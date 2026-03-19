১২,৯৯৯ টকা আৰম্ভণি মূল্যত ভাৰতত মুকলি হ’ল Realme P4 Lite; তিনিটা ভেৰিয়েণ্টত উপলব্ধ

১২,৯৯৯ টকা আৰম্ভণি মূল্যত ভাৰতত মুকলি হ’ল Realme P4 Lite; তিনিটা ভেৰিয়েণ্টত উপলব্ধ
আজি Realme এ মুকলি কৰিলে Realme P4 Lite ৷ এই স্মাৰ্টফোনটোত 5G এণ্ড্ৰইড 16 ভিত্তিক Realme UI 7.0 ত চলিব ।মূল্য, বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে জানো আহক---
Published : March 19, 2026 at 3:55 PM IST
হায়দৰাবাদ: বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতত মুকলি কৰা হয় Realme P4 Lite 5G। ইতিমধ্যে P৪, P৪X আৰু P৪ Pro ৫জি মডেল থকা ব্ৰেণ্ডটোৰ পি৪ লাইনআপৰ শেহতীয়া সংযোজন । হেণ্ডছেটটোত মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি ৬৩০০ ৫জি চিপছেটৰ লগতে তাপ অপচয়ৰ বাবে এয়াৰফ্ল’ ভেপ’ৰ চেম্বাৰ আছে । ইয়াত ৯০০ নিটৰ শীৰ্ষ উজ্জ্বলতাৰ সৈতে ১৪৪ হাৰ্টজ ডিছপ্লে আছে । Realme P4 Lite 5G ত ৭,০০০mAh বেটাৰী পেক কৰা হৈছে আৰু ধূলি আৰু স্প্লেছ ৰেজিষ্টেন্সৰ বাবে IP64 ৰেটিং দিয়া হৈছে ।
ভাৰতত Realme P4 Lite 5G ৰ মূল্য, উপলব্ধতা
ভাৰতত Realme P4 Lite 5G ৰ মূল্য আৰম্ভ ৪জিবি ৰেম আৰু ৬৪জিবি অনব’ৰ্ড ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে বেছ ভেৰিয়েণ্টৰ বাবে ১২,৯৯৯ টকা । ইয়াৰ উপৰিও 4GB + 128GB আৰু 6GB + 128GB ৰেম আৰু ষ্ট’ৰেজ কনফিগাৰেচনৰ বাবে মূল্য ক্ৰমে ১৩,৯৯৯ টকা আৰু ১৫,৯৯৯ টকা ।
মোজাইক ব্লু আৰু মোজাইক গ্ৰীণ ৰঙৰ বিকল্পত উপলব্ধ হেণ্ডছেটটো । ইয়াক ফ্লিপকাৰ্ট, ৰিয়েলমি ইণ্ডিয়া ৱেবছাইট আৰু সমগ্ৰ দেশৰ অফলাইন খুচুৰা বিপণীৰ জৰিয়তে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব ।
লঞ্চ অফাৰৰ অংশ হিচাপে গ্ৰাহকে ফ্লেট ১০০০ টকাৰ ৰেহাইৰ লগতে ৫০০ টকাৰ বেংক অফাৰো প্ৰদান কৰিছে ৷ লগতে বৰ্তমানৰ Realme ব্যৱহাৰকাৰীসকলেও ৫০০ টকাৰ অতিৰিক্ত বিনিময় বোনাছো লাভ কৰিব ।
Realme P4 Lite 5G বৈশিষ্ট্য, স্পেচিফিকেশন
ডুৱেল ছিম (nano + nano) Realme P4 Lite 5G এণ্ড্ৰইড 16 ভিত্তিক Realme UI 7.0 ত চলিব । ইয়াক দুবছৰৰ OS আপডেট আৰু তিনি বছৰৰ ছিকিউৰিটি আপডেট লাভ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে । হেণ্ডছেটটোত 6.8 ইঞ্চি HD+ (৭২০ x ১,৫৭০ পিক্সেল) এলচিডি স্ক্ৰীণ আছে যাৰ সৈতে 144Hz পৰ্যন্ত ৰিফ্ৰেছ ৰেট, 180Hz টাচ্চ চেম্পলিং ৰেট আৰু 900 নিটৰ শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা আছে ।
Realme P4 Lite 5G ত MediaTek Dimensity ৬৩০০ 5G চিপছেট আছে, ইয়াৰ সৈতে 6GB পৰ্যন্ত LPDDR4X ৰেম আৰু ১২৮ GB পৰ্যন্ত UFS ২.২ অনবৰ্ড ষ্ট’ৰেজ সংযুক্ত কৰা হৈছে । তাপ ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে স্মাৰ্টফোনটোত এয়াৰফ্ল’ বাষ্প চেম্বাৰ আছে, য’ত ৫,৩০০ বৰ্গ মিলিমিটাৰ তাপ অপচয় এলেকা আছে ।
ইয়াত ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিট আছে, যাৰ হেডলাইন হৈছে f/২.২ এপাৰচাৰৰ সৈতে ১৩ মেগাপিক্সেলৰ প্ৰাইমেৰী কেমেৰা । এই হেণ্ডছেটটোৰ সন্মুখত ৫ মেগাপিক্সেলৰ ছেলফি কেমেৰা আছে । Realme হেণ্ডছেটত সংযোগ বিকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে 5G, 4G LTE, ৱাই-ফাই 5, ব্লুটুথ ৫.৩, ৩.৫ mm হেডফোন জেক আৰু USB Type-C পৰ্ট ।
Realme P4 Lite 5G ত 15W তাঁৰযুক্ত চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 7,000mAh বেটাৰী পেক কৰা হৈছে । হেণ্ডছেটটোৰ জোখ ১৬৬.৩ x ৭৮.১ x ৮.৪মিমি ।
