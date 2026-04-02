31,999 টকা আৰম্ভণি মূল্যত ভাৰতত মুকলি হ’ল Realme 16 5G; আছে ছেলফি মিৰ’ৰ
7,000mAh বেটাৰী, আকৰ্ষণীয় কেমেৰাৰে লগতে বহু বৈশিষ্ট্যৰ সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল Realme 16 5G । তিনিটাকৈ ভেৰিয়েণ্টত উপলব্ধ ৷
Published : April 2, 2026 at 1:55 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰতত মুকলি কৰা হৈছে Realme 16 5G । নতুন 5G স্মাৰ্টফোনটোৰ হুডৰ তলত মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 6400 টাৰ্বো চিপছেটৰ সৈতে দুটা ভিন্ন ৰঙৰ বিকল্প আছে । Realme 16 5G ত 6.57 ইঞ্চি AMOLED ডিছপ্লে আছে যাৰ উজ্জ্বল 4,200 নিট পৰ্যন্ত । এই হেণ্ডছেটত 7,000mAh বেটাৰী আছে আৰু ইয়াৰ সৈতে 60W তাঁৰযুক্ত ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থন আছে । ইয়াত ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপ আছে, যাৰ হেডলাইন হৈছে 50 মেগাপিক্সেলৰ প্ৰাইমেৰী কেমেৰা । ইয়াৰ পিছফালৰ কেমেৰা মডিউলত সংযুক্ত ছেলফি মিৰ’ৰ আছে যিটো ব্যৱহাৰকাৰীক মূল কেমেৰাৰ সৈতে ছেলফি লোৱাত সহায় কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছে ।
ভাৰতত Realme 16 5G মূল্য
নতুন Realme 16 5G ৰ মূল্য 12জিবি ৰেম + 256জিবি ষ্ট’ৰেজ মডেলৰ বাবে 36,999 টকা । ইয়াৰ দাম 8জিবি ৰেম + 128জিবি ষ্ট’ৰেজ মডেলৰ বাবে 31,999 টকা আৰু 8জিবি ৰেম + 256 জিবি ষ্ট’ৰেজ মডেলৰ বাবে 33,999 টকা । ইয়াক এয়াৰ ব্লেক আৰু এয়াৰ হোৱাইট ৰঙৰ ৰূপত মুকলি কৰা হৈছে । বৰ্তমান ইয়াক ফ্লিপকাৰ্ট আৰু Realme ৰ অনলাইন ষ্ট’ৰৰ জৰিয়তে প্ৰিঅৰ্ডাৰ কৰিব পৰা যায় । 5 এপ্ৰিলৰ পৰা দেশত বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি হ’ব Realme 16 5G ।
|ভেৰিয়েণ্ট
|মূল্য
|12জিবি ৰেম + 256জিবি ষ্ট’ৰেজ
|36,999 টকা
|8জিবি ৰেম + 256 জিবি ষ্ট’ৰেজ
|33,999 টকা
|8জিবি ৰেম + 128জিবি ষ্ট’ৰেজ
|31,999 টকা
মুকলি অফাৰ হিচাপে Realme এ Realme 16 5G বিক্ৰী কৰিছে 12 মাহ পৰ্যন্ত বিনামূলীয়া EMI বিকল্পৰ সৈতে । ক্ৰেতাই 2000 টকাৰ বেংক ভিত্তিক ৰেহাই বা 6000 টকাৰ এক্সচেঞ্জ বোনাছো লাভ কৰিব পাৰে ।
Realme 16 5G বিশেষত্ব
ডুৱেল ছিম Realme 16 5G ৰ সৈতে Android 16 ৰ সৈতে Realme UI 7.0 ৰ সৈতে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু ই চাৰি বছৰৰ বাবে নিৰাপত্তা আপডেট আৰু তিনিটা Android OS উন্নীতকৰণ লাভ কৰাটো নিশ্চিত কৰা হৈছে । হেণ্ডছেটটোত 93 শতাংশ স্ক্ৰীণ-টু-বডি ৰেচিঅ’ আৰু 120Hz পৰ্যন্ত ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সৈতে 6.57 ইঞ্চি ফুল এইচডি+ (1,080x2,372 পিক্সেল) AMOLED ডিছপ্লে আছে । ডিছপ্লেটোৱে 3000 হাৰ্টজ তৎক্ষণাত টাচ চেম্পলিং ৰেট আৰু 4200 নিটৰ শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা প্ৰদান কৰিব বুলি প্ৰচাৰ কৰা হৈছে ।
Realme 16 5G এটা MediaTek Dimensity 6400 Turbo চিপছেটত চলে, 12GB LPDDR4x RAM আৰু 256GB UFS 2.2 পৰ্যন্ত ইণ্টাৰনেল ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । তাপ ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে ইয়াত 6050 মিলিমিটাৰ বৰ্গক্ষেত্ৰৰ তাপ অপচয় ক্ষেত্ৰৰ বাষ্প কক্ষ শীতল ব্যৱস্থা আছে । ইয়াৰ উপৰিও ই ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধৰ বাবে IP69 ৰেটিং প্ৰদান কৰে ।
পিছফালে Realme 16 5G ত ডুৱেল কেমেৰা ছেটআপ আছে, য’ত অটোফ’কাছ আৰু f/1.8 এপাৰচাৰৰ সৈতে 50 মেগাপিক্সেলৰ ৱাইড এংগল চেন্সৰ আৰু 2 মেগাপিক্সেলৰ মনোক্ৰ’ম চেন্সৰ আছে। পিছফালৰ কেমেৰা ইউনিটত এটা সৰু মিৰ’ৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে যাক Realme-এ “ছেলফি মিৰ’ৰ” বুলি কয়, যিটো পিছফালৰ কেমেৰাৰ কাষত স্থাপন কৰা হৈছে, যিয়ে ব্যৱহাৰকাৰীক পিছফালৰ কেমেৰাৰ সৈতে প্ৰিভিউ আৰু ছেলফি ল’বলৈ দিয়ে । সন্মুখত ফোনটোৰ 50 মেগাপিক্সেলৰ ছেলফি কেমেৰা আছে ।
Realme 16 5G ত উপলব্ধ সংযোগ বিকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে ব্লুটুথ 5.3, 5G, 4G LTE, BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C port আৰু Wi-Fi 6।
Realme 16 5G ত 7,000mAh বেটাৰী আছে যাৰ সহায়ত 60W তাঁৰযুক্ত ফাষ্ট চাৰ্জিং আৰু ৰিভাৰ্ছ চাৰ্জিং । এই বেটাৰীয়ে 1600 চাৰ্জিং চক্ৰ সহ্য কৰিব পাৰে বুলি কোৱা হৈছে । ইয়াৰ বিজ্ঞাপন দিয়া হৈছে যে ই একক চাৰ্জত 142 ঘণ্টা পৰ্যন্ত সংগীত প্লেবেক সময় প্ৰদান কৰিব পাৰে । ইয়াৰ জোখ 158.30x75.13x8.10 mm আৰু ওজন প্ৰায় 183 গ্ৰাম ।
লগতে পঢ়ক