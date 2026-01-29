10,001mAh বেটাৰীৰে সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল Realme P4 Power 5G; আৰম্ভণি মূল্য 25,999 টকা
ভাৰতত মুকলি কৰা হৈছে Realme P4 Power 5G ৷ ইয়াত আছে 10,001mAh বেটাৰী, 50-মেগাপিক্সেল প্ৰাইমেৰী কেমেৰা ৷ জানক মূল্য, বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে ---
Published : January 29, 2026 at 1:33 PM IST
হায়দৰাবাদ: লাইনআপত শেহতীয়া সংযোজন হিচাপে বৃহস্পতিবাৰে চীনৰ স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৱে ভাৰতত মুকলি কৰে Realme P4 Power 5G । ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে দেশত বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি হ’ব এই হেণ্ডছেটটো । ইয়াক ভাৰতত তিনিটা ৰঙৰ ৰূপত ক্ৰয় কৰিব পৰা যাব ট্ৰেন্সভিউ ডিজাইনৰ সৈতে । ইয়াত 10,001 mAh ছিলিকন কাৰ্বন টাইটান বেটাৰী আছে, যিটোৱে এটা চাৰ্জত প্ৰায় 39 দিনৰ ষ্টেণ্ডবাই প্ৰদান কৰিব বুলি কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে । ইয়াত ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিট আছে, যিটো এল ই ডি ফ্লেছৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । হেণ্ডছেটটোত 1.5K ৰিজ’লিউচনৰ 4D Curve+ HyperGlow ডিছপ্লে আছে আৰু ইয়াৰ সৈতে 144Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেট আছে ।
ভাৰতত Realme P4 Power 5G মূল্য, উপলব্ধতা
ভাৰতত Realme P4 Power 5G ৰ মূল্য আৰম্ভ বেচ ভেৰিয়েণ্ট 8GB + 128GB ৰেম আৰু ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েণ্টৰ বাবে 25,999 টকা । ইফালে, 8GB ৰেম আৰু 256GB ষ্ট’ৰেজযুক্ত হাইয়াৰ এণ্ড কনফিগাৰেচনৰ মূল্য 27,999 টকা । শেষত নতুন Realme P4 ছিৰিজৰ ফোনটোৰ টপ অৱ দ্য লাইন 12GB+256GB ৰেম আৰু ষ্ট’ৰেজ অপচনৰ দাম 30,999 টকা । কোম্পানীটোৱে 2000 টকাৰ বেংক ৰেহাই আগবঢ়াইছে ।
5 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ভাৰতত এই স্মাৰ্টফোনটো কোম্পানীটোৰ ৱেবছাইট ফ্লিপকাৰ্ট আৰু খুচুৰা বিপণীৰ জৰিয়তে ক্ৰয় কৰিব পৰা যাব । ট্ৰেন্সচিলভাৰ, ট্ৰেন্সঅৰেঞ্জ আৰু ট্ৰেন্সব্লু ৰঙৰ ৰূপত বিক্ৰী কৰা হ’ব Realme P4 Power 5G ।
Realme P4 Power 5G স্পেচিফিকেশন, বৈশিষ্ট্যসমূহ
Realme P4 Power 5G হৈছে এটা ডুৱেল ছিম স্মাৰ্টফোন যিটো এণ্ড্ৰইড 16 ভিত্তিক Realme UI 7.0 ত চলিব । কোম্পানীটোৱে তিনি বছৰৰ বাবে অপাৰেটিং ছিষ্টেম উন্নীতকৰণ আৰু চাৰিটা নিৰাপত্তা আপডেটৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে । ইয়াত 6.8 ইঞ্চি 1.5K 4D Curve+ HyperGlow ডিছপ্লে আছে, যিয়ে 144Hz লৈকে ৰিফ্ৰেছ ৰেট, 6,500 নিট পৰ্যন্ত শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা, 1.07 বিলিয়ন ৰং আৰু HDR 10+ কন্টেন্টৰ বাবে সমৰ্থন প্ৰদান কৰে । ইয়াক ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা আৰু ArmorShell সুৰক্ষাৰ বাবে IP66 + IP68 + IP69 ৰেটিংৰ সৈতে প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
Realme ৰ নতুন P4 Power 5G ত MediaTek Dimensity 7400 Ultra চিপছেট আছে, যিটো 4nm প্ৰক্ৰিয়াত নিৰ্মিত । Realme দাবী কৰিছে যে এই হেণ্ডছেটে প্ৰায় 25 শতাংশ উন্নত শক্তিৰ কাৰ্যক্ষমতা প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত হাইপাৰভিজন+ এআই চিপ আছে, যিয়ে ‘300 শতাংশলৈকে উন্নত ৰিজ'লিউচন’ আৰু ’400 শতাংশলৈকে মসৃণ ফ্ৰেম ৰেট‘ প্ৰদান কৰে বুলি দাবী কৰা হৈছে । উষ্ণতা বজাই ৰাখিবলৈ Realme P4 Power 5G ত 4613 বৰ্গ মিলিমিটাৰ এয়াৰফ্ল’ ভেপ’ৰ চেম্বাৰ সজ্জিত কৰিছে ।
অপটিক্সৰ বাবে, Realme P4 Power 5G এ এটা ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপ কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে, যাৰ হেডলাইন হৈছে 50-মেগাপিক্সেল (f/1.8) চ’নী IMX882 প্ৰাইমেৰী ৰিয়াৰ কেমেৰাৰ সৈতে অপটিকেল ইমেজ ষ্টেবিলাইজেচন (OIS)। Realme এ নিজৰ নতুন ফোনত 8 মেগাপিক্সেলৰ আল্ট্ৰাৱাইড কেমেৰা সজ্জিত কৰিছে । Realme P4 Power 5G ত ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলৰ বাবে 16 মেগাপিক্সেলৰ ফ্ৰন্ট ফেচিং কেমেৰাও আছে । ইয়াত 4K/30fps পৰ্যন্ত ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং কৰিব পৰা যায় ।
Realme P4 Power 5G ৰ সমৰ্থনত আছে 10,001mAh ছিলিকন কাৰ্বন টাইটান বেটাৰী । এই বেটাৰীয়ে 32.5 ঘণ্টালৈকে ভিডিঅ’ প্লেবেক, 932.6 ঘণ্টালৈকে ষ্টেণ্ডবাই, 185.7 ঘণ্টালৈকে স্পটিফাই মিউজিক প্লেবেক আৰু 11.7 ঘণ্টালৈকে বেটলগ্ৰাউণ্ড মোবাইল ইণ্ডিয়া গেমপ্লে একক চাৰ্জত প্ৰদান কৰিব পাৰে বুলি দাবী কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত 80W তাঁৰযুক্ত ফাষ্ট চাৰ্জিং আৰু 27W তাঁৰযুক্ত ৰিভাৰ্ছ চাৰ্জিং সমৰ্থন আছে । হেণ্ডছেটটো 9.08 মিমি ডাঠ আৰু ওজন প্ৰায় 219 গ্ৰাম ।
