চাব ।
শ্বেয়াৰ কৰা লিংক বা ছাৰ্চ (search) ফলাফলৰ জৰিয়তে অহাসকলৰ বাবে, কিছু সময়ৰ বাবে প্ৰৱেশ সীমিত হৈ থাকিব পাৰে; তাৰ পিছত এটা বাধ্যতামূলক প্ৰমপ্ট ওলাব, ব্যৱহাৰকাৰীয়ে তেতিয়া লগ ইন কৰিব লাগিব ।
কোম্পানীটোৱে ফীডক উন্নত কৰাৰ বাবেও কাম কৰি আছে যাতে ই পূৰ্বতকৈ অধিক সংগঠিত যেন লাগে । ইয়াৰ উপৰিও এক গোপন বা ব্যক্তিগত ব্ৰাউজিং মোড প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব পাৰে ।
যিহেতু দীৰ্ঘদিন ধৰি ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ইয়াৰ দাবী কৰি আহিছে । তদুপৰি ৰেডিটে গুগলৰ সৈতে ডাটা লাইচেন্সিং চুক্তি সন্দৰ্ভত আলোচনা অব্যাহত ৰাখিছে । ষ্টিভৰ গুৰুত্ব দীৰ্ঘম্যাদী কৌশলৰ ওপৰত আছে ।
এই পৰিৱৰ্তনবোৰ পূৰ্বৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে অস্বস্তিকৰ বা জটিল হ'ব পাৰে । অৱশ্যে কোম্পানীটোৱে বিশ্বাস কৰে যে ই ৰেডিট ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে অধিক সুৰক্ষিত আৰু অধিক উপযোগী হ'ব ।
লগতে পঢ়ক :
কেৱল ৰীল নহয়, ইনষ্টাগ্ৰামত এতিয়া উপলব্ধ হ’ব দীঘলীয়া ভিডিঅ’ !