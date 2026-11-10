ৰে'লৱে ষ্টেচনত উপলব্ধ হ'ব স্মাৰ্ট ডাষ্টবিন, ৰে'ল বিভাগৰ বিশেষ পদক্ষেপ
ভাৰতীয় ৰে'ল বিভাগৰ বিশেষ পদক্ষেপ, ষ্টেচনে ষ্টেচনে উপলব্ধ হ'ব স্মাৰ্ট ডাষ্টবিন ৷
Published : November 10, 2026 at 6:32 PM IST|
Updated : November 10, 2026 at 7:09 PM IST
নতুন দিল্লী : পৰিষ্কাৰ-পৰিছন্নতাক লৈ বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব ভাৰতীয় ৰে'লৱে কৰ্তৃপক্ষই ৷ ৰে'লৱে ষ্টেচনে ষ্টেচনে এতিয়াৰ পৰা উপলব্ধ হ'ব স্মাৰ্ট ডাষ্টবিন ৷ এই স্মাৰ্ট ডাষ্টবিনৰ দ্বাৰা চাফাই কৰ্মীয়ে সহজে গম পাব যে, কোনটো ডাষ্টবিনত কিমান আৱৰ্জনা আছে ৷ এই ব্যৱস্থাটোক ইণ্টাৰনেট অব থিংছৰ সৈতে জৰিত কৰা হৈছে ৷
এই স্মাৰ্ট ডাষ্টবিনত থাকিব ছেঞ্চৰ, যি জিপিআৰক সঠিক সময়ৰ সঠিক তথ্য প্ৰদান কৰিব ৷ কিমান জাৱৰ আছে, কেতিয়ালৈ ডাষ্টবিন ভৰ্তি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সকলো তন্নতন্নকৈ চাব পাৰিব কৰ্তৃপক্ষই ৷ এই বিশেষ ব্যৱস্থা থাকিব উপ-নগৰীৰ নোহোৱা গ্ৰেড ২ ষ্টেচনত এই ডাষ্টবিন উপলব্ধ হ'ব ৷
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী জ্যেষ্ঠ ৰে'লৱে বিষয়াই কয়,"ডাষ্টবিনটোৰ বহন ক্ষমতা ২৪০ লিটাৰ ৷ ডাষ্টবিনটো কিমান ভৰ্তি হৈছে, ডাষ্টবিমনৰ পৰা লেতেৰা সমগ্ৰী পৰি গৈছে নেকি আদি বিষয়ে গম পোৱা যাব আৰু ভৰ্তি হোৱাৰ পূৰ্বে আৱৰ্জনাসমূহ আঁতৰাব পৰা হ'ব ৷"
উত্তৰ-পশ্চিম ৰে'লৱেৰ মুখ্য প্ৰৱন্ধকঅমিত সুদৰ্শনে কয়,"স্মাৰ্ট ডাষ্টবিনত অত্যাধুনিক চেঞ্চৰ লগোৱা হৈছে ৷ যাৰ ফলত সহজে নিৰিক্ষণ কৰিব পৰা হ'ব ৷ ভৰ্তি হোৱাৰ লগে লগে কৰ্তৃপক্ষক এলাৰ্ট কৰি দিব ৷ তেতিয়াই চাফাই কৰ্মীয়ে সহজে আৱৰ্জনাসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব ৷"
আৱৰ্জনা সংগ্ৰহ প্ৰক্ৰিয়াটো অধিক সুশৃংখলিত কৰিবলৈ স্মাৰ্ট ডাষ্টবিনটোক এটা আইঅ'টি ভিত্তিক নিৰীক্ষণ প্লেটফৰ্মৰ সৈতে সংযোগ কৰা হ’ব । এই সংযুক্ত প্ৰণালীটোৰ জৰিয়তে, জাবৰ সংগ্ৰহকাৰী দলসমূহে ডাষ্টবিনটোৰ কাৰ্যক্ষম অৱস্থা আৰু ই কিমান ভৰিছে সেই সম্পৰ্কে তথ্য লাভ কৰিব পাৰিব । ইয়াৰ ফলত বিষয়াসকলে দূৰৈৰ পৰাই গোটটোৰ অৱস্থা নিৰীক্ষণ কৰাত আৰু আৱৰ্জনাৰ প্ৰকৃত পৰিমাণ অনুসৰি সংগ্ৰহ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাত সহায় হ’ব।
ভৰ্তি নোযোৱা ডাষ্টবিনসমূহ বাৰে বাৰে পৰীক্ষা কৰিবলৈ অনাহকত চাফাই কৰ্মীসকলক পঠিয়াই থকাৰ পৰিৱৰ্তে, এই ব্যৱস্থাই যিবোৰ ডাষ্টবিন প্ৰথমতে খালী কৰাৰ প্ৰয়োজন, সেইবোৰক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াত সহায় কৰিব।
এই প্ৰযুক্তিৰ দ্বাৰা জাবৰ সংগ্ৰহ প্ৰক্ৰিয়াটো অধিক দক্ষ, পৰিকল্পিত আৰু সময়োপযোগী হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে, যাৰ ফলত চাফাই কৰ্মীসকলৰ শ্ৰম আৰু শক্তিৰ সঠিক ব্যৱহাৰ সম্ভৱ হ’ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ৷