মুকলি হ’ল Qualcomm ৰ নতুন Snapdragon 8 Gen 5 চিপছেট; সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ’ব OnePlus 15R ত
Qualcomm এ মুকলি কৰিছে নতুন Snapdragon 8 Gen 5 SoC । ইয়াক অধিক শক্তিশালী Snapdragon 8 Gen 5 ৰ তলত স্থাপন কৰা হ’ব ।
Published : November 26, 2025 at 5:15 PM IST
হায়দৰাবাদ: টেক জায়ান্ট কোৱালকমে নতুন Snapdragon 8 Gen 5 SoC মুকলি কৰি নিজৰ মোবাইল চিপছেট লাইনআপত সংযোজন কৰিছে । এই প্ৰচেছৰটো কোম্পানীটোৰ অধিক শক্তিশালী Snapdragon 8 Gen 5 ৰ তলত স্থাপন কৰা হ’ব, কিন্তু ই এতিয়াও স্নেপড্ৰেগন 8 জেন 3 তকৈ যথেষ্ট উন্নত প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ায় ।
নতুন চিপছেটটো মুকলি কৰাৰ লক্ষ্য হৈছে কোৱালকমৰ বহু শেহতীয়া পৰিৱেশন আৰু দক্ষতা উন্নতি এনে ডিভাইচলৈ অনা যিবোৰ হয়তো এতিয়াও অভিজাত স্তৰত উপনীত নহ’বও পাৰে । উন্নীতকৃত চিপিইউ, জিপিইউ, এআই প্ৰচেছিং আৰু সংযোগ ক্ষমতাৰ সৈতে, শেহতীয়া স্নেপড্ৰেগন 8 জেন 5 আগন্তুক ‘ফ্লেগশ্বিপ-কিলাৰ’ স্মাৰ্টফোনৰ বাবে এক শক্তিশালী বিকল্প হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
Snapdragon 8 Gen 5 প্ৰচেছৰৰ বিষয়ে
কোৱালকমৰ 8 ছিৰিজৰ মোবাইল প্লেটফৰ্মত নতুনকৈ সংযোজন কৰা হৈছে Snapdragon 8 Gen 5 । কোম্পানীয়ে এই প্ৰচেছৰটোক নিজৰ বৰ্তমানৰ চিপছেট স্নেপড্ৰেগন 8 এলিট জেন 5 ৰ তলত ৰাখিছে যদিও ই কম ঘড়ীৰ গতিৰ সৈতে একে ধৰণৰ ডিজাইনৰ বহুতো ধাৰণা শ্বেয়াৰ কৰিছে ।
এই প্ৰচেছৰটো এটা 3nm প্ৰক্ৰিয়াত নিৰ্মিত আৰু ইয়াত কোৱালকমৰ শেহতীয়া অৰিয়ান চিপিইউ আৰ্কিটেকচাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যাৰ দুটা প্ৰাইম কোৰ 3.8GHz ত ঘড়ী আৰু ছটা পাৰফৰমেন্স কোৰ 3.32GHz ত ঘড়ী কৰা হৈছে ।
কোৱালকমৰ তথ্য অনুসৰি 2023 চনত মুকলি কৰা Snapdragon 8 Gen 3 ৰ তুলনাত Snapdragon 8 Gen 5 য়ে চিপিইউৰ পৰিৱেশনত 36 শতাংশ উন্নতি আৰু জিপিইউৰ প্ৰদৰ্শনত 11 শতাংশ উন্নতি সাধন কৰে । চিপছেটত Frame Motion Engine 3.0 ৰ সমৰ্থনৰ সৈতে Adreno 840 GPU অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, কিন্তু Adreno উচ্চ-কাৰ্যক্ষমতা মেমৰি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাই । নতুন Snapdragon 8 Gen 5 প্লেটফৰ্মত স্নেপড্ৰেগন X80 5G মডেম-আৰএফ ছিষ্টেম সংযুক্ত কৰা হৈছে, যি mmWave আৰু sub-6GHz 5G সমৰ্থিত ।
Snapdragon 8 Gen 5 প্ৰচেছৰৰ সংযোগ বৈশিষ্ট্য
কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে ইয়াৰ ডাউনলোডৰ শীৰ্ষ গতি 10GBPS আৰু আপলোড গতি 3.5GBPS পৰ্যন্ত । ইয়াৰ উপৰিও, ৱাই-ফাই 7, ব্লুটুথ 6 আৰু আল্ট্ৰা ৱাইডবেণ্ড সমৰ্থন FastConnect 7900 ছিষ্টেমৰ যোগেদিও উপলব্ধ । সংৰক্ষণ সমৰ্থন UFS 4.0 ত সীমিত, আনহাতে Elite আৰ্হিই UFS 4.1 সমৰ্থিত ।
ইমেজিঙৰ ক্ষেত্ৰত Snapdragon 8 Gen 5 ত ট্ৰিপল-20-বিট স্পেকট্ৰা এআই আইএছপি আছে, য’ত 60FPS ত কম পোহৰৰ ভিডিঅ’ৰ বাবে নাইট ভিজন 3.0, ৰিয়েল-টাইম টোন কণ্ট্ৰ’ল, আৰু স্নেপড্ৰেগন অডিঅ’ চেন্সৰ জৰিয়তে এইচডিআৰ অডিঅ’ ৰেকৰ্ডিঙৰ দৰে বৈশিষ্ট্য আছে । চিপছেটটোৱে 320 মেগাপিক্সেলৰ একক কেমেৰা আৰু 120এফপিএছত 4K ভিডিঅ’ কেপচাৰ সমৰ্থন কৰে 60এফপিএছত 8K পৰ্যন্ত প্লেবেকৰ সৈতে ।
কোৱালকম Snapdragon 8 Gen 5 SoC ত কোৱালকমৰ হেক্সাগন এনপিইউ আছে, যিয়ে এআই ৱৰ্কলোড পাৰফৰমেন্স 46 শতাংশ বৃদ্ধি প্ৰদান কৰে আৰু মাল্টিম’ডাল অন-ডিভাইচ এআই টাস্ক সমৰ্থন কৰে বুলি দাবী কৰা হৈছে । চেন্সিং হাবে গতি ধৰা পেলোৱাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সহায়ক সক্ৰিয় কৰিব পাৰে ।
কোৱালকমে কয় যে Snapdragon 8 Gen 5 প্ৰথমে ৱানপ্লাছ ডিভাইচত ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব ৷ আৰম্ভণি OnePlus 15R ৰ পৰা হ’ব । অনাগত সপ্তাহত iQOO, Motorola, Vivo আৰু অন্যান্য ব্ৰেণ্ডৰ আগন্তুক স্মাৰ্টফোনসমূহেও এই নতুন চিপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ।
