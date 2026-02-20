6300mAh বেটাৰীৰে সৈতে 9,999 টকা আৰম্ভণি মূল্যত ভাৰতত মুকলি হ’ল realme P4 Lite 4G
আজি ভাৰতত মুকলি হ’ল realme P4 Lite 4G ৷ এই ফোনটোত আছে 6300mAh বেটাৰী ৷ এই স্মাৰ্টফোনটো সন্দৰ্ভত বিতংকৈ জানো আহক ---
Published : February 20, 2026 at 2:03 PM IST
হায়দৰাবাদ: realme এ ভাৰতত realme P4 Lite 4G মুকলি কৰিছে ৷ কোম্পানীটোৱে ইয়াৰ বাজেট P-series লাইনআপত আন এটা বিকল্প যোগ কৰিছে । এই স্মাৰ্টফোনটোৰ বিক্ৰী আৰম্ভ হ’ব 24 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা সমগ্ৰ Flipkart, realme’s website আৰু অফলাইন ষ্ট’ৰত ।
এই স্মাৰ্টফোনটোত 6300mAh বেটাৰী প্ৰদান কৰা হৈছে । realme-এ কয় যে ই ইয়াৰ ছেগমেণ্টৰ আটাইতকৈ বৃহৎ বেটাৰী ৷ ই ৰিভাৰ্ছ চাৰ্জিংও সমৰ্থিত গতিকে আপুনি ইয়াক সৰু ডিভাইচসমূহক এটা চিমটিতে শক্তি প্ৰদান কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ।
চিপছেট, ডিছপ্লে
হুডৰ তলত P4 Lite 4G ব্ৰাউজিং, ছ’চিয়েল মিডিয়া, কল আৰু ষ্ট্ৰীমিংৰ দৰে দৈনন্দিন কামৰ লক্ষ্যৰে ইউনিছ’ক অক্টা-কোৰ চিপছেটত চলে । realme এ গতিশীল ৰেম সম্প্ৰসাৰণো অন্তৰ্ভুক্ত কৰে, যি অহৰহ পুনৰ লোড নকৰাকৈ একাধিক এপসমূহ খোলা ৰখাত সহায় কৰে ।
ডিছপ্লেই 90Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেট সমৰ্থন কৰে আৰু কোম্পানীয়ে চকুৰ আৰাম আৰু বাহিৰৰ দৃশ্যমানতাক উজ্জ্বল কৰে । ইয়াৰ উপৰিও AI-ভিত্তিক কল শব্দ হ্ৰাস আৰু এটা জোৰেৰে অডিঅ’ মোড আছে, দুয়োটাৰে লক্ষ্য হৈছে প্ৰিমিয়াম বৈশিষ্ট্যসমূহক বাজেট মূল্যলৈ নমাই নিয়াতকৈ দৈনন্দিন ব্যৱহাৰযোগ্যতা উন্নত কৰা ৷
কেমেৰা বৈশিষ্ট্য
কেমেৰাৰ ফালৰ পৰা ফোনটোত নাইট মোডৰ সৈতে 13MP মেইন চেন্সৰ আছে । realme এ Circle to Search আৰু ছবি সম্পাদনা বৈশিষ্ট্য যেনে বস্তু আঁতৰোৱা আৰু মুখ বৃদ্ধিৰ দৰে AI সঁজুলিসমূহো বাণ্ডলিং কৰিছে ।
এই সঁজুলিসমূহ ব্যৱহাৰিক সংযোজন হিচাপে স্থাপন কৰা হৈছে, হেডলাইন কেমেৰা উন্নীতকৰণ হিচাপে নহয় ।
ডিজাইন আৰু স্থায়িত্ব
বৃহৎ বেটাৰী থকাৰ পিছতো ফোনটোৱে 7.94 mm প্ৰফাইলৰ চিকন বজাই ৰাখিছে আৰু ইয়াৰ ওজন 201 গ্ৰাম । ইয়াৰ পিছফালে কাষ্টমাইজেবল নোটিফিকেচন লাইট আছে । realme এ লগতে কয় যে ডিভাইচটোৱে ড্ৰপ ৰেজিষ্টেন্সৰ বাবে MIL-STD 810H মানদণ্ড পূৰণ কৰে আৰু ধূলি আৰু স্প্লেছ সুৰক্ষাৰ বাবে IP54 ৰেটিং বহন কৰে।
ভাৰতত Realme P4 Lite 4G ৰ মূল্য
4GB + 64GB ভেৰিয়েন্টৰ বাবে realme P4 Lite 4G ৰ মূল্য 9,999 ৰ পৰা আৰম্ভ হয় । বেংক অফাৰ আৰু কুপনৰ সৈতে, কাৰ্যকৰী আৰম্ভণিৰ মূল্য 7,999 লৈ হ্ৰাস পায় । 4GB + 128GB সংস্কৰণৰ মূল্য 11,999 ৷ ৰেহাইৰ সৈতে ইয়াৰ কাৰ্যকৰী মূল্য হ’বগৈ 9,999 টকা ।
