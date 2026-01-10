ETV Bharat / technology

এতিয়াৰে পৰা বিমান যাত্ৰাৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব পাৱাৰ বেংক; DGCA এ দিলে নিৰ্দেশনা

সুৰক্ষাৰ দিশলৈ লক্ষ্য ৰাখি DGCA এ প্ৰদান কৰিছে বিশেষ নিৰ্দেশনা ৷ বিমানত নিষিদ্ধ কৰা হ’ল পাৱাৰ বেংক ৷ এই সন্দৰ্ভত জানক বিতংকৈ বিস্তৃত প্ৰতিবেদনযোগে --

Power Banks Can No More Be Used On Flights. Check New Aviation Safety Rules
প্ৰতীকাত্মক ছবি (ELECOM/PTI)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 10, 2026 at 10:43 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: ভাৰতৰ অসামৰিক বিমান পৰিবহণ নিয়ন্ত্ৰক (DGCA)য়ে এতিয়া বিমান যাত্ৰা সুৰক্ষাৰ কঠোৰ নিয়ম কাৰ্যকৰী কৰি দেশজুৰি বিমান সেৱাত চাৰ্জিং ডিভাইচৰ বাবে পাৱাৰ বেংক ব্যৱহাৰ কৰাত বাধা আৰোপ কৰিছে । 2025 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত জাৰি কৰা বিপজ্জনক সামগ্ৰীৰ পৰামৰ্শদাতা বিজ্ঞপ্তিৰ অধীনত যাত্ৰীসকলে বিমানৰ আসনৰ পাৱাৰ আউটলেটৰ জৰিয়তে চাৰ্জ কৰাকে ধৰি বিমানৰ সময়ত ফোন, টেবলেট বা অন্যান্য ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ চাৰ্জ কৰিবলৈ পাৱাৰ বেংক ব্যৱহাৰ কৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে ।

নতুন নিৰ্দেশনা কি কি ?

তথ্য অনুসৰি এই নতুন নিৰ্দেশনা ভাৰতলৈ অহা-যোৱা কৰা সকলো যাত্ৰীৰ সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা কেবিনত লিথিয়াম-আয়ন বেটাৰীৰ ফলত হোৱা অগ্নিকাণ্ডৰ আশংকা সম্পৰ্কে ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা বিশ্বব্যাপী উদ্বেগ প্ৰতিফলিত হৈছে । বিশ্বজুৰি বিমানত লিথিয়াম-আয়ন বেটাৰী অতিমাত্ৰা গৰম হোৱা, জ্বলি যোৱা বা জুই ধৰাৰ কেইবাটাও ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত এই নিয়ম জাৰি কৰা হৈছে ।

ইয়াৰ ফলত বিশ্বৰ বিমান কৰ্তৃপক্ষ আৰু বিমান সংস্থাসমূহে এনে বেটাৰীৰ পৰিবহণ আৰু ব্যৱহাৰৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ কটকটীয়া কৰি তুলিছে । DGCA ৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি পাৱাৰ বেংক আৰু অন্যান্য অতিৰিক্ত বেটাৰী কেৱল হেণ্ড বেগেজতহে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি আৰু সেইবোৰ ওপৰৰ ডবাত ৰখাত কঠোৰভাৱে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে, কিয়নো সেই অংশসমূহত জুই ধৰা পেলোৱাটো অধিক কঠিন ।

পাৱাৰ বেংক কি ?

পাৱাৰ বেংক হৈছে স্মাৰ্টফোন, টেবলেট বা কেমেৰাৰ দৰে ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচসমূহক শক্তি প্ৰদান কৰিবলৈ বিশেষভাৱে ডিজাইন কৰা এক প্ৰকাৰৰ পৰ্টেবল চাৰ্জাৰ । এই মোবাইল শক্তি সংৰক্ষণ যন্ত্ৰসমূহে যিকোনো ঠাইতে, যিকোনো সময়তে এক নিৰ্ভৰযোগ্য শক্তিৰ উৎস প্ৰদান কৰে । বিশেষকৈ ভ্ৰমণৰ সময়ত, যেনে হাইকিং, কেম্পিং বা দীঘলীয়া ৰেল যাত্ৰাত পাৱাৰ বেংক উপযোগী ।

ই আপোনাক এটা স্থবিৰ শক্তি উৎসৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ পৰা মুক্ত কৰে আৰু আপোনাৰ ডিভাইচসমূহক সকলো সময়তে ব্যৱহাৰৰ বাবে সাজু কৰি ৰখাত সহায় কৰে । পাৱাৰ বেংকত বেটাৰি কোষ থাকে যি শক্তি সংৰক্ষণ কৰে আৰু প্ৰয়োজনৰ সময়ত আপোনাৰ ডিভাইচসমূহক প্ৰদান কৰে । ভ্ৰমণৰ সময়ত, বাহিৰৰ কাম-কাজৰ সময়ত বা দৈনন্দিন জীৱনত জৰুৰীকালীন সংৰক্ষণ হিচাপে পাৱাৰ বেংক অতি ব্যৱহাৰিক।

আধুনিক পাৱাৰ বেংকসমূহত প্ৰায়ে একাধিক USB পৰ্ট থাকে, আপোনাক একেলগে একাধিক ডিভাইচ চাৰ্জ কৰাৰ অনুমতি দিয়ে । ইয়াৰ উপৰিও ফাষ্ট চাৰ্জিং ফাংচন থকা মডেল আছে, যাৰ ফলত চাৰ্জিং প্ৰক্ৰিয়া দ্ৰুত হয় । পাৱাৰ বেংক বিভিন্ন আকাৰ আৰু ক্ষমতা অনুসৰি বিক্ৰী কৰা হয় ।

বিপজ্জনক সামগ্ৰীৰ বাবে DGCA ই জাৰি কৰা পৰামৰ্শদাতা বিজ্ঞপ্তি

নিৰ্দেশনামূলক উপাদানসমূহ প্ৰয়োজনীয়তা
উৰণৰ সময়ত পাৱাৰ বেংক ব্যৱহাৰ কৰা একেবাৰে নিষিদ্ধ (ডিভাইচ বা পাৱাৰ বেংকৰ কোনো চাৰ্জিং নহয়)
পাৱাৰ বেংক সংৰক্ষণ কেৱল হেণ্ড বেগেজ, ওপৰৰ বাকচত নহয়
পাৱাৰ বেংক চাৰ্জিং আউটলেট বিমানৰ USB/ আসনৰৰ শক্তিৰ ব্যৱহাৰত নিষেধাজ্ঞা
যাত্ৰী জাননী বাধ্যতামূলক বিমানৰ ভিতৰত ঘোষণা
ক্ৰু প্ৰশিক্ষণ অগ্নি/বেটাৰীৰ বিপদৰ প্ৰশিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতি

DGCA ই বিমান সেৱাত পাৱাৰ বেংক নিষিদ্ধ কৰাৰ কাৰণ

বিমান যাত্ৰাত পাৱাৰ বেংক নিষিদ্ধ কৰাৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত বিভিন্ন ৰিচাৰ্জযোগ্য যন্ত্ৰত লিথিয়াম বেটাৰীৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত বতাহত লিথিয়াম বেটাৰীৰ পৰিবহণ বৃদ্ধি পাইছে । পাৱাৰ বেংক, পৰ্টেবল চাৰ্জাৰ আৰু লিথিয়াম বেটাৰী থকা অনুৰূপ যন্ত্ৰবোৰ ইগনিচনৰ উৎস হৈ উৰণৰ সময়ত জুইৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।

তাপীয় পলায়নৰ সময়ত বেটাৰীৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা জ্বলনশীল গেছৰ ফলত প্ৰায়ে জুইৰ সৃষ্টি হয় । বিমানৰ বেটাৰীৰ উপৰিও প্ৰতি বছৰে লাখ লাখ লিথিয়াম বেটাৰী মাল হিচাপে প্ৰেৰণ কৰা হয় । এটা ক্লাছ চি কাৰ্গো কম্পাৰ্টমেণ্টত প্ৰাৰম্ভিক ঘনত্ব 5 শতাংশ হেলন 1301 অগ্নিনিৰ্বাপক দ্ৰব্য থাকে ।

ইয়াৰ পিছত বাকী উৰণৰ বাবে 3 শতাংশ ঘনত্ব বাকী থাকে । এই হেলনৰ ঘনত্ব সাধাৰণ সামগ্ৰীৰ পৰা জুই ৰোধ কৰাত ফলপ্ৰসূ । কিন্তু এই ঘনত্বসমূহ লিথিয়াম বেটাৰীযুক্ত সামগ্ৰীৰ জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰু জমা হোৱা বেটাৰীৰ গেছৰ পৰা সম্ভাৱ্য বিস্ফোৰণৰ আশংকা হ্ৰাস কৰিবলৈ যথেষ্ট নেকি সেই লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ পাইছে ।

কোনবোৰ বিমান সংস্থাই বিমানত পাৱাৰ বেংক ব্যৱহাৰ কৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে ?

ছিংগাপুৰ এয়াৰলাইন্সৰ লগতে এছিয়াৰ অন্যান্য বিমান সংস্থা যেনে স্কুট, থাই এয়াৰৱেজ, দক্ষিণ কোৰিয়ান এয়াৰলাইন্স, ইভিএ এয়াৰ, চাইনা এয়াৰলাইন্সেও বিমানত পাৱাৰ বেংক ব্যৱহাৰ কৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে, যাৰ ফলত বিমান যাত্ৰাত ই এক নতুন নিয়ম হৈ পৰিছে ।

এই নিষেধাজ্ঞা প্ৰদানৰ আঁৰৰ ঘটনাবোৰ

সময়/ স্থান ঘটনা বিমান
বুসান, দক্ষিণ কোৰিয়া (28 জানুৱাৰী 2025) Air Busan फ्लाइट 391 बैटरी फायर Airbus A321
ছিডনী/হোৱাৰ্ট মাৰ্গ (জুলাই 2025) Virgin Australia কেবিনৰ লকাৰত জুই Boeing 737 800
দিল্লীৰ পৰা ডিমাপুৰ (অক্টোবৰ 2025) IndiGo ৰ লিথিয়াম বেটাৰীৰ ঘটনা Airbus A320 ফেমিলি
মেলবৰ্ণ (2025) Qantas যাত্ৰী আঘাত পোৱা ঘটনা বিমানত ন হয়, বিমান বন্দৰত এই ঘটনা

ইয়াৰ উপৰিও বিগত বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহত দক্ষিণ কোৰিয়াত এয়াৰ বুছান বিমানত সংঘটিত হোৱা অগ্নিকাণ্ডৰ পিছত দক্ষিণ কোৰিয়া, টাইৱান, থাইলেণ্ড, ছিংগাপুৰৰ বিমান সংস্থাসমূহেও নিজৰ নিয়ম কঠোৰ কৰি তুলিছে । FAA ৰ তথ্য অনুসৰি 2024 চনত লিথিয়াম-আয়ন বেটাৰীৰ সৈতে জড়িত 89 টা কাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ বিপৰীতে 2017 চনত 47 টা কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল ।

কোন কোন দেশে বিমান চলাচলত পাৱাৰ বেংক নিষিদ্ধ কৰিছে ?

  • হংকং SAR
  • টাইৱান
  • দক্ষিণ কোৰিয়া
  • ছিংগাপুৰ
  • থাইলেণ্ড
  • মালয়েছিয়া
  • সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহী

লগতে পঢ়ক

TAGGED:

WHY POWER BANK ON FLIGHT BANNED
POWER BANK ON FLIGHT
বিমানত নিষিদ্ধ পাৱাৰ বেংক
অসামৰিক বিমান পৰিবহণ নিয়ন্ত্ৰক
DGCA BANNED POWER BANK ON FLIGHT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.