ৱেট টাচ 2.0 প্ৰযুক্তিৰ সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল Poco M8 5G

13 জানুৱাৰীৰ পৰা ভাৰতত বিক্ৰী আৰম্ভ হ’ব Poco M8 5G ৰ ৷ Flipkart ত উপলব্ধ হ’বলগীয়া এই ফোনটোৰ আৰম্ভণি মূল্য 18,999 টকা ।

ৱেট টাচ 2.0 প্ৰযুক্তিৰ সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল Poco M8 5G (POCO)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 8, 2026 at 2:27 PM IST

হায়দৰাবাদ: ভাৰতত Poco এ এটা নতুন স্মাৰ্টফোন মুকলি কৰিছে Poco M8 5G । ফোনটোত কোৱালকম স্নেপড্ৰেগন 6 জেন 3 চিপছেট, 120 হাৰ্টজ কাৰ্ভড ডিছপ্লে, 50MP ডুৱেল কেমেৰা ছেটআপ, 5520mAH বেটাৰী আৰু IP65 + IP66 ৰেটিং আছে, যিয়ে ফোনটোক ধূলি আৰু পানীৰ টোপালৰ পৰা ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰে । এই নতুন Poco স্মাৰ্টফোনটোৰ বিষয়ে জানো আহক ---

Poco M8 5G স্পেচিফিকেশন, বৈশিষ্ট্য

এই ফোনটোত Full HD+ ৰিজ’লিউচনৰ সৈতে 6.77 ইঞ্চি 3D কাৰ্ভড ডিছপ্লে, 120Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেট, 3200 নিট পিক ব্ৰাইটনেছ, 240Hz টাচ্চ চেম্পলিং ৰেট, 100% DCI-P3 ৰঙৰ গেম আৰু ৱেট টাচ 2.0 প্ৰযুক্তিৰ বৈশিষ্ট্য আছে । এই প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ভিজা হাতেৰেও ফোনটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ।

এই ফোনটো 4nm Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 চিপছেটৰ দ্বাৰা চালিত, 8GB পৰ্যন্ত LPDDR4X ৰেম আৰু 256GB পৰ্যন্ত UFS 2.2 ইণ্টাৰনেল ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । এই Poco ফোনটো Android 15 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি HyperOS 2.0 ত চলিব, চাৰি বছৰৰ বাবে অ’ এছ উন্নীতকৰণ আৰু ছয় বছৰৰ বাবে সুৰক্ষা আপডেটৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে ।

Poco M8 5G ৰ পিছফালে ডুৱেল কেমেৰা ছেটআপ আছে, য’ত আছে 50MP প্ৰাইমেৰী কেমেৰা আৰু 2MP ছেকেণ্ডাৰী কেমেৰা । কোম্পানীটোৱে ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলিঙৰ বাবে 20 MP ৰ ফ্ৰন্ট কেমেৰা প্ৰদান কৰিছে ।

এই ফোনটো 5,520 mAh বেটাৰীৰ সৈতে 45W তাঁৰযুক্ত ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে চালিত । ইয়াৰ উপৰিও ই 18W ৰিভাৰ্ছ চাৰ্জিং সমৰ্থন কৰে । ফোনটোৱে IP65 আৰু IP66 চাৰ্টিফিকেচনকো সমৰ্থন কৰে, যাৰ ফলত ই ঘামকে ধৰি ধূলি আৰু পানীৰ টোপাল প্ৰতিৰোধী । ফোনটো 7.35 মিমি ডাঠ আৰু ওজন 178 গ্ৰাম ।

Poco M8 5G: স্পেচিফিকেশ্যন
অপাৰেটিং ছিষ্টেম Android 15 ভিত্তিক HyperOS 2.0
নিৰাপত্তা 4 বছৰৰ বাবে OS আপগ্ৰেড, 6 বছৰৰ বাবে ছিকিউৰিটী আপডেটছ
ডিছপ্লে’ 6.77-inch 3D কাৰ্ভড ফুল ডিছপ্লে’+ ডিছপ্লে’- 120Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেট
প্ৰচেছৰ 4nm কোৱালকম স্নেপড্ৰেগন 6 Gen 3
ৰেম 8GB LPDDR4x পৰ্যন্ত
ষ্টোৰেজ 256GB UFS 2.2 পৰ্যন্ত
IP ৰেটিং ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধী ক্ষমতা IP65 + IP66
পিছফালৰ কেমেৰা 50MP + 2MP
সমুখৰ কেমেৰা 20MP
ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিংং 4K resolution পৰ্যন্ত
সুৰক্ষা ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেঞ্সৰ
বেটাৰী 5,520 mAh
চাৰ্জিং 45W ৱায়াৰ চাৰ্জিং, 18W ৱায়াৰ ৰিভাৰ্জ চাৰ্জিং
ওজন 178 গ্ৰাম

ফোন মূল্য আৰু অফাৰ

6GB ৰেম আৰু 128GB ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে বেচ ভেৰিয়েন্টৰ বাবে Poco M8 5G ৰ মূল্য 18,999 টকাৰ পৰা আৰম্ভ । দ্বিতীয়টো ভেৰিয়েন্টত 8GB ৰেম আৰু 128GB ষ্ট’ৰেজ আছে, যাৰ মূল্য 19,999 টকা । তৃতীয়টো ভেৰিয়েন্টত 8GB ৰেম আৰু 256GB ষ্ট’ৰেজ আছে, যাৰ মূল্য 21,999 টকা ।

এই নতুন Poco ফোনটো ভাৰতত 13 জানুৱাৰী, 2026 ৰ দিনা বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি কৰা হ’ব Flipkart ৰ জৰিয়তে । ই কাৰ্বন ব্লেক, গ্লেচিয়াল ব্লু আৰু ফ্ৰষ্ট ছিলভাৰ ৰঙৰ বিকল্পত উপলব্ধ । বিক্ৰীৰ প্ৰথম 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে 1000 টকাৰ ৰেহাই লাভ কৰিব । ইয়াৰ উপৰিও ব্যৱহাৰকাৰীয়ে 2,000 ৰ বেংক ৰেহাই লাভ কৰিব । অৰ্থাৎ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এই ফোনটো 15,999 টকাৰ আৰম্ভণি মূল্যত ক্ৰয় কৰাৰ সুযোগ পাব ।

