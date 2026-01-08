ৱেট টাচ 2.0 প্ৰযুক্তিৰ সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল Poco M8 5G
13 জানুৱাৰীৰ পৰা ভাৰতত বিক্ৰী আৰম্ভ হ’ব Poco M8 5G ৰ ৷ Flipkart ত উপলব্ধ হ’বলগীয়া এই ফোনটোৰ আৰম্ভণি মূল্য 18,999 টকা ।
Published : January 8, 2026 at 2:27 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰতত Poco এ এটা নতুন স্মাৰ্টফোন মুকলি কৰিছে Poco M8 5G । ফোনটোত কোৱালকম স্নেপড্ৰেগন 6 জেন 3 চিপছেট, 120 হাৰ্টজ কাৰ্ভড ডিছপ্লে, 50MP ডুৱেল কেমেৰা ছেটআপ, 5520mAH বেটাৰী আৰু IP65 + IP66 ৰেটিং আছে, যিয়ে ফোনটোক ধূলি আৰু পানীৰ টোপালৰ পৰা ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰে । এই নতুন Poco স্মাৰ্টফোনটোৰ বিষয়ে জানো আহক ---
Poco M8 5G স্পেচিফিকেশন, বৈশিষ্ট্য
POCO M8 5G | #DesignedToSlay ⚔️ ft. EPR & Gopika— POCO India (@IndiaPOCO) January 8, 2026
7.35mm slim. 178g light.
Curved AMOLED. Snapdragon 6 Gen 3.
IP66 + MIL-STD-810H tough.
🚀 Sale: 13 Jan | 12 PM
💰 ₹15,999 (12-hr launch price)*#POCOM85G #DesignedToSlay pic.twitter.com/svR6uyBvzy
এই ফোনটোত Full HD+ ৰিজ’লিউচনৰ সৈতে 6.77 ইঞ্চি 3D কাৰ্ভড ডিছপ্লে, 120Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেট, 3200 নিট পিক ব্ৰাইটনেছ, 240Hz টাচ্চ চেম্পলিং ৰেট, 100% DCI-P3 ৰঙৰ গেম আৰু ৱেট টাচ 2.0 প্ৰযুক্তিৰ বৈশিষ্ট্য আছে । এই প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ভিজা হাতেৰেও ফোনটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ।
এই ফোনটো 4nm Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 চিপছেটৰ দ্বাৰা চালিত, 8GB পৰ্যন্ত LPDDR4X ৰেম আৰু 256GB পৰ্যন্ত UFS 2.2 ইণ্টাৰনেল ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । এই Poco ফোনটো Android 15 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি HyperOS 2.0 ত চলিব, চাৰি বছৰৰ বাবে অ’ এছ উন্নীতকৰণ আৰু ছয় বছৰৰ বাবে সুৰক্ষা আপডেটৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে ।
POCO M8 5G | #DesignedToSlay— POCO India (@IndiaPOCO) January 8, 2026
7.35mm slim | 178g light
6.77” curved 3D display | 3200 nits
Snapdragon 6 Gen 3
5520mAh EV-grade Si-C battery
Starting at ₹15,999*
⏱️ 12-hr Special launch price#POCOM85G pic.twitter.com/31qCVklZTE
Poco M8 5G ৰ পিছফালে ডুৱেল কেমেৰা ছেটআপ আছে, য’ত আছে 50MP প্ৰাইমেৰী কেমেৰা আৰু 2MP ছেকেণ্ডাৰী কেমেৰা । কোম্পানীটোৱে ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলিঙৰ বাবে 20 MP ৰ ফ্ৰন্ট কেমেৰা প্ৰদান কৰিছে ।
এই ফোনটো 5,520 mAh বেটাৰীৰ সৈতে 45W তাঁৰযুক্ত ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে চালিত । ইয়াৰ উপৰিও ই 18W ৰিভাৰ্ছ চাৰ্জিং সমৰ্থন কৰে । ফোনটোৱে IP65 আৰু IP66 চাৰ্টিফিকেচনকো সমৰ্থন কৰে, যাৰ ফলত ই ঘামকে ধৰি ধূলি আৰু পানীৰ টোপাল প্ৰতিৰোধী । ফোনটো 7.35 মিমি ডাঠ আৰু ওজন 178 গ্ৰাম ।
|Poco M8 5G: স্পেচিফিকেশ্যন
|অপাৰেটিং ছিষ্টেম
|Android 15 ভিত্তিক HyperOS 2.0
|নিৰাপত্তা
|4 বছৰৰ বাবে OS আপগ্ৰেড, 6 বছৰৰ বাবে ছিকিউৰিটী আপডেটছ
|ডিছপ্লে’
|6.77-inch 3D কাৰ্ভড ফুল ডিছপ্লে’+ ডিছপ্লে’- 120Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেট
|প্ৰচেছৰ
|4nm কোৱালকম স্নেপড্ৰেগন 6 Gen 3
|ৰেম
|8GB LPDDR4x পৰ্যন্ত
|ষ্টোৰেজ
|256GB UFS 2.2 পৰ্যন্ত
|IP ৰেটিং
|ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধী ক্ষমতা IP65 + IP66
|পিছফালৰ কেমেৰা
|50MP + 2MP
|সমুখৰ কেমেৰা
|20MP
|ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিংং
|4K resolution পৰ্যন্ত
|সুৰক্ষা
|ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেঞ্সৰ
|বেটাৰী
|5,520 mAh
|চাৰ্জিং
|45W ৱায়াৰ চাৰ্জিং, 18W ৱায়াৰ ৰিভাৰ্জ চাৰ্জিং
|ওজন
|178 গ্ৰাম
ফোন মূল্য আৰু অফাৰ
6GB ৰেম আৰু 128GB ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে বেচ ভেৰিয়েন্টৰ বাবে Poco M8 5G ৰ মূল্য 18,999 টকাৰ পৰা আৰম্ভ । দ্বিতীয়টো ভেৰিয়েন্টত 8GB ৰেম আৰু 128GB ষ্ট’ৰেজ আছে, যাৰ মূল্য 19,999 টকা । তৃতীয়টো ভেৰিয়েন্টত 8GB ৰেম আৰু 256GB ষ্ট’ৰেজ আছে, যাৰ মূল্য 21,999 টকা ।
এই নতুন Poco ফোনটো ভাৰতত 13 জানুৱাৰী, 2026 ৰ দিনা বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি কৰা হ’ব Flipkart ৰ জৰিয়তে । ই কাৰ্বন ব্লেক, গ্লেচিয়াল ব্লু আৰু ফ্ৰষ্ট ছিলভাৰ ৰঙৰ বিকল্পত উপলব্ধ । বিক্ৰীৰ প্ৰথম 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে 1000 টকাৰ ৰেহাই লাভ কৰিব । ইয়াৰ উপৰিও ব্যৱহাৰকাৰীয়ে 2,000 ৰ বেংক ৰেহাই লাভ কৰিব । অৰ্থাৎ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এই ফোনটো 15,999 টকাৰ আৰম্ভণি মূল্যত ক্ৰয় কৰাৰ সুযোগ পাব ।
লগতে পঢ়ক