বেংগালুৰুত বুলেট ট্ৰেইনৰ ডবা নিৰ্মাণৰ নতুন কাৰখানা মুকলি

কেন্দ্ৰীয় ৰে'ল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে শনিবাৰে বেংগালুৰুৰ ভাৰত আৰ্থ মুভাৰ্ছ লিমিটেডত বুলেট ট্ৰেইনৰ ডবা উৎপাদন গোটটো উদ্বোধন কৰে ।

বেংগালুৰুত বুলেট ট্ৰেইনৰ ডবা নিৰ্মাণৰ নতুন কাৰখানা মুকলি (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 26, 2026 at 1:44 PM IST

বেংগালুৰু (কৰ্ণাটক) : বেংগালুৰুত আত্মনিৰ্ভৰ হাই স্পীড বুলেট ট্ৰেইনৰ ডবা নিৰ্মাণৰ নতুন গোটৰ শুভাৰম্ভ । কেন্দ্ৰীয় ৰে'লৱে, ইলেক্ট্ৰনিকছ আৰু আই টি, তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে শনিবাৰে বেংগালুৰুৰ ভাৰত আৰ্থ মুভাৰ্ছ লিমিটেডত বুলেট ট্ৰেইনৰ ডবা উৎপাদন গোটটো উদ্বোধন কৰে । এই গোটে কৰ্ণাটকৰ বাবে আগন্তুক ৰে'ল প্ৰকল্পৰ ধাৰাবাহিক ৰূপৰেখা দাঙি ধৰিছে ।

আদিত্য প্লাণ্ট নামৰ এই নতুন গোটটোৱে ভাৰতৰ থলুৱা তীব্ৰবেগী বুলেট ট্ৰেইনৰ বাবে ডবা নিৰ্মাণ কৰিব । যি বি-২৮ নামেৰে জনাজাত । ইণ্টিগ্ৰেল কোচ ফেক্টৰী আৰু বিইএমএলয়ে যৌথভাৱে এই প্ৰকল্পটোৰ ডিজাইন কৰিছে ।

বুলেট ট্ৰেইনৰ নতুন উৎপাদন গোট মুকলি কৰি বৈষ্ণৱে কয় যে বুলেট ট্ৰেইনখনৰ আত্মনিৰ্ভৰ সংস্কৰণ বি-২৮ আইচিএফ আৰু বিইএমএলয়ে যৌথভাৱে ডিজাইন কৰিছে । এই গোট ৰব'টিক লেজাৰ ৱেল্ডিং ব্যৱস্থাকে ধৰি উন্নত, উচ্চ নিখুঁত মেচিনেৰে সজ্জিত বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয় যে অহা বছৰৰ আৰম্ভণিতে প্ৰথমটো প্ৰ'ট'টাইপ নিৰ্মাণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ২০২৭ চনৰ শেষৰ ফালে সম্পূৰ্ণ সাজু হোৱাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।

গোটটো পৰিদৰ্শনৰ সময়ত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰে'ল আৰু মেট্ৰ' ডবাৰ চলি থকা উৎপাদনৰ কামো পৰ্যালোচনা কৰাৰ লগতে বিইএমএলৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় । সেই সময়ত ৰে'লৱে ব'ৰ্ডৰ অধ্যক্ষ সতীশ কুমাৰ আৰু বিইএমএলৰ পৰিচালন সঞ্চালক শান্তনু ৰায়কে ধৰি জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলো উপস্থিত থাকে ।

বুলেট ট্ৰেইনৰ ডবা নিৰ্মাণ কাৰখানাৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কেন্দ্ৰীয় ৰে'ল মন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat)

নতুন যোগাযোগ পৰিকল্পনা ঘোষণা কৰি বৈষ্ণৱে কয় যে অনাগত মাহত বেংগালুৰু আৰু মুম্বাইৰ মাজত দুখন নতুন ৰে'ল সেৱা আৰম্ভ হ'ব । তেওঁ কয়, "আমি এতিয়াৰ পৰা দুমাহমানৰ পিছত মুম্বাইলৈ দুটা নতুন সেৱা আৰম্ভ কৰি আছো : বেংগালুৰুৰ পৰা হুবল্লী-ধাৰৱাদ হৈ ছুপাৰফাষ্ট সেৱা আৰু বেংগালুৰুৰ পৰা মুম্বাইলৈ বন্দো ভাৰত স্লিপাৰ সেৱা।"

কৰ্ণাটকৰ উপকূলীয় অঞ্চললৈ ৰে'ল সংযোগ অতি শীঘ্ৰে উন্নত হ'ব বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় । হাছান-মাংগালুৰু লাইনৰ বৈদ্যুতিকৰণ সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু বন্দে ভাৰতৰ সেৱা অতি সোনকালে আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয়, "অতি সোনকালে বেংগালুৰু, মাংগালুৰুৰ মাজত আৰু মদগাঁও অভিমুখে আমাৰ বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ সেৱা আৰম্ভ হ'ব । কৰ্ণাটকৰ সমগ্ৰ উপকূলীয় অঞ্চলত অতি শীঘ্ৰে বন্দে ভাৰতে সেৱা আৰম্ভ হ'ব ।" বেংগালুৰুৰ পৰা মাংগালুৰু হৈ মদগাঁৱলৈ ৰেল সংযোগৰ পৰিকল্পনাও কৰা হৈছে বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ।

বৰ্তমান গুৱাহাটী আৰু কলকাতাৰ মাজত চলি থকা বন্দে ভাৰত স্লিপাৰ সেৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি বৈষ্ণৱে কয় যে ইয়াত দৈনিক ৮০ৰ পৰা ৯০ শতাংশ আসনে বুকিং হৈ থাকে । তেওঁ বেংগালুৰু উপনগৰ ৰে'ল প্ৰকল্পৰ অগ্ৰগতিৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰে । বৈষ্ণৱে আগন্তুক দ্ৰুতবেগী ৰে'ল উন্নয়নৰ কথাও আঙুলিয়াই দিয়ে, য'ত পৰিকল্পিত বেংগালুৰুৰ পৰা চেন্নাইলৈ ৰে'লৱে কৰিড'ৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছে ।

