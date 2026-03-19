১২,৯৯৯ টকা আৰম্ভণি মূল্যত ভাৰতত মুকলি হ’ল Realme P4 Lite; তিনিটা ভেৰিয়েণ্টত উপলব্ধ

আজি Realme এ মুকলি কৰিলে Realme P4 Lite ৷ এই স্মাৰ্টফোনটোত 5G এণ্ড্ৰইড 16 ভিত্তিক Realme UI 7.0 ত চলিব ।মূল্য, বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে জানো আহক---

Realme P4 Lite 5G Launched in India With Dimensity 6300 5G Chip, 7,000mAh Battery: Price, Specifications
Published : March 19, 2026 at 3:55 PM IST

হায়দৰাবাদ: বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতত মুকলি কৰা হয় Realme P4 Lite 5G। ইতিমধ্যে P৪, P৪X আৰু P৪ Pro ৫জি মডেল থকা ব্ৰেণ্ডটোৰ পি৪ লাইনআপৰ শেহতীয়া সংযোজন । হেণ্ডছেটটোত মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি ৬৩০০ ৫জি চিপছেটৰ লগতে তাপ অপচয়ৰ বাবে এয়াৰফ্ল’ ভেপ’ৰ চেম্বাৰ আছে । ইয়াত ৯০০ নিটৰ শীৰ্ষ উজ্জ্বলতাৰ সৈতে ১৪৪ হাৰ্টজ ডিছপ্লে আছে । Realme P4 Lite 5G ত ৭,০০০mAh বেটাৰী পেক কৰা হৈছে আৰু ধূলি আৰু স্প্লেছ ৰেজিষ্টেন্সৰ বাবে IP64 ৰেটিং দিয়া হৈছে ।

ভাৰতত Realme P4 Lite 5G ৰ মূল্য, উপলব্ধতা

ভাৰতত Realme P4 Lite 5G ৰ মূল্য আৰম্ভ ৪জিবি ৰেম আৰু ৬৪জিবি অনব’ৰ্ড ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে বেছ ভেৰিয়েণ্টৰ বাবে ১২,৯৯৯ টকা । ইয়াৰ উপৰিও 4GB + 128GB আৰু 6GB + 128GB ৰেম আৰু ষ্ট’ৰেজ কনফিগাৰেচনৰ বাবে মূল্য ক্ৰমে ১৩,৯৯৯ টকা আৰু ১৫,৯৯৯ টকা ।

Realme P4 Lite ৰ পানী প্ৰতিৰোধী ক্ষমতা (Realme India)

মোজাইক ব্লু আৰু মোজাইক গ্ৰীণ ৰঙৰ বিকল্পত উপলব্ধ হেণ্ডছেটটো । ইয়াক ফ্লিপকাৰ্ট, ৰিয়েলমি ইণ্ডিয়া ৱেবছাইট আৰু সমগ্ৰ দেশৰ অফলাইন খুচুৰা বিপণীৰ জৰিয়তে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব ।

লঞ্চ অফাৰৰ অংশ হিচাপে গ্ৰাহকে ফ্লেট ১০০০ টকাৰ ৰেহাইৰ লগতে ৫০০ টকাৰ বেংক অফাৰো প্ৰদান কৰিছে ৷ লগতে বৰ্তমানৰ Realme ব্যৱহাৰকাৰীসকলেও ৫০০ টকাৰ অতিৰিক্ত বিনিময় বোনাছো লাভ কৰিব ।

Realme P4 Lite 5G বৈশিষ্ট্য, স্পেচিফিকেশন

ডুৱেল ছিম (nano + nano) Realme P4 Lite 5G এণ্ড্ৰইড 16 ভিত্তিক Realme UI 7.0 ত চলিব । ইয়াক দুবছৰৰ OS আপডেট আৰু তিনি বছৰৰ ছিকিউৰিটি আপডেট লাভ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে । হেণ্ডছেটটোত 6.8 ইঞ্চি HD+ (৭২০ x ১,৫৭০ পিক্সেল) এলচিডি স্ক্ৰীণ আছে যাৰ সৈতে 144Hz পৰ্যন্ত ৰিফ্ৰেছ ৰেট, 180Hz টাচ্চ চেম্পলিং ৰেট আৰু 900 নিটৰ শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা আছে ।

Realme P4 Lite 5G ত MediaTek Dimensity ৬৩০০ 5G চিপছেট আছে, ইয়াৰ সৈতে 6GB পৰ্যন্ত LPDDR4X ৰেম আৰু ১২৮ GB পৰ্যন্ত UFS ২.২ অনবৰ্ড ষ্ট’ৰেজ সংযুক্ত কৰা হৈছে । তাপ ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে স্মাৰ্টফোনটোত এয়াৰফ্ল’ বাষ্প চেম্বাৰ আছে, য’ত ৫,৩০০ বৰ্গ মিলিমিটাৰ তাপ অপচয় এলেকা আছে ।

প্ৰচণ্ড শীত আৰু গৰমৰ দিনটো ই কাৰ্যক্ষম হৈ থাকিব Realme P4 Lite (Realme India)

ইয়াত ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিট আছে, যাৰ হেডলাইন হৈছে f/২.২ এপাৰচাৰৰ সৈতে ১৩ মেগাপিক্সেলৰ প্ৰাইমেৰী কেমেৰা । এই হেণ্ডছেটটোৰ সন্মুখত ৫ মেগাপিক্সেলৰ ছেলফি কেমেৰা আছে । Realme হেণ্ডছেটত সংযোগ বিকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে 5G, 4G LTE, ৱাই-ফাই 5, ব্লুটুথ ৫.৩, ৩.৫ mm হেডফোন জেক আৰু USB Type-C পৰ্ট ।

Realme P4 Lite 5G ত 15W তাঁৰযুক্ত চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 7,000mAh বেটাৰী পেক কৰা হৈছে । হেণ্ডছেটটোৰ জোখ ১৬৬.৩ x ৭৮.১ x ৮.৪মিমি ।

লগতে পঢ়ক

৬,৫০০mAh বেটাৰীৰে সৈতে তিনিটা ৰঙৰ বিকল্পত মুকলি হ’ল Oppo A6s 5G

৬,০০০ mAh বেটাৰী, ৫০ মেগাপিক্সেল কেমেৰাৰ সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল Samsung M17e 5G

৭,২০০mAh বেটাৰীৰেৰে সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল Vivo T5x 5G; আৰম্ভণি মূল্য ১৮,৯৯৯ টকা

