29 জানুৱাৰীত মুকলি হ’ব Realme Buds Clip; মূল্য কিমান ?
শেহতীয়াকৈ ফাদিল হোৱা এক তথ্য অনুসৰি ভাৰতত Realme Buds Clip ৰ মূল্য হ’ব পাৰে 4499 টকা । অহা 29 জানুৱাৰীত মুকলি হ’ব এই বাডছ ৷
Published : January 27, 2026 at 11:49 AM IST
হায়দৰাবাদ: চলিত মাহৰ শেষৰ ফালে ভাৰতত মুকলি কৰা হ’ব Realme Buds Clip। কোম্পানীটোৱে Realme P4 Power হেণ্ডছেটৰ সমান্তৰালভাৱে দেশত উন্মোচন কৰিব Realme Buds Clip । গতানুগতিক ইন-ইয়াৰ ইয়াৰবাডৰ দৰে নহয়, এই ফৰ্ম ফেক্টৰে কাণৰ ক্লান্তি নোহোৱাকৈ বৰ্ধিত হাৰত শুনিব বিচৰাকৈ ব্যৱহাৰকাৰীসকলক লক্ষ্য কৰি লয় । মুকলিৰ পূৰ্বে Realme এ ইতিমধ্যে কেইবাটাও ডিজাইন আৰু বৈশিষ্ট্যৰ সবিশেষ প্ৰকাশ কৰিছে, আনহাতে মূল্যৰ তথ্য শেহতীয়াকৈ মুকলি হৈছে ।
কেতিয়া মুকলি হ’ব Realme Buds Clip India ?
কোম্পানীটোৰ এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি অহা 29 জানুৱাৰীত ভাৰতত মুকলি হ’ব Realme Buds Clip । আগন্তুক প্ৰডাক্টটোৱে ভাৰতীয় বজাৰত ক্লিপ ষ্টাইলৰ ট্ৰু বেতাঁৰ ইয়াৰফোন ছেগমেণ্টত Realme ৰ প্ৰৱেশৰ সূচনা কৰিব ।
আগন্তুক বেতাঁৰ হেডছেটটোত মুকলি পৰিধান, ক্লিপ-অন ডিজাইন আছে যিটো কাণৰ নলীৰ ভিতৰত ছীল কৰাৰ পৰিৱৰ্তে কাণৰ ওপৰত থিয় হৈ থাকে । প্ৰতিটো ইয়াৰবাডৰ ওজন 5.3 গ্ৰাম আৰু ইয়াত টাইটানিয়াম-ফিট গঠন ব্যৱহাৰ কৰি বৰ্ধিত পৰিধানৰ বাবে ডিজাইন কৰা লঘু অথচ টেকসই নিৰ্মাণ প্ৰদান কৰা হয় । মেট-ফিনিছ পৃষ্ঠই ঘাম আৰু তেল প্ৰতিৰোধী বুলি কোৱা হৈছে আৰু ই টাইটানিয়াম ব্লেক আৰু টাইটানিয়াম গোল্ড ৰঙৰ বিকল্পত উপলব্ধ হ’ব ।
অডিঅ’ৰ ক্ষেত্ৰত, Realme Buds Clip 11mm ডুৱেল-মেগনেট বৃহৎ-প্ৰসাৰণ গতিশীল ড্ৰাইভাৰৰ সৈতে সজ্জিত এটা স্ব-বিকশিত বেছ বৃদ্ধি ব্যৱস্থা আৰু NextBass এলগৰিদমৰ সৈতে যোৰ কৰা, যিয়ে কণ্ঠস্বৰ স্পষ্টতা বজাই ৰখাৰ লগতে কম কম্পাঙ্ক আউটপুট উন্নত কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখে । ইয়াৰবাডসমূহে অডিঅ’ লিকেজ হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰিবলৈ 3D স্থানীয় অডিঅ’ আৰু দিশগত শব্দ প্ৰযুক্তিও সমৰ্থন কৰে ।
কলিঙৰ বাবে, Realme Buds Clip ইয়াৰবাডসমূহে AI-ভিত্তিক পৰিৱেশ শব্দ বাতিল আৰু বতাহৰ শব্দ হ্ৰাসৰ সৈতে প্ৰতিটো ফালে দ্বৈত মাইক্ৰ’ফোন ব্যৱহাৰ কৰে । সংযোগ বিকল্পসমূহে ব্লুটুথ 5.4, SBC আৰু AAC ক'ডেকসমূহৰ বাবে সমৰ্থন, দ্বৈত-ডিভাইচ সংযোগ আৰু এটা কম-বিলম্ব ধৰণ 45ms লৈকে দাবী কৰা সঁহাৰি সময়ৰ সৈতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰে ।
Realme Buds Clip য়ে এটা চাৰ্জত 7 ঘণ্টালৈকে আৰু চাৰ্জিং কেছৰ সৈতে 36 ঘণ্টালৈকে প্লেবেক কৰিব পাৰে বুলি দাবী কৰা হৈছে । ই ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধৰ বাবে IP55 ৰেটিং বহন কৰে আৰু ইউএছবি টাইপ-চি পৰ্টৰ জৰিয়তে চাৰ্জ কৰে ।
লগতে পঢ়ক
ভাৰতত মুকলি হ’ল Lava Blaze Duo 3; আৰম্ভণি মূল্য মাত্ৰ 15,999 টকা
India Bike Week 2025: SMK হেলমেটে মুকলি কৰিলে আকৰ্ষণীয় ডিজাইনৰ হেলমেট