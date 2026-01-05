ভাৰতত Pulsar ব্ৰেণ্ডে সম্পূৰ্ণ কৰিলে 25 বছৰ; গ্ৰাহকলৈ আগবঢ়াইছে 7000 টকাৰ বিশেষ ৰেহাই
Bajaj Auto ৰ পালছাৰ ব্ৰেণ্ডে ভাৰতত সম্পূৰ্ণ কৰিলে 25 বছৰ ৷ এই উপলক্ষে কোম্পানীটোৱে পালছাৰ লাইনআপত ৰেহাই আগবঢ়াইছে ।
Published : January 5, 2026 at 3:36 PM IST
হায়দৰাবাদ: ঘৰুৱা উৎপাদিত দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী বাজাজ অটোৱে ভাৰতত পালছাৰ ব্ৰেণ্ডৰ 25 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে । এই উপলক্ষে কোম্পানীয়ে গ্ৰাহকক নিৰ্বাচিত বাজাজ পালছাৰ মডেলত 7000 পৰ্যন্ত মূল্যৰ সুবিধা আগবঢ়াইছে । এই বাৰ্ষিকী অফাৰত প্ৰত্যক্ষ সঞ্চয়, বিত্তীয় সাহায্যৰ ওপৰত শূন্য প্ৰচেছিং মাচুল আৰু পাঁচটা বিনামূলীয়া সেৱা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । কোম্পানীটোৱে কয় যে এই সীমিত সময়ৰ অফাৰ সকলো বজাৰতে প্ৰযোজ্য আৰু সীমিত সময়ৰ বাবে বৈধ ।
কোম্পানীটোৰ পৰ্টফলিঅ’ত 11 টা পালছাৰ মডেল
কোম্পানীটোৰ বৰ্তমানৰ বাজাজ পালছাৰ লাইনআপত বৰ্তমান ভাৰতীয় বজাৰত 11 টা মডেল আছে, য’ত ইঞ্জিনৰ ক্ষমতা 125 CC ৰ পৰা 400 CC লৈকে । এণ্ট্ৰি লেভেল মডেল হৈছে বাজাজ পালছাৰ 125, তাৰ পিছতে পালছাৰ N150, পালছাৰ 150 আৰু পালছাৰ N160 ।
উচ্চমানৰ ৰেঞ্জত আছে পালছাৰ NS160 আৰু পালছাৰ NS200 ৰ লগতে সম্পূৰ্ণ ফেয়াৰযুক্ত পালছাৰ RS200 । 250CC ৰেঞ্জত পালছাৰ N250 আৰু পালছাৰ F250 অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ বিপৰীতে শেহতীয়াকৈ মুকলি কৰা বাজাজ পালছাৰ NS400 Z লাইনআপৰ শীৰ্ষত আছে আৰু এতিয়ালৈকে আটাইতকৈ শক্তিশালী পালছাৰ ।
বাজাজ অটোৱে কয়, "পালছাৰ ব্ৰেণ্ডে যোৱা ডেৰ-দুটা দশকত ভাৰতৰ ক্ৰীড়া আৰু নেকড মটৰ চাইকেল ছেগমেণ্ট গঢ় দিয়াত মূল ভূমিকা পালন কৰিছে । কোম্পানীটোৱে এই মডেল ৰেঞ্জক বহল ভিত্তিত গ্ৰাহকৰ মাজলৈ অধিক প্ৰদৰ্শন আৰু স্পৰ্টী ডিজাইন অনাৰ কৃতিত্ব দিয়ে, যিটো কোম্পানীটোৰ আৰম্ভণিতে প্ৰৱৰ্তিত ডিটিএছ-আইৰ দৰে প্ৰযুক্তিৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত ।"
সেই লিগেচিৰ ধাৰাবাহিকতা হিচাপে কোম্পানীটোৱে বাজাজ পালছাৰ NS400 Z মুকলি কৰিছে, যিয়ে পালছাৰ বেজযুক্ত মটৰ চাইকেলত এতিয়ালৈকে সৰ্বাধিক উৎপাদন প্ৰদান কৰিছে আৰু কোম্পানীটোৰ বৰ্তমানৰ প্ৰদৰ্শন-কেন্দ্ৰিক পৰ্টফলিঅ’ক শক্তিশালী কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি বাজাজ অটো লিমিটেডৰ মটৰ চাইকেল বিজনেছ ইউনিটৰ সভাপতি সাৰং কানাডে কয়, “বিগত 25 বছৰ ধৰি ভাৰতৰ পাৰফৰমেন্স মটৰ চাইকেলিং সংস্কৃতিত পালছাৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । এই বাৰ্ষিকী অফাৰৰ লক্ষ্য হৈছে গ্ৰাহকৰ বাবে কঠিন মূল্য সংযোজন কৰাৰ লগতে কোম্পানীয়ে পাৰফৰমেন্স অৰিয়েণ্টেড প্ৰডাক্টত গুৰুত্ব অব্যাহত ৰাখিছে ।”
