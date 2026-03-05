10,001mAh বেটাৰী আৰু আকৰ্ষণীয় বৈশিষ্ট্যৰে সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল Realme Narzo Power 5G

10,001mAh বেটাৰী আৰু আকৰ্ষণীয় বৈশিষ্ট্যৰে সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল Realme Narzo Power 5G
জনপ্ৰিয় স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতা কোম্পানী Realme এ শেহতীয়াকৈ মুকলি কৰিছে Realme Narzo Power 5G; যি MediaTek Dimensity 7400 Ultra SoC ত চলিব ।
Published : March 5, 2026 at 2:16 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰতত মুকলি কৰা হৈছে Realme Narzo Power 5G ৷ ইয়াত আছে 10001mAhh বেটাৰী । নতুন Narzo ছিৰিজৰ স্মাৰ্টফোনটোৰ হুডৰ তলত মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 7400 আল্ট্ৰা 5G চিপছেটৰ সৈতে দুটা ভিন্ন ৰঙৰ বিকল্প আছে । ইয়াত 144Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেট আৰু 6,500 নিট পৰ্যন্ত শীৰ্ষ উজ্জ্বলতাৰ সৈতে 6.78 ইঞ্চি ডিছপ্লে আছে আৰু ইয়াত 50 মেগাপিক্সেল চ’নী IMX882 মূল পিছফালৰ কেমেৰাৰ দ্বাৰা হেডলাইন কৰা ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিট আছে ।
ভাৰতত Realme Narzo Power 5G মূল্য
Realme Narzo Power 5G ৰ মূল্য বেচ 8GB ৰেম + 128GB ষ্ট’ৰেজ মডেলৰ বাবে 27,999 টকা । 8GB ৰেম + 256GB ষ্ট’ৰেজ মডেলৰ মূল্য 29,999 টকা । ইয়াক টাইটান ছিলভাৰ আৰু টাইটান ব্লু ৰঙৰ ৰূপত মুক্তি দিয়া হৈছে।
মুকলি অফাৰ হিচাপে Realme Narzo Power 5G ৰ বেছ ভেৰিয়েণ্টটো 23,999 টকা ৰেহাই মূল্যত বিক্ৰী কৰিছে Realme এ । 3 হাজাৰ টকাৰ বেংক অফাৰ আৰু 1000 টকা অতিৰিক্ত ৰেহাই আগবঢ়োৱা হৈছে । টপ এণ্ড মডেলটো 25,999 টকাত উপলব্ধ হ’ব । ইয়াক আমাজন আৰু Realme ৰ অনলাইন ষ্ট’ৰৰ জৰিয়তে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব । পৰিচয়মূলক অফাৰ হিচাপে কোম্পানীটোৱে ছমাহৰ বাবে বিনামূলীয়া EMI বিকল্পও আগবঢ়াইছে । প্ৰাৰম্ভিক ক্ৰেতাই লাভ কৰিব পাৰিব চাৰি বছৰৰ বেটাৰী ৱাৰেণ্টী মূল্য 2999 টকা ।
Realme Narzo Power 5G স্পেচিফিকেশন
ডুৱেল (ছিম) Realme Narzo Power 5G এণ্ড্ৰইড 16 ভিত্তিক Realme UI 7.0 ৰ সৈতে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু ইয়াত 144 হাৰ্টজ পৰ্যন্ত ৰিফ্ৰেছ ৰেট, 240 হাৰ্টজ টাচ চেম্পলিং ৰেট আৰু 94 শতাংশ স্ক্ৰীণ টু বডি ৰেচিঅ’ৰ সৈতে 6.8 ইঞ্চি (1280x2800 পিক্সেল) এম’লেড ডিছপ্লে আছে । ডিছপ্লেত HDR10+ প্ৰমাণপত্ৰ আছে আৰু ইয়াক 6500 nits পৰ্যন্ত শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা প্ৰদান কৰিব বুলি প্ৰচাৰ কৰা হৈছে ।
Realme Narzo Power 5G 4nm প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্মিত অক্টা কোৰ মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 7400 আল্ট্ৰা 5G চিপছেটত চলে । চিপছেটটো আৰ্ম মালি-G615 জিপিইউ, 8GB LPDDRX4X ৰেম আৰু 256GB ইউএফএছ3.1 ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে ।
পিছফালে Realme Narzo Power 5G ত ডুৱেল কেমেৰা ইউনিট আছে য’ত অটোফ’কাছৰ সৈতে 50 মেগাপিক্সেলৰ প্ৰাইমেৰী চ’নী IMX882 চেন্সৰ আৰু 2-axis OIS আৰু 8 মেগাপিক্সেল ছেকেণ্ডাৰী কেমেৰাৰ সমৰ্থন আছে । ইয়াত ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ চেটৰ বাবে 16 মেগাপিক্সেলৰ ফ্ৰন্ট ফেচিং কেমেৰা আছে ।
Realme Narzo Power 5G ত উপলব্ধ সংযোগ বিকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে ৱাই-ফাই 5, ব্লুটুথ, 5G, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, আৰু QZSS । অনব'ৰ্ডৰ চেন্সৰসমূহ হ'ল প্ৰক্সিমিটি, এম্বিয়েণ্ট লাইট, ৰঙৰ উষ্ণতা চেন্সৰ, ই-কম্পাছ, এক্সিলেৰ'মিটাৰ, জাইৰস্কোপ আৰু আই আৰ ব্লাষ্টাৰ । ইয়াত ইন-ডিছপ্লে অপটিকেল ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰ আছে ।
বেটাৰীটো Realme Narzo Power 5G ৰ ষ্টেণ্ডআউট বৈশিষ্ট্য, আৰু ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে 10,001mAh লিথিয়াম-আয়ন পলিমাৰ চেল । বেটাৰীয়ে নূন্যতম 1500 চাৰ্জ চক্ৰৰ সহ্য ক্ষমতা সমৰ্থন কৰে আৰু ই SUPERVOOC প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি 80W তাঁৰযুক্ত দ্ৰুত চাৰ্জিং সমৰ্থন কৰে । এই ফাষ্ট চাৰ্জিং প্ৰযুক্তিয়ে প্ৰায় 85 মিনিটত 1 শতাংশৰ পৰা 100 শতাংশলৈকে বেটাৰী ভৰাই পেলাব বুলি দাবী কৰা হৈছে ।
Realme Narzo Power 5G ৰ বেটাৰীয়ে এটা চাৰ্জত 31.2 ঘণ্টালৈকে ইউটিউব ভিডিঅ’ প্লেবেক, 21.4 ঘণ্টালৈকে নেভিগেচন টাইম আৰু 185.7 ঘণ্টা পৰ্যন্ত স্পটিফাই মিউজিক প্লেবেক টাইম প্ৰদান কৰিব পাৰে বুলি বিজ্ঞাপন দিয়া হৈছে । ছুপাৰ পাৱাৰ চেভিং মোডৰ সৈতে 5 শতাংশ বেটাৰীয়ে 218 মিনিট পৰ্যন্ত কল বা 46.8 ঘণ্টা ষ্টেণ্ডবাই টাইম প্ৰদান কৰিব বুলি দাবী কৰা হৈছে ।
ইয়াৰ উপৰিও Realme Narzo Power 5G ত ধূলি আৰু পানীৰ পৰা সুৰক্ষাৰ বাবে IP66, IP68, আৰু IP69 ৰেটিং আছে । এই ফোনটোত আছে হাই-ৰেছ অডিঅ’ চাৰ্টিফিকেচন আৰু মিলিটাৰী-গ্ৰেড শ্বক ৰেজিষ্টেন্স । ইয়াৰ জোখ 162.26x76.15x9.08 মিমি আৰু ওজন প্ৰায় 219 গ্ৰাম ।
