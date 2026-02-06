ETV Bharat / technology

হ্ৰাস পালে 2026 Hyundai i20 ৰ মূল্য; আৰম্ভণি মূল্য 5.99 লাখ টকাৰ পৰা

Hyundai Motor India ই নিজৰ প্ৰিমিয়াম Hyundai i20 ৰ তিনিটা ভেৰিয়েন্টৰ মূল্য সংশোধন কৰিছে, যাৰ মূল্য আৰম্ভ হৈছে 5.99 লাখ টকাৰ পৰা ।

price-of-the-2026-hyundai-i20-has-been-reduced-it-will-now-start-from-rs-599000-lakh
হ্ৰাস পালে 2026 Hyundai i20 ৰ মূল্য; আৰম্ভণি মূল্য 5.99 লাখ টকাৰ পৰা
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 6, 2026 at 3:45 PM IST

হায়দৰাবাদ: গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী Hyundai Motor India ই নিজৰ প্ৰিমিয়াম Hyundai i20 ৰ তিনিটা ভেৰিয়েন্টৰ মূল্য সংশোধন কৰি হেচবেকখন অধিক সুলভ কৰি তুলিছে । এণ্ট্ৰি লেভেল Era ভেৰিয়েন্টৰ মূল্য 5.99 লাখ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম) হোৱাৰ বিপৰীতে আন দুটা ভেৰিয়েণ্ট – Magna আৰু Magna Executive –ৰ মূল্যও হ্ৰাস পাইছে, এতিয়াৰ মূল্য ক্ৰমে 6.74 লাখ আৰু 6.99 লাখ টকা ।

Hyundai i20 Era ৰ বৈশিষ্ট্য

এণ্ট্ৰি লেভেল ইৰা ভেৰিয়েন্টত আছে ছটা এয়াৰবেগ, এটা সম্পূৰ্ণ ডিজিটেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ, সন্মুখ আৰু পিছফালৰ স্কিড প্লেট, বডি ৰঙৰ অ’ আৰভিএম আৰু দুৱাৰৰ হেণ্ডেল, এটা টাইপ-চি ইউএছবি চাৰ্জাৰ আৰু টেলিস্কোপিক ষ্টিয়াৰিং ।

Hyundai i20 Magna Executive বৈশিষ্ট্য

i20 ৰ মেগনা এক্সিকিউটিভ ভেৰিয়েন্টত আছে সম্পূৰ্ণ ডিজিটেল ক্লাষ্টাৰ, ফ্ৰন্ট আৰু ৰিয়াৰ স্কিড প্লেট, এটা শ্বাৰ্ক ফিন এন্টেনা, এটা টায়াৰ প্ৰেচাৰ মনিটৰিং চিষ্টেম (TPMS), এটা অটোমেটিক হেডলেম্প, এটা টেলিস্কোপিক ষ্টিয়াৰিং হুইল, কিলেছ এণ্ট্ৰি, ইলেক্ট্ৰিকলি এডজাষ্টেবল অ’আৰভিএম আৰু অডিঅ’ আৰু ব্লুটুথ কণ্ট্ৰ’লৰ সৈতে এটা ষ্টিয়াৰিং হুইল ।

Hyundai i20 Magna বৈশিষ্ট্য

হুণ্ডাই i20 মেগনা ভেৰিয়েন্টত ইলেক্ট্ৰিক ছানৰুফ, এল ই ডি ডি আৰ এল, পিছফালৰ এ চি ভেণ্ট, আৰু ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে সন্মুখৰ আৰ্মৰেষ্টো আছে। ইয়াৰ উপৰিও কোম্পানীটোৱে বেতাঁৰ এপল কাৰপ্লে আৰু এণ্ড্ৰইড অটো কানেক্টিভিটিৰ সৈতে 25.55 ছে.মি. ইয়াক ডিলাৰ-ইনষ্টলড অপচন (DIO) হিচাপে উপলব্ধ যাৰ মূল্য 14,999 আৰু ইয়াৰ সৈতে 3 বছৰ/100,000 কিলোমিটাৰ ৱাৰেণ্টী আছে ।

Hyundai i20 ইঞ্জিন বিকল্প

পাৱাৰট্ৰেইনৰ ক্ষেত্ৰত গাড়ীখনত 1.2 লিটাৰ, 4 চিলিণ্ডাৰ, প্ৰাকৃতিকভাৱে এস্পিৰেটেড পেট্ৰ’ল ইঞ্জিন আৰু আইভিটি (ইণ্টেলিজেণ্ট ভেৰিয়েবল ট্ৰেন্সমিছন) সংযোগ কৰা হৈছে । এই ইঞ্জিনে 87 বিএইচপি শক্তি আৰু 114.7 nm পিক টৰ্ক উৎপাদন কৰে । পাঁচ স্পীড মেনুৱেল গিয়াৰবক্সৰ সৈতে সংযোগ কৰিলে ইঞ্জিনটোৱে 82 বিএইচপি শক্তি উৎপাদন কৰে যদিও টৰ্ক আউটপুট একেই থাকে ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

