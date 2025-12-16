ভাৰতত মুকলি হ’ল Realme Narzo 90 আৰু Realme Narzo 90x 5G, আৰম্ভণি মূল্য কিমান ?
ভাৰতত আজি Realme এ মুকলি কৰে Realme Narzo 90 5G আৰু Narzo 90x 5G ৷ এই ফোন দুটাৰ বিশষত্ব, উপলব্ধতা, মূল্য আদিৰ বিষয়ে জানো আহক---
হায়দৰাবাদ: মঙলবাৰে চীনৰ স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৱে ভাৰতত মুকলি কৰে Realme Narzo 90 । নতুন Realme Narzo 90 5G আৰু Narzo 90x 5G ত 7,000mAh বেটাৰী আছে, আনহাতে 60W তাঁৰযুক্ত ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থিত । ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্ম আৰু কোম্পানীটোৰ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে দেশত দুয়োটা হেণ্ডছেট বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি কৰা হ’ব । ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেলটোত ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধৰ বাবে IP66+IP68+IP69 ৰেটিংও আছে আৰু ইয়াত 50 মেগাপিক্সেলৰ ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপ আছে, যিটো বৰ্গক্ষেত্ৰৰ আকৃতিৰ মডিউলৰ ভিতৰত ৰখা হৈছে । একেদৰে Narzo 90x 5G ত 50 মেগাপিক্সেলৰ পিছফালে মূল কেমেৰাও আছে ।
Realme Narzo 90 5G, Narzo 90x 5G ভাৰতত মূল্য, উপলব্ধতা
Realme Narzo 90 5G ৰ মূল্য আৰম্ভ 6GB ৰেম + 128GB ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে বেছ ভেৰিয়েন্টৰ বাবে ভাৰতত 16,999 টকা । ইফালে, 8GB ৰেম + 128GB ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে টপ-এণ্ড অপচনৰ মূল্য 18,499 টকা ।
আনহাতে, Realme Narzo 90x 5G ৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে বেচ 6GB ৰেম + 128GB ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েণ্টৰ বাবে 13,999 টকা । টপ অৱ দ্য লাইন 8GB ৰেম + 128 GB ষ্ট’ৰেজ মডেলৰ বাবে 15,499 টকা ।
আমাজন আৰু ৰিয়েলমি ইণ্ডিয়া অনলাইন ষ্ট’ৰৰ জৰিয়তে 24 ডিচেম্বৰত ভাৰতত এই দুয়োটা স্মাৰ্টফোন বিক্ৰী আৰম্ভ হ’ব । Realme Narzo 90 5G ভিক্টোৰিয়া গোল্ড আৰু কাৰ্বন ব্লেক ৰঙৰ বিকল্পত উপলব্ধ হোৱাৰ বিপৰীতে Narzo 90x 5G নাইট্ৰ’ ব্লু আৰু ফ্লেছ ব্লু ৰঙৰ বিকল্পত উপলব্ধ হ’ব ।
Realme Narzo 90 5G আৰু Narzo 90x 5G স্পেচিফিকেশন, বৈশিষ্ট্য
Realme Narzo 90 5G আৰু Narzo 90x 5G হৈছে ডুৱেল ছিম হেণ্ডছেট যি এণ্ড্ৰইড 15 ভিত্তিক Realme UI 6.0 ত চলে । ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেলটোত 6.57 ইঞ্চি AMOLED Full-HD+ (1,080x2,372 পিক্সেল) ডিছপ্লে আছে যাৰ সৈতে 120Hz পৰ্যন্ত ৰিফ্ৰেছ ৰেট, 240Hz পৰ্যন্ত টাচ্চ চেম্পলিং হাৰ, 1,400 নিট পৰ্যন্ত শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা আৰু 397 ppi পিক্সেল ঘনত্ব আছে । স্ক্ৰীণখনে 100 শতাংশ DCI-P3 ৰঙৰ গেম, 1.07 বিলিয়ন ৰং আৰু 100 শতাংশ sRGB সমৰ্থিত ।
ইফালে, Realme Narzo 90x 5G ত 144Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সৈতে অলপ ডাঙৰ 6.80 ইঞ্চি (720x1,570 পিক্সেল) LCD স্ক্ৰীণ, 1,200 নিট পৰ্যন্ত শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা আৰু 83 শতাংশ DCI-P3 ৰঙৰ গেম আছে ।
Realme Narzo 90 5G ৰ শক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে এটা অক্টা কোৰ 6nm MediaTek Dimensity 6400 Max চিপছেট, এটা Mali G57 MC2 GPU, 8GB পৰ্যন্ত LPDDR4x ৰেম আৰু 128GB পৰ্যন্ত UFS 2.2 ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰেজৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । আনহাতে, Narzo 90x 5G ত অক্টা কোৰ 6nm MediaTek Dimensity 6300 SoC ৰ দ্বাৰা চালিত, যিয়ে 2.4GHz ৰ শীৰ্ষ ঘড়ী গতি প্ৰদান কৰে আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেলৰ দৰে একে GPU, RAM আৰু ষ্টৰেজৰ সৈতে সংযুক্ত ।
অপটিক্সৰ বাবে Realme Narzo 90 5G ত ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিট আছে, য’ত আছে 50 মেগাপিক্সেল (f/1.8) প্ৰাইমেৰী শ্বুটাৰ আৰু 2 মেগাপিক্সেল (f/2.4) মনোক্ৰ’ম চেন্সৰ । অৱশ্যে Narzo 90x 5G ত 50 মেগাপিক্সেলৰ চ’নী IMX852 মূল পিছফালৰ কেমেৰা পোৱা গৈছে ।
ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেলত ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলৰ বাবে 50 মেগাপিক্সেলৰ ফ্ৰন্ট ফেচিং কেমেৰা থকাৰ বিপৰীতে Narzo 90x 5G ত 8 মেগাপিক্সেলৰ ছেলফি কেমেৰা আছে । দুয়োটা হেণ্ডছেটৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে 30FPS ত 1080P ৰিজ’লিউচনৰ ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে ।
Realme Narzo 90 ছিৰিজত 60W তাঁৰযুক্ত ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 7,000mAh টাইটান বেটাৰী পেক কৰা হৈছে । ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেলটো ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধৰ বাবে IP66 + IP68 + IP69 ৰেটিংৰ সৈতে পঠিওৱা বুলি দাবী কৰা হৈছে আৰু নাৰ্জো 90x 5G IP65 ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধী ৰেটিং প্ৰদান কৰা হৈছে ।
দুয়োটাই সংযোগৰ বাবে ব্লুটুথ 5.3, ডুৱেল-বেণ্ড ৱাই-ফাই, বেইডৌ, জিপিএছ, গ্ল'নাছ, গেলিলিও আৰু কিউজেএছএছ সমৰ্থিত । Narzo 90 5G ৰ জোখ 166.07x77.93x8.28 মিমি, আনহাতে ওজন প্ৰায় 212 গ্ৰাম । আনহাতে, ভেনিলা নাৰ্জো 90 5G ৰ জোখ 158.36 x75.19x7.79 মিমি আৰু ওজন প্ৰায় 183 গ্ৰাম ।
