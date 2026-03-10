6300mAh বেটাৰীৰে সৈতে 10,999 টকা আৰম্ভণি মূল্যত মুকলি হ’ল Poco C85x 5G
ভাৰতত মুকলি হ’ল Poco C85x 5G । ইয়াত 6300mAh বেটাৰী, 6.9 ইঞ্চি 120Hz ডিছপ্লে, 32MP কেমেৰা আৰু Gemini Live বৈশিষ্ট্য আছে ।
Published : March 10, 2026 at 2:59 PM IST
হায়দৰাবাদ: চীনৰ স্মাৰ্টফোন কোম্পানী Poco এ ভাৰতত মুকলি কৰিছে নতুন বাজেট 5G স্মাৰ্টফোন । এই ফোনটোৰ নাম Poco C85x 5G। কোম্পানীটোৱে নিজৰ C ছিৰিজৰ শেহতীয়া সংযোজন হিচাপে এই ফোনটো মুকলি কৰিছে । এই ফোনটো বিশেষভাৱে এনে ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে যিসকলে এটা বৃহৎ বেটাৰী, এখন বৃহৎ ডিছপ্লে, 5G কানেক্টিভিটি, আৰু কম মূল্যত Circle-to-Search ৰ দৰে AI বৈশিষ্ট্য বিচাৰে । এই ফোনটোৰ দাম আৰম্ভ মাত্ৰ 10,999 টকাৰ পৰা ।
বৈশিষ্ট্য আৰু স্পেচিফিকেশনসমূহ
এই ফোনত 6.9 ইঞ্চিৰ ডাঙৰ HD+ ডিছপ্লে আছে । ইয়াত AdaptiveSync প্ৰযুক্তি আছে আৰু ই 120Hz পৰ্যন্ত ৰিফ্ৰেছ ৰেট প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ উপৰিও ফোনটোৰ টাচ চেম্পলিং ৰেট 240 হাৰ্টজ আৰু শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা 800 নীট । ইয়াৰ উপৰিও চোৱা সহজ কৰি তুলিবলৈ TUV Rheinland প্ৰমাণপত্ৰ যেনে Low Blue Light আৰু Flicker Free বৈশিষ্ট্য আছে । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে এই ফোনটোৰ IP57 ৰেটিংও আছে, অৰ্থাৎ ই ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধী ।
পাৰফৰমেন্সৰ বাবে এই ফোনত 2.2 গিগাহাৰ্টজ পৰ্যন্ত ঘড়ীৰ গতিৰ সৈতে অক্টা-কোৰ ইউনিছক T8300 প্ৰচেছৰ আছে । ই 4GB LPDDR4x RAM আৰু Mali-G57 GPU ৰ সৈতে 128GB পৰ্যন্ত সংৰক্ষণ সমৰ্থন কৰে । উল্লেখযোগ্য যে মাইক্ৰ’এছডি কাৰ্ডৰ জৰিয়তে ষ্ট’ৰেজ 2TB লৈকে সম্প্ৰসাৰিত কৰিব পাৰি । কেমেৰাৰ সন্দৰ্ভত ফোনটোত ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপ আছে । ইয়াত 32MP মূল কেমেৰাৰ বৈশিষ্ট্য আছে আৰু ইয়াৰ সহায়ত 10x ডিজিটেল জুম পৰ্যন্ত আছে । ইয়াৰ উপৰিও ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলৰ বাবে 8MP ফ্ৰন্ট কেমেৰা আছে ।
এই ফোনটোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হাইলাইট হৈছে ইয়াৰ বেটাৰী। Poco C85x 5G ত আছে এটা ডাঙৰ 6,300mAh বেটাৰী । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে এই ফোনটো এটা চাৰ্জত দুদিনলৈকে চলিব পাৰে । ইয়াৰ উপৰিও ই 15W তাঁৰযুক্ত চাৰ্জিং আৰু 7.5W তাঁৰযুক্ত ৰিভাৰ্ছ চাৰ্জিং সমৰ্থন কৰে । সংযোগৰ বাবে ফোনটোত আছে 5G, 4G LTE, ৱাই-ফাই 5, ব্লুটুথ 5.4, জিপিএছ, 3.5 মিমি অডিঅ’ জেক আৰু ইউএছবি টাইপ-চি প’ৰ্ট । ইয়াৰ উপৰিও ফোনটোত ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰকে ধৰি কেইবাটাও অত্যাৱশ্যকীয় চেন্সৰ আছে । ইয়াৰ ওজন প্ৰায় 210 গ্ৰাম ।
ৰং, মূল্য আৰু বিক্ৰী
চীনৰ স্মাৰ্টফোন কোম্পানী Poco এ ভাৰতত মুকলি কৰা নতুন বাজেট 5G স্মাৰ্টফোনটোৰ আৰম্ভণি মূল্য 4GB ৰেম আৰু 64GB ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে বেছ ভেৰিয়েণ্টৰ বাবে 10,999 টকা । 4GB ৰেম আৰু 128GB ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে শীৰ্ষ ভেৰিয়েন্টৰ মূল্য 11,999 টকা । 14 মাৰ্চৰ দিনৰ 12 বজাৰ পৰা ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্ম ফ্লিপকাৰ্টত এই স্মাৰ্টফোনটো বিক্ৰীৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব । কোম্পানীটোৱে এই ফোনটো ব্লেক, গোল্ড আৰু গ্ৰীণ আদি তিনিটা ৰঙৰ বিকল্পত মুকলি কৰিছে ।
