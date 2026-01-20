10,001mAh বেটাৰীৰে সৈতে Realme এ ভাৰতত মুকলি কৰিব Realme P4 Power 5G
ভাৰতত Realme P4 Power নামৰ এটা নতুন স্মাৰ্টফোন মুকলি কৰিছে Realme য়ে । ইয়াত 10,001mAh বেটাৰী থাকিব ।
Published : January 20, 2026 at 4:09 PM IST
হায়দৰাবাদ: অৱশেষত Realme এ 10,000mAh বেটাৰী ফোন মুকলি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । Realme P4 Power 5G নামৰ এটা নতুন ফোন মুকলি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে কোম্পানীটোৱে । এই ফোনটোৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হৈছে ইয়াৰ 10,001mAh বেটাৰী । এই Realme ফোনটো ভাৰতত 2026 চনৰ 29 জানুৱাৰীৰ দিনা দুপৰীয়া 12 বজাত মুকলি কৰা হ’ব । Realme ইণ্ডিয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লগতে ফ্লিপকাৰ্টতো বিক্ৰীৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব এই স্মাৰ্টফোনটো ।
Realme P4 Power 5G ত আছে 10,001mAh টাইটান বেটাৰী, যি পাৱাৰ বেংক সদৃশ । তদুপৰি এই বৃহৎ বেটাৰীৰ লগতে কোম্পানীয়ে দ্ৰুত চাৰ্জিং সমৰ্থনও আগবঢ়াইছে । এই ফোনত 80W ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থনো আছে । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে মাত্ৰ 5 মিনিট চাৰ্জ কৰাৰ পিছত আধা দিন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে । তদুপৰি বেটাৰীয়ে 27W ৰিভাৰ্ছ চাৰ্জিংও সমৰ্থন কৰে । অৰ্থাৎ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এই ডিভাইচটোক তেওঁলোকৰ স্মাৰ্টফোনৰ সৈতে পাৱাৰ বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, যাতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ আন যিকোনো ডিভাইচো চাৰ্জ কৰিব পাৰে ।
ফোনটোৰ 10,001mAh বেটাৰীত উন্নত ছিলিকন-কাৰ্বন এনোড প্ৰযুক্তি, ডাবল-লেয়াৰ কোটিং আৰু চি-পেক প্ৰটেকচন বৰ্ড ডিজাইনৰ বৈশিষ্ট্য আছে । এই বেটাৰীয়ে টি ইউ ভি ৰেইনলেণ্ডৰ পৰা ফাইভ ষ্টাৰ প্ৰমাণপত্ৰ লাভ কৰিছে আৰু মিলিটাৰী গ্ৰেডৰ শ্বক টেষ্টতো উত্তীৰ্ণ হৈছে ৷
উল্লেখযোগ্য যে বৃহৎ বেটাৰী থকাৰ পিছতো এই ফোনটোৰ ওজন মাত্ৰ 219 গ্ৰাম বুলি জানিব পৰা গৈছে । অৰ্থাৎ ই আইফোন 17 প্ৰ’ মেক্সতকৈ লঘু, যাৰ ওজন 233 গ্ৰাম ।
বেটাৰীটোৰ সেৱা সন্দৰ্ভত কোম্পানীয়ে দাবী কৰিছে ---
- ষ্টেণ্ডবাই সময়: 932.6 ঘণ্টা (অৰ্থাৎ ফোনটো ব্যৱহাৰ নকৰিলে প্ৰায় 39 দিনলৈকে চলিব পাৰে)
- সংগীত শুনা: 185.7 ঘণ্টা (অৰ্থাৎ আপুনি প্ৰায় 7-8 দিনলৈকে অবিৰতভাৱে সংগীত শুনিব পাৰিব )
- কলিং: 72.3 ঘণ্টা (অৰ্থাৎ আপুনি 3 দিনতকৈ অধিক সময় অবিৰতভাৱে কথা পাতিব পাৰিব )
- ইউটিউবত ভিডিঅ’ চোৱা: 32.5 ঘণ্টা (এটা চাৰ্জত 32.5 ঘণ্টা ধৰি অবিৰতভাৱে ইউটিউব ভিডিঅ’ চাব পাৰিব )
- নেভিগেচন (গুগল মেপ আদি): 21.3 ঘণ্টা (আপুনি দীঘলীয়া ড্ৰাইভ বা ভ্ৰমণৰ সময়ত 21.3 ঘণ্টাৰ বাবে নেভিগেচন ব্যৱস্থাটো অবিৰতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে )
- গেমিং ( BGMI সদৃশ ): 11.67 ঘণ্টা (আপুনি বেটলগ্ৰাউণ্ডছ মোবাইল ইণ্ডিয়াৰ দৰে গেম 11 ঘণ্টাৰো অধিক সময় অবিৰতভাৱে খেলিব পাৰে )
বাইপাছ চাৰ্জিং: এই ফোনত বাইপাছ চাৰ্জিংও আছে । যদি আপুনি ফোনটো চাৰ্জ হৈ থকাৰ সময়ত কোনো গেম খেলি আছে, তেন্তে শক্তি পোনে পোনে ফোনটোলৈ যায় আৰু বেটাৰী শেষ নকৰে । ই বেটাৰীৰ অতি উত্তাপ ৰোধ কৰে আৰু বেটাৰীৰ জীৱনকাল দীঘলীয়া হোৱাটো নিশ্চিত কৰে । ইয়াৰ অৰ্থ হ’ল গেমিঙৰ সময়ত কোনো লেগ নাথাকিব, আনকি চাৰ্জ কৰাৰ সময়তো ।
বেটাৰীটো স্বাস্থ্য নিশ্চয়তা
এই ফোনটোৰ আন এটা মূল বৈশিষ্ট্য হ’ল বেটাৰী স্বাস্থ্য নিশ্চয়তা । Realme য়ে কয় যে যদি চাৰি বছৰৰ ভিতৰত বেটাৰীৰ স্বাস্থ্য 80% তললৈ নামি যায় তেন্তে ই বিনামূলীয়াকৈ বেটাৰী সলনি কৰি দিব । অৱশ্যে এই গেৰাণ্টী অফাৰ কেৱল প্ৰথম বিক্ৰী ইউনিটৰ পৰা ফোনটো ক্ৰয় কৰাসকলৰ বাবেহে উপলব্ধ হ’ব ।
ট্ৰেন্সচিলভাৰ, ট্ৰেন্সঅৰেঞ্জ আৰু ট্ৰেন্সব্লু ৰঙত মুকলি কৰা হৈছে Realme P4 Power 5G । Realme এ এই ফোনটোৰ ডিজাইন প্ৰকাশ কৰিছে, পিছফালে ট্ৰিপল কেমেৰা ছেটআপ প্ৰকাশ কৰিছে । তদুপৰি কোম্পানীটোৱে নিশ্চিত কৰিছে যে এই ফোনটো এণ্ড্ৰইড 16 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিৰ্মাণ কৰা Realme UI 7 ত চলিব । কোম্পানীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে এই ফোনটোৱে তিনিটা এণ্ড্ৰইড অ’ এছ আপডেট আৰু চাৰি বছৰৰ ছফটৱেৰ আপডেট লাভ কৰিব ।
Realme P4 Power 5G: স্পেচিফিকেশন আৰু মূল্য
সঞ্জু চৌধাৰী নামৰ এজন টিপষ্টাৰৰ মতে এই ফোনটোৰ স্পেচিফিকেশন আৰু বক্স এম আৰ পি ফাদিল হৈছে । প্ৰতিবেদন অনুসৰি, Realme P4 Power ত 144Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সৈতে 6.78 ইঞ্চি 4D Curve+ AMOLED ডিছপ্লে থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে । ফোনটোত মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 7400 আল্ট্ৰা চিপছেট, হাইপাৰভিজন+ এআই চিপৰ সৈতে যোৰ কৰা হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । টিপষ্টাৰৰ মতে, ফোনটোৰ পিছফালে 50MP অ’আইএছ কেমেৰা থাকিব পাৰে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলিঙৰ বাবে 16MP ফ্ৰন্ট কেমেৰা থাকিব পাৰে । এই ফোনটোৰ মূল্য হ’ব 37,999 টকা ।
