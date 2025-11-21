ভাৰতত মুকলি হ’ল Porsche Cayenne EV; মূল্য কিমান ?
ভাৰতত পৰ্ছে ইলেক্ট্ৰিক গাড়ীৰ লাইনআপ সম্প্ৰসাৰণ কৰিছে । কোম্পানীটোৱে ভাৰতত মুকলি কৰিছে নতুন Porsche Cayenne ইলেক্ট্ৰিক গাড়ী ।
Published : November 21, 2025 at 11:18 AM IST
হায়দৰাবাদ: ছুপাৰকাৰ নিৰ্মাতা কোম্পানী পৰ্ছে ভাৰতত নিজৰ ইলেক্ট্ৰিক গাড়ীৰ লাইনআপ সম্প্ৰসাৰণ কৰিছে, আৰু কোম্পানীটোৰ ফ্লেগশ্বিপ এছ ইউ ভিখনেই হৈছে বৈদ্যুতিকৰণৰ ধাৰাত যোগদান কৰা শেহতীয়া গাড়ীখন । কোম্পানীটোৱে ভাৰতত মুকলি কৰিছে নতুন Porsche Cayenne ইলেক্ট্ৰিক গাড়ী । Porsche Cayenne ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰিক ছিৰিজ – টাইকান আৰু মেকান ইভিৰ দৰেই আকৰ্ষণীয় । ভাৰতত কোম্পানীটোৱে এই ইলেক্ট্ৰিক গাড়ীখন 1.75 কোটি টকা মূল্যত মুকলি কৰিছে ৷ আনহাতে টাৰ্বো গুজ ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য 2.25 কোটি টকা ।
ইয়াৰ পাৱাৰট্ৰেইনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, ইয়াৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী টাৰ্বো ষ্টেট-অফ-টিউনত, গাড়ীখনে 1156 বিএইচপি আৰু 1500 এনএম টৰ্ক উৎপন্ন কৰে আৰু বুষ্ট মোডত 2.5 ছেকেণ্ডত ঘণ্টাত 0-100 কিলোমিটাৰৰ পৰা গতি কৰিব পাৰে । ইয়াৰ অধিক ‘ড’চিল’ সংস্কৰণো কম নহয়, ই 440 বিএইচপি আৰু 835 এনএম টৰ্ক উৎপাদন কৰে । এই সংস্কৰণটোৱে ঘণ্টাত 0-100 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত 4.8 ছেকেণ্ডত গতি কৰিব পাৰে ।
Porsche Cayenne ইলেক্ট্ৰিক গাড়ীৰ বেটাৰী আৰু ৰেঞ্জ
গাড়ীখনৰ দুয়োটা সংস্কৰণতে ডুৱেল মটৰ এডব্লিউডি চেটআপ আছে আৰু ইয়াত 113 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ বৃহৎ বেটাৰী পেক আছে । ইয়াৰ ৰেঞ্জ 642 কিলোমিটাৰ বুলি দাবী কৰা হৈছে আৰু ই 400 কিলোৱাট পৰ্যন্ত দ্ৰুত চাৰ্জিং সমৰ্থন কৰিব পাৰে । তাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো হ’ল, ই বেতাঁৰ চাৰ্জিঙৰ সৈতে অহা প্ৰথমখন পৰ্ছে হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
11 কিলোৱাট ইণ্ডাক্টিভ চাৰ্জিঙৰ সৈতে পৰ্ছে বেতাঁৰ চাৰ্জিং ছিষ্টেমত গাড়ীখন ফ্ল’ৰ প্লেটত ৰখাই থ’ব লাগে আৰু চাৰ্জিং প্ৰক্ৰিয়াটো স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে আৰম্ভ হয় । ফৰ্মুলা ইৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ কেয়েন ইলেক্ট্ৰিকত 600 কিলোৱাট পুনৰুদ্ধাৰ শক্তিও আছে, যাৰ ফলত দৈনন্দিন ব্যৱহাৰত প্ৰায় 97 শতাংশ ব্ৰেকিং অপাৰেচন কেৱল ইলেক্ট্ৰিক মটৰৰ দ্বাৰা চম্ভালিব পৰা যায় ।
Porsche Cayenne ইলেক্ট্ৰিক গাড়ীৰ মাত্ৰা
আকাৰৰ ক্ষেত্ৰত নতুন Porsche Cayenne ইভি দহন-ইঞ্জিন সংস্কৰণতকৈ 55 মিলিমিটাৰ দীঘল, ইয়াৰ দৈৰ্ঘ 4985 মিলিমিটাৰ, প্ৰস্থ 1980 মিলিমিটাৰ আৰু উচ্চতা 1674 মিলিমিটাৰ । ইয়াৰ হুইলবেছ 3023 মিলিমিটাৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে, যাৰ অৰ্থ হ’ল কেবিনৰ ভিতৰত অধিক ঠাই ।
ষ্টাইলিঙে পৰ্ছে টেকেন আৰু পৰ্ছে মেকান ইভিৰ প্ৰতিধ্বনি দিয়ে যদিও Porsche Cayenne ইভি পেশীবহুল, আধুনিক আৰু এতিয়াও স্পষ্টভাৱে পৰ্ছে । কেবিনটোত ডেচব’ৰ্ডৰ ওপৰত 14.25 ইঞ্চিৰ অ’এলইডি স্ক্ৰীণ আছে, যিটো 14.9 ইঞ্চিৰ যাত্ৰীবাহী ডিছপ্লেৰ সৈতে সংযুক্ত কৰিব পাৰি ।
কোম্পানীয়ে গাড়ীখনৰ অৰ্ডাৰ ল’বলৈ আৰম্ভ কৰিছে । Porsche Cayenne ইভি ইণ্টাৰনেল কম্বচন সংস্কৰণত উপলব্ধ হ’ব (যিটো এতিয়া মেকানৰ সৈতে উপলব্ধ নহয়)। অহা বছৰৰ দ্বিতীয়াৰ্ধত বিশ্বজুৰি ডেলিভাৰী আৰম্ভ হ’ব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ইয়াৰ পাচতেই ভাৰততো হ’ব বুলি ভবা হৈছে ।
