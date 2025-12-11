ETV Bharat / technology

মুকলিৰ পূৰ্বে Realme এ প্ৰকাশ কৰিলে Realme Narzo 90 ছিৰিজৰ বিশেষত্ব, বৈশিষ্ট্য

চলিত মাহৰ 16 ডিচেম্বৰৰ দিনা ভাৰতত মুকলি হ’ব Realme Narzo 90 ছিৰিজ ৷ মুকলিৰ পূৰ্বে এই ফোনটোত কি কি বিশেষত্ব, বৈশিষ্ট্য থাকিব জানো আহক ---

মুকলিৰ পূৰ্বে Realme এ প্ৰকাশ কৰিলে Realme Narzo 90 ছিৰিজৰ বিশেষত্ব, বৈশিষ্ট্য (Amazon)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 11, 2025 at 1:11 PM IST

হায়দৰাবাদ: ডিচেম্বৰৰ তৃতীয় সপ্তাহত ভাৰতত মুকলি হ’ব Realme Narzo 90 ছিৰিজ । Narzo 90 5g আৰু Narzo 90 x 5G ৰে গঠিত এই লাইনআপটো আমাজনৰ জৰিয়তে দেশত বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি কৰা হ’ব । শেহতীয়াকৈ চীনৰ স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৱে এই ফোনৰ ডিজাইন সন্দৰ্ভত ইংগিত দিছে । এতিয়া আগন্তুক Narzo 90 ছিৰিজৰ বাবে ডেডিকেটেড মাইক্ৰ’ছাইটটো ইয়াৰ বিভিন্ন মূল স্পেচিফিকেশন আৰু বৈশিষ্ট্য নিশ্চিত কৰিবলৈ আপডেট কৰা হৈছে । দুয়োটা হেণ্ডছেটতে থাকিব 7000mAh বেটাৰী । তদুপৰি ফোন দুটাত 60W তাঁৰযুক্ত ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থিত হ’ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

Realme Narzo 90 Series বিশেষত্ব, বৈশিষ্ট্য (প্ৰত্যাশিত)

আমাজনত আগন্তুক Realme হেণ্ডছেট দুটাৰ বাবে ডেডিকেটেড মাইক্ৰ’ছাইট আপডেট কৰা হৈছে যাতে ইয়াৰ মূল স্পেচিফিকেশনসমূহ নিশ্চিত কৰিব পাৰি, য’ত বেটাৰীৰ ক্ষমতা, চাৰ্জিং গতি, কেমেৰাৰ কনফিগাৰেচন আৰু ডিছপ্লে বৈশিষ্ট্যসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । Realme Narzo 90 5G আৰু Narzo 90x 5G ৰ সহায়ত 7,000mAh টাইটান বেটাৰী থাকিব, য’ত 60W তাঁৰযুক্ত ফাষ্ট চাৰ্জিঙৰ সমৰ্থন থাকিব । অৱশ্যে কেৱল Narzo 90 5G তহে বাইপাছ চাৰ্জিং আৰু তাঁৰযুক্ত ৰিভাৰ্ছ চাৰ্জিং সমৰ্থন থাকিব । ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেলটো ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধৰ বাবে IP66 + IP68 + IP69 ৰেটিংৰ সৈতেও প্ৰেৰণ কৰা হ’ব ।

বেটাৰীৰ জীৱনকালৰ ক্ষেত্ৰত Realme Narzo 90 5G য়ে 143.7 ঘণ্টা মিউজিক প্লেবেক, 8.1 ঘণ্টা গেমিং, 24 ঘণ্টা অনলাইন ভিডিঅ’ প্লেবেক আৰু 28.2 ঘণ্টা ভিডিঅ’ কলিং একক চাৰ্জত প্ৰদান কৰাৰ দাবী কৰা হৈছে ।

আনহাতে, Narzo 90x 5G ত 17.1 ঘণ্টা নেভিগেচন, 23.6 ঘণ্টা অনলাইন ভিডিঅ’ প্লেবেক, 27.7 ঘণ্টা মেছেজিং, 61.3 ঘণ্টা কলিং আৰু 136.2 ঘণ্টা মিউজিক প্লেবেকৰ সুবিধা থাকিব ।

Narzo 90 ছিৰিজৰ দুয়োটা ফোনতে হোল পাঞ্চ ডিছপ্লে কাটাআউটও থাকিব ছেলফি কেমেৰাৰ বাবে । Realme Narzo 90 5G ৰ ডিছপ্লেই 4,000 nits ৰ দৰে উজ্জ্বল পাব পাৰে যদিও Narzo 90x 5G ৰ পেনেল 1,200 nits লৈকে যায় আৰু ইয়াৰ ৰিফ্ৰেছ ৰেট 144Hz ।

আগন্তুক Realme Narzo 90 5G আৰু Narzo 90x 5G ৰ পিছফালে 50 মেগাপিক্সেলৰ প্ৰাইমেৰী কেমেৰা থাকিব । Narzo 90 ছিৰিজৰ ফোন দুটাত বিভিন্ন এআই সঁজুলি থাকিব, য’ত আছে এআই এডিট জিনি, এআই এডিটৰ, এআই ইৰেজাৰ আৰু এআই আল্ট্ৰা ক্লেৰিটি । Narzo 90 5Gক বৰ্গক্ষেত্ৰৰ পিছফালৰ কেমেৰা মডিউলৰ সৈতে দেখা গৈছে, য’ত তিনিটা লেন্স আছে, আনহাতে Narzo 90 5G ত আয়তাকাৰ ডেকোৰ সৈতে প্ৰেৰণ কৰা হ’ব, য’ত দুটা কেমেৰা থাকিব ।

