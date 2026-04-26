বেংগালুৰুত বুলেট ট্ৰেইনৰ ডবা নিৰ্মাণৰ নতুন কাৰখানা মুকলি
কেন্দ্ৰীয় ৰে'ল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে শনিবাৰে বেংগালুৰুৰ ভাৰত আৰ্থ মুভাৰ্ছ লিমিটেডত বুলেট ট্ৰেইনৰ ডবা উৎপাদন গোটটো উদ্বোধন কৰে ।
Published : April 26, 2026 at 1:44 PM IST
বেংগালুৰু (কৰ্ণাটক) : বেংগালুৰুত আত্মনিৰ্ভৰ হাই স্পীড বুলেট ট্ৰেইনৰ ডবা নিৰ্মাণৰ নতুন গোটৰ শুভাৰম্ভ । কেন্দ্ৰীয় ৰে'লৱে, ইলেক্ট্ৰনিকছ আৰু আই টি, তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে শনিবাৰে বেংগালুৰুৰ ভাৰত আৰ্থ মুভাৰ্ছ লিমিটেডত বুলেট ট্ৰেইনৰ ডবা উৎপাদন গোটটো উদ্বোধন কৰে । এই গোটে কৰ্ণাটকৰ বাবে আগন্তুক ৰে'ল প্ৰকল্পৰ ধাৰাবাহিক ৰূপৰেখা দাঙি ধৰিছে ।
আদিত্য প্লাণ্ট নামৰ এই নতুন গোটটোৱে ভাৰতৰ থলুৱা তীব্ৰবেগী বুলেট ট্ৰেইনৰ বাবে ডবা নিৰ্মাণ কৰিব । যি বি-২৮ নামেৰে জনাজাত । ইণ্টিগ্ৰেল কোচ ফেক্টৰী আৰু বিইএমএলয়ে যৌথভাৱে এই প্ৰকল্পটোৰ ডিজাইন কৰিছে ।
বুলেট ট্ৰেইনৰ নতুন উৎপাদন গোট মুকলি কৰি বৈষ্ণৱে কয় যে বুলেট ট্ৰেইনখনৰ আত্মনিৰ্ভৰ সংস্কৰণ বি-২৮ আইচিএফ আৰু বিইএমএলয়ে যৌথভাৱে ডিজাইন কৰিছে । এই গোট ৰব'টিক লেজাৰ ৱেল্ডিং ব্যৱস্থাকে ধৰি উন্নত, উচ্চ নিখুঁত মেচিনেৰে সজ্জিত বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয় যে অহা বছৰৰ আৰম্ভণিতে প্ৰথমটো প্ৰ'ট'টাইপ নিৰ্মাণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ২০২৭ চনৰ শেষৰ ফালে সম্পূৰ্ণ সাজু হোৱাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।
গোটটো পৰিদৰ্শনৰ সময়ত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰে'ল আৰু মেট্ৰ' ডবাৰ চলি থকা উৎপাদনৰ কামো পৰ্যালোচনা কৰাৰ লগতে বিইএমএলৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় । সেই সময়ত ৰে'লৱে ব'ৰ্ডৰ অধ্যক্ষ সতীশ কুমাৰ আৰু বিইএমএলৰ পৰিচালন সঞ্চালক শান্তনু ৰায়কে ধৰি জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলো উপস্থিত থাকে ।
নতুন যোগাযোগ পৰিকল্পনা ঘোষণা কৰি বৈষ্ণৱে কয় যে অনাগত মাহত বেংগালুৰু আৰু মুম্বাইৰ মাজত দুখন নতুন ৰে'ল সেৱা আৰম্ভ হ'ব । তেওঁ কয়, "আমি এতিয়াৰ পৰা দুমাহমানৰ পিছত মুম্বাইলৈ দুটা নতুন সেৱা আৰম্ভ কৰি আছো : বেংগালুৰুৰ পৰা হুবল্লী-ধাৰৱাদ হৈ ছুপাৰফাষ্ট সেৱা আৰু বেংগালুৰুৰ পৰা মুম্বাইলৈ বন্দো ভাৰত স্লিপাৰ সেৱা।"
কৰ্ণাটকৰ উপকূলীয় অঞ্চললৈ ৰে'ল সংযোগ অতি শীঘ্ৰে উন্নত হ'ব বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় । হাছান-মাংগালুৰু লাইনৰ বৈদ্যুতিকৰণ সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু বন্দে ভাৰতৰ সেৱা অতি সোনকালে আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয়, "অতি সোনকালে বেংগালুৰু, মাংগালুৰুৰ মাজত আৰু মদগাঁও অভিমুখে আমাৰ বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ সেৱা আৰম্ভ হ'ব । কৰ্ণাটকৰ সমগ্ৰ উপকূলীয় অঞ্চলত অতি শীঘ্ৰে বন্দে ভাৰতে সেৱা আৰম্ভ হ'ব ।" বেংগালুৰুৰ পৰা মাংগালুৰু হৈ মদগাঁৱলৈ ৰেল সংযোগৰ পৰিকল্পনাও কৰা হৈছে বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ।
বৰ্তমান গুৱাহাটী আৰু কলকাতাৰ মাজত চলি থকা বন্দে ভাৰত স্লিপাৰ সেৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি বৈষ্ণৱে কয় যে ইয়াত দৈনিক ৮০ৰ পৰা ৯০ শতাংশ আসনে বুকিং হৈ থাকে । তেওঁ বেংগালুৰু উপনগৰ ৰে'ল প্ৰকল্পৰ অগ্ৰগতিৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰে । বৈষ্ণৱে আগন্তুক দ্ৰুতবেগী ৰে'ল উন্নয়নৰ কথাও আঙুলিয়াই দিয়ে, য'ত পৰিকল্পিত বেংগালুৰুৰ পৰা চেন্নাইলৈ ৰে'লৱে কৰিড'ৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছে ।
