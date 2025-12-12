15 ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব Mahindra XUV 7XO ৰ প্ৰি-বুকিং, কেতিয়া হ’ব মুকলি ?

15 ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব Mahindra XUV 7XO ৰ প্ৰি-বুকিং, কেতিয়া হ’ব মুকলি ?
Mahindra Auto য়ে বৰ্তমানৰ মাহিন্দ্ৰা XUV700 ক নতুন প্ৰজন্মৰ আপডেট দিবলৈ ওলাইছে । 2025 চনৰ 15 ডিচেম্বৰত মুকলি হ’ব প্ৰি-বুকিং ।
Published : December 12, 2025 at 4:15 PM IST
হায়দৰাবাদ: ঘৰতে উৎপাদিত SUV নিৰ্মাতা কোম্পানী মাহিন্দ্ৰা অটোৱে ইয়াৰ বৰ্তমানৰ Mahindra XUV 7XO ক নতুন প্ৰজন্মৰ আপডেট দিবলৈ সাজু হৈছে আৰু এই আপডেটত ইয়াৰ নাম সলনি কৰি দিয়া হ’ব Mahindra XUV 7XO । কোম্পানীটোৱে এতিয়া ছ’চিয়েল মিডিয়াত ঘোষণা কৰিছে যে অহা 15 ডিচেম্বৰৰ দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা গাড়ীখনৰ প্ৰি-বুকিং আৰম্ভ হ’ব । কোম্পানীটোৱে জনোৱা মতে, গাড়ীখন অফিচিয়েল ডিলাৰশ্বিপ বা ইয়াৰ ৱেবছাইটত 21 হাজাৰ টকাৰ টোকেন পৰিমাণত বুকিং কৰিব পাৰি ।
2026 চনৰ 5 জানুৱাৰীত বিশ্বব্যাপী আত্মপ্ৰকাশ কৰিবলগীয়া নতুন Mahindra XEV 9S ইলেক্ট্ৰিক SUV ৰ লগে লগে মুকলি কৰা হ’ব Mahindra XUV700 ফেচলিফ্ট । কোম্পানীটোৱে জনোৱা মতে, সম্ভাৱ্য গ্ৰাহকে প্ৰি-বুকিং কৰাৰ সময়ত নিজৰ ইঞ্জিন আৰু গিয়াৰবক্সৰ বিকল্পৰ লগতে নিজৰ পছন্দৰ ডিলাৰ নিৰ্বাচন কৰিব পাৰিব ।
মাহিন্দ্ৰা XUV 7XO ডিজাইন
কিছুদিনৰ পৰা ভাৰতীয় পথত মাহিন্দ্ৰা XUV 7XO পৰীক্ষা কৰা দেখা গৈছে আৰু মাহিন্দ্ৰাই শেহতীয়াকৈ নিজৰ আগন্তুক ইণ্টাৰনেল কম্বচন SUV ৰ কেইবাটাও টিজাৰ ভিডিঅ’ মুকলি কৰিছে । এই টিজাৰবোৰে গাড়ীখনৰ কিছুমান ডিজাইনৰ উপাদান উন্মোচন কৰে, যিবোৰৰ ইংগিত পৰীক্ষা চলোৱাৰ সময়তো গম পোৱা গৈছিল । ইয়াৰ ভিতৰত আছে নতুনকৈ ডিজাইন কৰা হেডলেম্প, নতুন গ্ৰীল, নতুন এলয় হুইল, সংশোধিত টেইল লেম্প আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল নতুন নাম ।
মাহিন্দ্ৰা XUV 7XO আভ্যন্তৰীণ
কেবিনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে পৰীক্ষামূলক গাড়ীৰ গোপনে দেখিবলৈ পোৱা ছবিয়ে নিশ্চিত কৰিছে যে নতুন Mahindra XUV 7XO ৰ কিছুমান ভেৰিয়েণ্টত Mahindra XEV 9S ৰ দৰেই ট্ৰিপল স্ক্ৰীণ লেআউট থাকিব আৰু ডেচব’ৰ্ডৰ ডিজাইন একে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । SUV ত নতুন XUV 9S ত পোৱা কিছুমান প্ৰযুক্তি যেনে ভেণ্টিলেটেড পিছফালৰ আসন, এটা চালিত ‘বছ মোড’ আৰু শেহতীয়া ADAS প্ৰযুক্তিও থাকিব পাৰে ।
মাহিন্দ্ৰা XUV 7XO পাৱাৰট্ৰেইন
ইয়াৰ পাৱাৰট্ৰেইনৰ সন্দৰ্ভত Mahindra XUV 7XO বৰ্তমানৰ XUV 700 ৰ পৰা অপৰিৱৰ্তিত হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে । বৰ্তমানৰ 2.0 লিটাৰ টাৰ্বো-পেট্ৰল আৰু 2.2 লিটাৰ ডিজেল ইঞ্জিনৰ বিকল্পসমূহ ধৰি ৰখা হ’ব । দুয়োটা ইঞ্জিন বিকল্পৰ সৈতে মেনুৱেল আৰু অটোমেটিক ট্ৰেন্সমিছন বিকল্প আগবঢ়োৱা হ’ব ।
মাহিন্দ্ৰা XUV 7XO মূল্য
নতুন Mahindra XUV 7XO ৰ মূল্যৰ সন্দৰ্ভত কোম্পানীটোৱে প্ৰতিযোগিতামূলক মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৌশল গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । নতুন XUV 7XO ৰ মূল্য 14 লাখ টকাৰ পৰা 24.50 লাখ টকাৰ (এক্স-শ্ব’ৰুম)ৰ ভিতৰত হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
