7,000mAh বেটাৰীৰে সৈতে আজি ভাৰতত মুকলি হ’ল Realme C83 5G; আৰম্ভণি মূল্য 13,499 টকা
ভাৰতত মুকলি হ’ল Realme C83 5G ৷ ইয়াত আছে 7,000mAh বেটাৰী, 13 মেগাপিক্সেল কেমেৰাৰ লগতে আন বহু আৰ্কষণীয় বৈশিষ্ট্য ৷ এই সন্দৰ্ভত জানো আহক বিতংকৈ---
Published : March 7, 2026 at 1:22 PM IST
হায়দৰাবাদ: চীনৰ স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৱে ভাৰতত মুকলি কৰিছে Realme C83 5G ৷ C-series ৰ শেহতীয়া সংযোজন হিচাপে এই স্মাৰ্টফোনটো মুকলি কৰা হৈছে । শীঘ্ৰে ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্ম আৰু কোম্পানীটোৰ অনলাইন ষ্ট’ৰৰ জৰিয়তে দেশত ক্ৰয়ৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব নতুন হেণ্ডছেটটো । ইয়াক দুটা ৰঙৰ বিকল্প আৰু তিনিটা ৰেম আৰু সংৰক্ষণ সংৰূপত প্ৰদান কৰা হয় । নতুন Realme C83 5G ত অক্টা কোৰ মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 6300 চিপছেট আছে, 7,000mAh টাইটান বেটাৰীৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । হেণ্ডছেটটোত এটা ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিট আছে, য’ত আছে 13 মেগাপিক্সেল শ্বুটাৰ । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত 6.8 ইঞ্চিৰ এলচিডি স্ক্ৰীণ আছে যিয়ে 144 হাৰ্টজত ৰিফ্ৰেছ কৰে ।
ভাৰতত Realme C83 5G ৰ মূল্য, উপলব্ধতা
ভাৰতত Realme C83 5G ৰ মূল্য আৰম্ভ 4GB+64GB ৰেম আৰু সংৰক্ষণৰ বাবে 13,499 টকা । ইফালে, 4GB ৰেম আৰু 128GB ষ্ট’ৰেজযুক্ত হাইয়াৰ এণ্ড অপচনৰ মূল্য 14,499 টকা । শেষত 6GB ৰেম আৰু 128GB ষ্ট’ৰেজ প্ৰদান কৰা টপ অৱ দ্য লাইন ভেৰিয়েণ্টটোৰ মূল্য 17,499 টকা । গ্ৰাহকে ছমাহ পৰ্যন্ত সুতমুক্ত EMI বিকল্পৰ সৈতে নতুন হেণ্ডছেটটো ক্ৰয় কৰিব পাৰিব ।
আজি অৰ্থাৎ 7 মাৰ্চৰ দুপৰীয়া 12 বজাত ভাৰতত ফ্লিপকাৰ্ট আৰু Realme অনলাইন ষ্ট’ৰৰ জৰিয়তে বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি হ’ব Realme C series ৰ শেহতীয়া ফোন । Realme C83 5G ব্লুমিং পাৰ্পল আৰু স্প্ৰাউটিং গ্ৰীণ ৰঙৰ ৰূপত আগবঢ়োৱা হৈছে ।
Realme C83 5G স্পেচিফিকেশন, বৈশিষ্ট্যসমূহ
Realme C83 5G হৈছে Realme UI 7.0 ত চলি থকা এটা ডুৱেল ছিম হেণ্ডছেট, যিটো এণ্ড্ৰইড 16 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তৈয়াৰ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ টাচ্চ চেম্পলিং হাৰ 180Hz । 6nm প্ৰক্ৰিয়াত নিৰ্মিত এটা octa core MediaTek Dimensity 6300 চিপছেটে নতুন Realme C83 5G ক শক্তি প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত ARM Mali-G57 MC2 GPU, 6GB পৰ্যন্ত LPDDR4x ৰেম আৰু 128GB পৰ্যন্ত eMMC 5.1 অনবৰ্ড সংৰক্ষণ আছে ।
অপটিক্সৰ বাবে Realme C83 5G ত এটা ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিট আছে, য’ত f/2.2 এপাৰচাৰ, 77 ডিগ্ৰী ফিল্ড অৱ ভিউ আৰু অটোফ’কাছৰ সৈতে 13 মেগাপিক্সেল শ্বুটাৰ আছে । হেণ্ডছেটটোৰ সন্মুখত ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলৰ বাবে 5 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰাও আছে, য’ত f/2.2 এপাৰচাৰ আৰু 78 ডিগ্ৰী ফিল্ড অৱ ভিউ আছে । এই স্মাৰ্টফোনটোৱে দুয়োটা কেমেৰাৰ পৰা 1080P/30 এফপিএছ পৰ্যন্ত ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ সক্ষম ।
Realme C83 5G ৰ সমৰ্থনত আছে 7,000mAh টাইটান বেটাৰী । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত 15W তাঁৰযুক্ত চাৰ্জিঙৰ বাবে সমৰ্থন আছে । অনব’ৰ্ড চেন্সৰৰ তালিকাত আছে এটা প্ৰক্সিমিটি চেন্সৰ, এটা এম্বিয়েণ্ট লাইট চেন্সৰ, এটা ই-কম্পাছ, আৰু এটা এক্সিলেৰ’মিটাৰ । ইয়াৰ উপৰিও ই 5G, 4G LTE, এটা USB Type-C পৰ্ট, এটা 3.5mm অডিঅ’ জেক, সংযোগৰ বাবে BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo আৰু QZSS সমৰ্থন কৰে । হেণ্ডছেটটোৰ জোখ 166.3×78.1×8.4 মিমি আৰু ওজন প্ৰায় 212 গ্ৰাম ।
