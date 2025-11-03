প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুকলি কৰে ESTIC 2025; গৱেষণাত ব্যক্তিগত বিনিয়োগক উদগনি দিবলৈ RDI পুঁজি আৰম্ভ
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে উদীয়মান বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি উদ্ভাৱন সন্মিলন 2025 অনুষ্ঠানৰ উদ্বোধন কৰাৰ লগতে আৰ ডি আই আঁচনিৰ পুঁজি মুকলি কৰে ৷
Published : November 3, 2025 at 11:19 AM IST
হায়দৰাবাদ: ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী ভাৰত মাণ্ডপামত সোমবাৰে উদীয়মান বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি উদ্ভাৱন সন্মিলন (ESTIC) 2025 উদ্বোধন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে । দেশৰ গৱেষণা আৰু উন্নয়ন পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ এক বৃহৎ উত্থানৰ ৰূপত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এক লাখ কোটি টকাৰ গৱেষণা উন্নয়ন আৰু উদ্ভাৱন (RDI) আঁচনি পুঁজিও মুকলি কৰে ।
এই আঁচনিৰ লক্ষ্য হৈছে দেশত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ দ্বাৰা পৰিচালিত গৱেষণা আৰু উন্নয়নৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰক প্ৰসাৰিত কৰা ।
हमारा प्रयास है कि निजी क्षेत्र में भी अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिले। पहली बार उच्च जोखिम (High Risk) और उच्च प्रभाव (High Impact) वाले प्रोजेक्ट्स के लिए पूंजी भी उपलब्ध कराई जा रही है।— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) November 3, 2025
भारत में नवाचार (Innovation) का एक आधुनिक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। इसके लिए हम… pic.twitter.com/hMgnGmA3L1
বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিযোগে জনায়, "এই আঁচনিখনৰ মুঠ ব্যয় হৈছে 6 বছৰৰ ভিতৰত 1 লাখ কোটি টকা, 2025-26 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে ভাৰতৰ সমন্বিত পুঁজিৰ পুঁজিৰে 20 হাজাৰ কোটি টকা আবণ্টন দিয়া হৈছে । ই দীৰ্ঘম্যাদী কম বা শূন্য সুতৰ ঋণ, ইকুইটি বিনিয়োগ আৰু ডিপ-টেক ফাণ্ড অৱ ফাণ্ডলৈ বৰঙণি আগবঢ়ায় । এই আঁচনিৰ অধীনত অনুদান আৰু হ্ৰস্বম্যাদী ঋণ প্ৰদান কৰা নহয় ।"
3 নৱেম্বৰৰ পৰা 5 নৱেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ’ব ESTIC 2025
এই সন্মিলনত একাডেমী, গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান, উদ্যোগ আৰু চৰকাৰৰ 3 হাজাৰৰো অধিক অংশগ্ৰহণকাৰীৰ লগতে নোবেল বঁটা বিজয়ী, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, উদ্ভাৱক আৰু নীতি নিৰ্ধাৰকসকলো একত্ৰিত হয় । উন্নত সামগ্ৰী আৰু উৎপাদন, কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা, জৈৱ-উৎপাদন, ব্লু অৰ্থনীতি, ডিজিটেল যোগাযোগ, ইলেক্ট্ৰনিক্স আৰু অৰ্ধপৰিবাহী উৎপাদন, উদীয়মান কৃষি প্ৰযুক্তি, শক্তি, পৰিৱেশ আৰু জলবায়ু, স্বাস্থ্য আৰু চিকিৎসা প্ৰযুক্তি, কোৱাণ্টাম বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি, আৰু মহাকাশ প্ৰযুক্তিকে ধৰি 11 টা মূল বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্ৰৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হৈছে ।
For building a modern ecosystem of innovations in India, we are focusing on the ease of doing research. To achieve this vision, our government has introduced significant reforms in financial rules and procurement policies— PIB India (@PIB_India) November 3, 2025
We have also undertaken reforms across regulation,… pic.twitter.com/WgyMfSxkBA
ESTIC 2025 ত আগশাৰীৰ বিজ্ঞানীসকলৰ আলোচনা, পেনেল আলোচনা, উপস্থাপন আৰু প্ৰযুক্তি প্ৰদৰ্শনো থাকিব, যিয়ে ভাৰতৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে গৱেষক, উদ্যোগ আৰু যুৱ উদ্ভাৱকৰ মাজত সহযোগিতাৰ বাবে এক মঞ্চ প্ৰদান কৰিব ।
ইফালে, অনুষ্ঠানত ভাষণ দি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে কয়, "আজি বিশ্বই আমাক সন্মান আৰু সন্মানেৰে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । মোৰ বিশ্বাস যে এই আনন্দময় অভিজ্ঞতাৰ বাবে স্বাধীনতাৰ 70 বছৰৰ পাছত কিয় আমি কিয় অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হ'ল, সেই কথাও এদিন ইতিহাসবিদসকলে বিশ্লেষণ কৰিব । কাৰণ এই দেশত কেতিয়াও প্ৰতিভাৰ অভাৱ নাছিল ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লগতে কয়, "আমাৰ বিজ্ঞানী আৰু গৱেষকসকলৰ প্ৰতিভা আৰু সামৰ্থ আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰাৰ ইচ্ছাৰ অধিকাৰী আছিল । তেওঁলোকৰ চকুত সপোন আৰু হৃদয়ত আকাংক্ষা আছিল, কিন্তু হয়তো সম্পদ আৰু সক্ষম পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ অভাৱ আছিল । মনত ৰাখিব বিক্ৰম সাৰাভাইয়ে চাইকেলত নিজৰ কিছু সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া ছবিবোৰ... প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিজ্ঞান আৰু উদ্ভাৱনক সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ দিছে । তেওঁ দেশবাসীক উপলব্ধি কৰোৱাৰ লগতে বুজাবলৈ যত্ন কৰিছে যে একবিংশ শতিকাৰ অগ্ৰগতি কেৱল বিজ্ঞান আৰু উদ্ভাৱনৰ মাইলৰ খুঁটিৰ মাজেৰেই নিহিত হৈ আছে ৷”
