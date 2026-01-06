ভাৰতত মুকলি হ’ল Realme 16 Pro Series 5G আৰু Realme Pad 3 5G, আৰম্ভণি মূল্য কিমান ?
ভাৰতত আজি মুকলি হ’ল Realme 16 Pro Series 5G ৰ লগতে Realme Pad 3 5G ৷ স্পেচিফিকেশ্যন, মূল্য আদিৰ বিষয়ে জানো আহক ---
Published : January 6, 2026 at 3:57 PM IST
হায়দৰাবাদ: মঙলবাৰে চীনৰ স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৱে ভাৰতত মুকলি কৰে Realme 16 Pro Series 5G ৰ লগতে Realme Pad 3 5G । শীঘ্ৰে ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্ম আৰু কোম্পানীটোৰ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে দেশত বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি হ’ব এই দুয়োবিধ গেজেট । Realme 16 Pro ছিৰিজত আছে ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিট, যাৰ হেডলাইনত আছে 200 মেগাপিক্সেলৰ প্ৰাইমেৰী শ্বুটাৰ । Realme 16 Pro 5G ত 6.78 ইঞ্চি ডিছপ্লে আছে যদিও Pro+ মডেলত 6.8 ইঞ্চি AMOLED স্ক্ৰীণ আছে ।
ভাৰতত Realme 16 Pro Series ৰ মূল্য, উপলব্ধতা
ভাৰতত Realme 16 Pro 5G ৰ মূল্য আৰম্ভ 8GB ৰেম + 128GB ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে বেছ ভেৰিয়েন্টৰ বাবে 31,999 টকা । ইফালে 8GB ৰেম + 256GB ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে হাইয়াৰ এণ্ড অপচনৰ মূল্য 33,999 টকা । 12GB ৰেম আৰু 256GB ষ্ট’ৰেজ থকা টপ অৱ দ্য লাইন কনফিগাৰেচনৰ মূল্য 36,999 টকা । কোম্পানীটোৱে নিৰ্বাচিত ক্ৰেডিট কাৰ্ডত 3000 টকা তৎক্ষণাত বেংক ৰেহাই আগবঢ়াইছে ।
আনহাতে, ভাৰতত Realme 16 Pro+ 5G ৰ মূল্য 8GB ৰেম + 128GB ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে বেছ ভেৰিয়েন্টৰ বাবে 39,999 আৰু 8GB ৰেম + 256GB ষ্ট’ৰেজ অপচনৰ বাবে 41,999 টকা । শেষত, টপ-এণ্ড ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য 44,999 টকা যিয়ে 12GB ৰেম আৰু 256GB ষ্ট’ৰেজ প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ লগতে নিৰ্বাচিত ক্ৰেডিট কাৰ্ডত 4000 টকাৰ তৎক্ষণাত বেংক ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ।
দুয়োটা নতুন স্মাৰ্টফোন 9 জানুৱাৰীত ভাৰতত ফ্লিপকাৰ্ট আৰু Realme অনলাইন ষ্ট’ৰৰ জৰিয়তে বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি কৰা হ’ব । Realme 16 Pro 5G মাষ্টাৰ গোল্ড, পেবল গ্ৰে আৰু ইণ্ডিয়া-এক্সক্লুছিভ অৰ্কিড পাৰ্পল ৰঙৰ ৰূপত উপলব্ধ হ’ব যদিও Realme 16 Pro+ 5G মাষ্টাৰ গোল্ড, মাষ্টাৰ গ্ৰে আৰু ইণ্ডিয়া-এক্সক্লুছিভ কেমেলিয়া পিংক শ্বেডত উপলব্ধ হ’ব ।
Realme 16 Pro Series স্পেচিফিকেশন, বৈশিষ্ট্যসমূহ
Realme 16 Pro+ 5G আৰু Realme 16 Pro 5G হৈছে ডুৱেল ছিম ফোন যি এণ্ড্ৰইড 16 ভিত্তিক Realme UI 7.0 ত চলে । Pro+ মডেলত 6.8 ইঞ্চি 1,280x2,800 পিক্সেল AMOLED ডিছপ্লে আছে য’ত আছে 144Hz পৰ্যন্ত ৰিফ্ৰেছ ৰেট, 240Hz পৰ্যন্ত টাচ্চ চেম্পলিং ৰেট, 6,500 নিট পৰ্যন্ত শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা, 100 শতাংশ DCI-P3 ৰঙৰ গেম আৰু 1.07 বিলিয়ন ৰঙৰ।
ইফালে, Realme 16 Pro 5G ত 1,400 নিট পৰ্যন্ত শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা, 450 ppi পিক্সেল ঘনত্ব আৰু Pro+ মডেলৰ দৰে একে সৰ্বোচ্চ ৰিফ্ৰেছ ৰেট আৰু ৰঙৰ গেমৰ সৈতে অলপ সৰু 6.78 ইঞ্চি 1,272x2,772 পিক্সেল ডিছপ্লে আছে ।
Realme ৰ 16 Pro+ 5G Qualcomm ৰ octa core 4nm Snapdragon 7 Gen 4 চিপছেটৰ দ্বাৰা চালিত, ইয়াত এটা প্ৰাইম কোৰ, চাৰিটা পাৰফৰমেন্স কোৰ আৰু তিনিটা ইফিচিয়েন্সি কোৰ আছে, যিয়ে 2.8GHz ৰ শীৰ্ষ ঘড়ী গতি প্ৰদান কৰে । SoC ৰ সৈতে Adreno 722 GPU সংযোগ কৰা হৈছে ।
আনহাতে, Realme 16 Pro 5G ত অক্টা কোৰ 4nm মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 7300 মেক্স 5G চিপছেট আছে, ইয়াৰ সৈতে আৰ্ম মালি G615 জিপিইউ আছে । দুয়োটা হেণ্ডছেট ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধৰ বাবে IP66 + IP68 + IP69 + IP69K ৰেটিংৰ সৈতে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি দাবী কৰা হৈছে ।
অপটিক্সৰ বাবে Realme 16 Pro ছিৰিজত 200 মেগাপিক্সেল (f/1.8) প্ৰাইমেৰী ৰিয়াৰ কেমেৰা আছে । Realme 16 Pro 5G ত 8 মেগাপিক্সেল (f/2.2) আল্ট্ৰাৱাইড কেমেৰাৰ বৈশিষ্ট্য আছে, আনহাতে Realme 16 Pro+ 5G ত 50 মেগাপিক্সেল (f/2.8) আল্ট্ৰাৱাইড কেমেৰা আছে । সন্মুখত দুয়োটা হেণ্ডছেটতে 50 মেগাপিক্সেল (f/2.4) ছেলফি কেমেৰা আছে । Pro+ মডেলটোৱে 60fps লৈকে 4K ৰিজ’লিউচনৰ ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ সক্ষম ।
ইয়াৰ উপৰিও Realme 16 Pro ছিৰিজৰ দুয়োটা হেণ্ডছেটতে 80W তাঁৰযুক্ত ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 7,000mAh টাইটান বেটাৰী আছে । দুয়োটাই 5G, 4G এলটিই, ৱাই-ফাই 6, ব্লুটুথ 5.4 আৰু সংযোগৰ বাবে ইউএছবি টাইপ-চি প’ৰ্ট সমৰ্থিত । Realme 16 Pro+ 5G ৰ Master Gold colourway 8.49mm ডাঠ আৰু প্ৰায় 203g ওজন হোৱাৰ বিপৰীতে Realme 16 Pro 5G ৰ 7.8mm ডাঠ আৰু ওজন প্ৰায় 192g ।
Realme Pad 3 ডিজাইন আৰু ডিছপ্লে
Realme Pad 3 ৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে এটা পাতল ডিজাইন, ই মাত্ৰ 6.6mm ডাঠ । পেড 3 ত ধাতুৰ বেকপ্লেটও পোৱা যায় । টেবলেটৰ ওপৰৰ বাওঁফালৰ চুকত এটা বৰ্গক্ষেত্ৰৰ কেমেৰা মডিউল পাব । কাষত মাউণ্ট কৰা ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰটো ডিভাইচটোৰ ওপৰত ৰখা হৈছে ।
সন্মুখত Realme Pad 3 ত ইউনিফৰ্ম বেজেলৰ সৈতে 11.61 ইঞ্চি 2.8K 120Hz ডিছপ্লে আছে । Realme এ কয় যে ডিছপ্লেটোৰ এটা A4 শ্বীটৰ আস্পেক্ট ৰেচিঅ’ আছে । স্ক্ৰীণখনৰ শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা 550 নিট । টেবলেটটোৰ ওজন 578 গ্ৰাম ।
Realme Pad 3 ৰ পৰিৱেশন আৰু বেটাৰী
হুডৰ তলত Realme Pad 3 এ MediaTek Dimensity 7300 Max SoC লাভ কৰে, যিটো 8GB পৰ্যন্ত ৰেম আৰু 256GB পৰ্যন্ত ইণ্টাৰনেল ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । আপুনি 10GB ভাৰ্চুৱেল ৰেমও পাব । Realme Pad 3 ত 45W ফাষ্ট চাৰ্জিঙৰ বাবে সমৰ্থনৰ সৈতে এটা বিশাল 12,200mAh বেটাৰী পেক কৰা হৈছে । ডিভাইচটোৱে 6.5W ত ৰিভাৰ্ছ চাৰ্জ কৰিব পাৰে । Realme এ কয় যে Pad 3 এ এটা চাৰ্জত 16.7 ঘণ্টালৈকে ভিডিঅ’ প্লেবেক প্ৰদান কৰিব পাৰে ।
Realme Pad 3 বৈশিষ্ট্যসমূহ
ডিভাইচটোৱে কোৱাড-স্পীকাৰ ছেটআপ পেক কৰে, যাৰ লক্ষ্য হৈছে চিনেমাৰ দৰে দৰ্শনৰ অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰা । Pad 3 ত 4 মেগাপিক্সেলৰ পিছফালৰ কেমেৰা আৰু সন্মুখত 4 মেগাপিক্সেলৰ চেন্সৰ আছে । দুয়োটা কেমেৰাই 30FPS ত 1080P পৰ্যন্ত ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে ।
Realme এ টেবলেটটোক ছাত্ৰ আৰু পেছাদাৰীসকলৰ বাবে এক উপযোগী আহিলা বুলি কয় Realme এ । Pad 3 ত AI উৎপাদনশীলতা বৈশিষ্ট্য যেনে AI ৰেকৰ্ডিং সাৰাংশ, অনুসন্ধানলৈ বৃত্ত, আৰু AI-সহায়ক নোট পৰিশোধন আদিৰ সৈতে আহে ।
Realme Pad 3 মুকলি আৰু মূল্য
ভাৰতত Realme Pad 3 ৰ মূল্য 26,999 টকাত বেচ 128GB ৱাইফাই অনলি ভেৰিয়েন্টৰ বাবে আৰম্ভ হয় । 5G 128GB মডেলৰ দাম হ’ব 29,999 টকা । টপ এণ্ড 256GB 5G মডেলৰ মূল্য 31,999 টকা । সকলো ভেৰিয়েন্ট 8GB ৰেমৰ সৈতে উপলব্ধ ।
ক্ৰেতাই 2000 টকাৰ বেংক অফাৰ লাভ কৰিব পাৰিব । 16 জানুৱাৰীৰ নিশা 12 বজাত বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি হ’ব Realme Pad 3 । এই ডিভাইচটো Realme ৰ অফিচিয়েল ৱেবচাইট, Flipkart আৰু খুচুৰা বিপণীত উপলব্ধ হ’ব ।
