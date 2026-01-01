AI Impact Summit 2026: উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে; অংশগ্ৰহণ কৰিব বহুজাতিক প্ৰতিষ্ঠানৰ অধ্যক্ষ-শীৰ্ষ কাৰ্যবাহীয়ে

AI Impact Summit 2026: উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে; অংশগ্ৰহণ কৰিব বহুজাতিক প্ৰতিষ্ঠানৰ অধ্যক্ষ-শীৰ্ষ কাৰ্যবাহীয়ে
বিশ্বব্যাপী অনুষ্ঠানত আগশাৰীৰ প্ৰযুক্তি আৰু বহুজাতিক প্ৰতিষ্ঠানৰ কেইবাজনো অধ্যক্ষ আৰু শীৰ্ষ কাৰ্যবাহীক একত্ৰিত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
হায়দৰাবাদ: অহা 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 20 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া India AI Impact Summit 2026 ৰ মেগা এক্সপ’ আৰু মুকলি অনুষ্ঠান উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে । এই বিশ্বব্যাপী অনুষ্ঠানত আগশাৰীৰ প্ৰযুক্তি আৰু বহুজাতিক প্ৰতিষ্ঠানৰ কেইবাজনো অধ্যক্ষ আৰু শীৰ্ষ কাৰ্যবাহীক একত্ৰিত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
আয়োজক ভাৰতে আশা কৰিছে যে এই সন্মিলনে জটিল কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI) বিষয়সমূহৰ ওপৰত বিশ্বব্যাপী একমত গঢ়ি তুলিব, য’ত অন্তৰ্ভুক্তি আৰু এআই সম্পদৰ গণতান্ত্ৰিককৰণৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়া হ’ব । আমেৰিকা আৰু চীন উভয়ৰে অংশগ্ৰহণ নিশ্চিত কৰা হৈছে এই অনুষ্ঠানত ।
আই টি সচিব শ্ৰী কৃষ্ণনে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, “আমাৰ হাতত বিল গেটছ, ডেমিছ হাছাবিছ (গুগল ডিপমাইণ্ডৰ চিইঅ’), ডাৰিয়া আমোদেই (এন্থ্ৰপিক চিইঅ’), শান্তনু নাৰায়ণ (এড’বৰ চিইঅ’), মাৰ্ক বেনিঅফ (চেলছফৰ্চৰ চিইঅ’), ক্রিষ্টিয়ানো আমন (কুৱালকমৰ চিইঅ’), ৰাজ সুব্ৰমণিয়াম (ফেডএক্সৰ চিইঅ’) এ অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি নিশ্চিতি আছে ।"
শীৰ্ষ সন্মিলনৰ পৰা আশা কৰা মূল ফলাফলৰ সন্দৰ্ভত কৃষ্ণনে কয় যে প্ৰধান লক্ষ্য হৈছে বিষয়টো সন্দৰ্ভত এটা মতত উপনীত হোৱাটো । ইয়াৰ কাৰণ হ’ল এআইক কেন্দ্ৰ কৰি মূল প্ৰশ্নসমূহৰ ক্ষেত্ৰত ঐকমত্য গঢ়ি তোলাটো সক্ষম কৰা ।
ভাৰত AI Impact Summit 2026 ৰ লক্ষ্য হৈছে এআইৰ বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্ৰিককৰণক প্ৰসাৰিত কৰা, এআই বিভাজনৰ সেতুবন্ধন কৰা, থলুৱা আৰু স্থানীয় এআই সমাধানক সমৰ্থন কৰা আৰু স্বাস্থ্যসেৱা, কৃষি আৰু শাসনৰ দৰে খণ্ডসমূহৰ মাজেৰে ‘এআই ফৰ গুড’ পদক্ষেপসমূহ সক্ষম কৰা । আন এটা মূল উদ্দেশ্য হৈছে এআই শাসন আৰু উদ্ভাৱনৰ বিশ্বব্যাপী মানদণ্ড উন্নয়নশীল বিশ্বৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ সৈতে মিলাই দিয়া ।
সাতটা কৰ্মগোটে শীৰ্ষ সন্মিলনৰ ফলাফলসমূহ আগুৱাই নিব, যিয়ে অৰ্থনৈতিক বৃদ্ধি আৰু সামাজিক মংগলৰ বাবে এআই, অন্তৰ্ভুক্তি আৰু সামাজিক সবলীকৰণ, নিৰাপদ আৰু বিশ্বাসযোগ্য এআই, মানৱ মূলধন আৰু বিজ্ঞান, এআই সম্পদ আৰু স্থিতিস্থাপকতা গণতান্ত্ৰিককৰণ আৰু উদ্ভাৱন আৰু দক্ষতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব ।
ব্লেচলি পাৰ্ক, ছিউল, পেৰিছ আৰু কিগালি এআই শীৰ্ষ সন্মিলনকে ধৰি পূৰ্বৰ বিশ্বব্যাপী পদক্ষেপৰ গতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই সন্মিলন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।
অংশগ্ৰহণকাৰীসকল
সূত্ৰসমূহে জনোৱা মতে, অংশগ্ৰহণৰ আশা কৰা বিশ্বৰ বিশিষ্ট নেতা আৰু উদ্যোগৰ ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত আছে ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰন, ব্ৰাজিলৰ ৰাষ্ট্ৰপতি লুলা দা ছিলভা, এনভিডিয়াৰ চিইঅ’ জেনচেন হুয়াং, অ’পেনএআইৰ চিইঅ’ ছেম অল্টমেন আৰু ইণ্টেলৰ চিইঅ’ লিপ-বু টান । কৃষ্ণনে কয় যে ইতিমধ্যে প্ৰায় 50 জন গ্ল’বেল শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়া আৰু প্ৰতিষ্ঠাপকে নিজৰ অংশগ্ৰহণ নিশ্চিত কৰিছে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত এই সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব বুলি আস্থা প্ৰকাশ কৰা হৈছে । এই সন্মিলনত 100 ৰো অধিক দেশৰ প্ৰতিনিধিত্বৰ সম্ভাৱনা আছে ।
তেওঁ কয়, "বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ বহু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নেতাইও অংশগ্ৰহণ নিশ্চিত কৰিছে, ৰাষ্ট্ৰৰ মুৰব্বী, চৰকাৰৰ মুৰব্বী বা মন্ত্ৰী পৰ্যায়ত সেই সংখ্যাও অতি যথেষ্ট ।
ভাৰতে আফ্ৰিকা আৰু লেটিন আমেৰিকাৰ পৰাও অংশগ্ৰহণ আশা কৰিছে ।
