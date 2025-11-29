উন্নত জলবায়ুৰ বাবে প্লাষ্টিকৰ প্ৰদূষণ ৰোধ কৰিবলৈ সকীয়ালে গৱেষকে
জলবায়ুৰ উষ্ণতাৰ ফলত অধিক হয় প্লাষ্টিক প্ৰদূষণ ৷ প্লাষ্টিকৰ প্ৰদূষণ ৰোধ কৰিব লাগিব বুলি গৱেষকসকলে সকীয়াই দিছে ৷
হায়দৰাবাদ: জলবায়ু পৰিৱৰ্তনে মাইক্ৰ’প্লাষ্টিকৰ বিস্তাৰ আৰু প্ৰভাৱ ভয়ানক ৰূপত বেয়া কৰি তুলিছে, যাৰ ফলত প্ৰাকৃতিক ব্যৱস্থাক অপ্ৰত্যাৱৰ্তনীয় পৰিৱেশগত ক্ষতিৰ দিশে ঠেলি দিয়া হৈছে বুলি ফ্ৰন্টিয়াৰ্ছ ইন ছাইন্সত প্ৰকাশিত এক নতুন পৰ্যালোচনাত প্ৰকাশ পাইছে । ইম্পেৰিয়েল কলেজ লণ্ডনৰ বিজ্ঞানীসকলে যুক্তি আগবঢ়ায় যে বিশ্বই জৰুৰীভাৱে একক ব্যৱহাৰৰ অপ্ৰয়োজনীয় প্লাষ্টিক কৰ্তন কৰিব লাগিব, ভাৰ্জিন প্লাষ্টিকৰ উৎপাদন হ্ৰাস কৰিব লাগিব আৰু পুনৰ ব্যৱহাৰযোগ্য আৰু পুনঃব্যৱহাৰযোগ্য সামগ্ৰীৰ বাবে বিশ্বব্যাপী মানদণ্ড স্থাপন কৰিব লাগিব ।
মুখ্য লেখক অধ্যাপক ফ্ৰেংক কেলিয়ে কয়, "প্লাষ্টিক প্ৰদূষণ আৰু জলবায়ু হৈছে সহ-সংকট যিয়ে ইটোৱে সিটোক তীব্ৰতৰ কৰি তোলে । ইয়াৰ উৎপত্তি আৰু সমাধান — সামঞ্জস্যপূৰ্ণ । পৰিৱেশত প্লাষ্টিক জমা হোৱা বন্ধ কৰিবলৈ আমাক এক সমন্বিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পদ্ধতিৰ জৰুৰী প্ৰয়োজন ।”
বহু গৱেষণা প্ৰকল্পত দেখা পোৱাৰ দৰে তেজ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগকে ধৰি আনকি মানৱ শৰীৰতো মাইক্ৰ’প্লাষ্টিক আক্ৰমণ কৰাৰ তথ্য ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱাৰ মাজতে এই উদ্বেগ প্ৰকাশ পাইছে । শেহতীয়া পৰ্যালোচনাত ব্যাখ্যা কৰা হৈছে যে বৃদ্ধি পোৱা উষ্ণতা, শক্তিশালী অতিবেঙুনীয়া (UV) বিকিৰণ আৰু আৰ্দ্ৰতা বৃদ্ধিৰ ফলত প্লাষ্টিকবোৰ দ্ৰুতগতিত ভাঙি মাইক্ৰ’প্লাষ্টিকলৈ পৰিণত হয় ।
মাইক্ৰ’প্লাষ্টিক প্ৰদূষণৰ হটস্পটলৈ পৰিণত হৈছে গংগা নদী
জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বাবে অধিক সঘনাই হোৱা ধুমুহা, বানপানী আৰু প্ৰচণ্ড বতাহৰ দৰে চৰম বতৰৰ পৰিঘটনাইও প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনা অধিক দূৰত্বলৈ কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে । এই অৱস্থাবোৰে মাইক্ৰ’প্লাষ্টিকবোৰ সাগৰ, নদী, মাটি, বায়ুমণ্ডল, আনকি খাদ্য শৃংখলতো সিঁচৰতি হৈ পৰে । বতৰৰ তীব্ৰতা আৰু অধিক নদীৰ প্ৰবাহৰ সময়ত গংগাৰ দৰে নদীত পৰিবহণ কৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ মাইক্ৰ’প্লাষ্টিক জমা হোৱাত ভাৰতেও একেধৰণৰ ধাৰা পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে । 1950 চনৰ পৰা 2023 চনৰ ভিতৰত বিশ্বজুৰি প্লাষ্টিক উৎপাদন 200 গুণ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে গৱেষকসকলে সকীয়াই দিছে যে সমস্যাটো যথেষ্ট বেছি বেয়া হ’ব পাৰে ।
অধিক মাইক্ৰ’প্লাষ্টিক, অধিক সমস্যা
মাইক্ৰ’প্লাষ্টিকসমূহে পৰিৱেশ তন্ত্ৰত প্ৰৱেশ কৰিলেই জলভাগৰ পুষ্টিকৰ চক্ৰত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, মাটিৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে, শস্যৰ উৎপাদন হ্ৰাস কৰিব পাৰে ৷ মাছ, শামুক, প্ৰবাল আৰু অন্যান্য জীৱৰ খাদ্য আৰু প্ৰজননত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে বুলি অধ্যয়নটোত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
মাইক্ৰ’প্লাষ্টিকেও ‘ট্ৰ’জান ঘোঁৰা’ ৰ দৰে আচৰণ কৰে, ধাতু, কীটনাশক, পিএফএএছৰ দৰে বিষাক্ত ৰাসায়নিক পদাৰ্থবোৰ তুলি লৈ পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ গভীৰতালৈ লৈ যায় । জলবায়ুৰ ফলত হোৱা উষ্ণতা আৰু অম্লীয়কৰণে এই ৰাসায়নিক পদাৰ্থবোৰ পানী আৰু মাটিত মিহলি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আৰু অধিক কৰি তোলে । গৱেষকসকলে এই কথাও আঙুলিয়াই দিছে যে মেৰু অঞ্চলবোৰ উষ্ণ আৰু গলি যোৱাৰ লগে লগে ঐতিহাসিকভাৱে সাগৰীয় বৰফত আবদ্ধ হৈ থকা মাইক্ৰ’প্লাষ্টিকসমূহ বৃহৎ পৰিমাণে মুক্ত হ’ব পাৰে ।
অধ্যয়নটোৰ সহ-লেখিকা ডাঃ ষ্টেফানী ৰাইটে কয়, “গ্ৰহটোৰ ইতিমধ্যে প্ৰতিটো চুকত থকা মাইক্ৰ’প্লাষ্টিকে সময়ৰ লগে লগে কিছুমান বিশেষ প্ৰজাতিৰ ওপৰত অধিক প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । জলবায়ু সংকট আৰু প্লাষ্টিক প্ৰদূষণ দুয়োটা মিলি ইতিমধ্যে সংকটত থকা পৰিৱেশৰ অৱস্থা আৰু অধিক বেয়া কৰি তুলিব পাৰে ।”
উষ্ণতা বৃদ্ধি আৰু প্লাষ্টিক প্ৰদূষণৰ মাজৰ এই সংযোগ ভাৰত মহাসাগৰত ইতিমধ্যে দেখা পোৱা বহল আৰ্হিৰ সৈতে মিল খায়, য’ত জলবায়ু পৰিৱৰ্তনে সাগৰীয় জীৱৰ প্ৰতি ভাবুকি তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ।
APEX PREDATORS প্ৰজাতি অধিক বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে
পৰ্যালোচনাত উল্লেখ কৰা হৈছে যে বহু সাগৰীয় জীৱই উষ্ণ পানী আৰু মাইক্ৰ’প্লাষ্টিক দূষণ দুয়োটাৰে সংস্পৰ্শলৈ আহিলে স্থিতিস্থাপকতা হ্ৰাস পোৱাৰ লক্ষণ দেখা গৈছে । কিছুমান অধ্যয়নে ইংগিত দিয়ে যে পানীৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি হ’লে মাইক্ৰ’প্লাষ্টিক সম্পৰ্কীয় মাছৰ মৃত্যুৰ হাৰ চাৰিগুণ বৃদ্ধি পায়, আনহাতে সাগৰত উষ্ণতাৰ ফলত হোৱা কম অক্সিজেনৰ অৱস্থা দেখা পালে ক’ডে দুগুণ মাইক্ৰ’প্লাষ্টিক খোৱাৰ প্ৰৱণতা থাকে । মাছল আৰু অন্যান্য filter-feeding প্ৰজাতি (সেইবোৰ প্ৰাণী যিয়ে পানীৰ পৰা ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কণা বা জীৱ বাচি খাদ্য গ্ৰহণ কৰে)য়েও মাইক্ৰ’প্লাষ্টিক জমা কৰি খাদ্য শৃংখলৰ ওপৰেৰে পাৰ কৰি দিয়ে ।
অৰ্কাৰ দৰে শিখৰ শিকাৰুৱে আটাইতকৈ বেছি বিপদৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে কাৰণ ইহঁতে দীৰ্ঘায়ু জীৱন যাপন কৰে আৰু সময়ৰ লগে লগে সংস্পৰ্শ জমা কৰে ।
সহ-লেখক অধ্যাপক গাই উডৱাৰ্ডে কোৱাৰ দৰে, “অৰ্কাৰ দৰে এপেক্স শিকাৰু কয়লা খনিৰ কেনাৰী হ’ব পাৰে, কিয়নো জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু প্লাষ্টিক প্ৰদূষণৰ সংযুক্ত প্ৰভাৱৰ বাবে ইহঁত বিশেষভাৱে দুৰ্বল হ’ব পাৰে ।”
ব্যৱস্থাগত পৰিৱৰ্তনৰ বাবে আহ্বান
লেখকসকলে যুক্তি দিছিল যে বিশ্বই প্ৰথমতে প্লাষ্টিক কেনেকৈ ডিজাইন আৰু ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই বিষয়ে পুনৰ চিন্তা কৰিব লাগিব । ডাঃ জুলিয়া ফুচেলে কয়, " বৃত্তাকাৰ প্লাষ্টিক অৰ্থনীতি আদৰ্শ । ই হ্ৰাস, পুনৰ ব্যৱহাৰ আৰু পুনঃব্যৱহাৰৰ বাহিৰলৈ গৈ পুনৰ নিৰ্মাণ, পুনৰ চিন্তা, প্ৰত্যাখ্যান, নিৰ্মূল, উদ্ভাৱন আৰু প্ৰচলন অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব — বৰ্তমানৰ ৰৈখিক টেক–মেক–ৱেষ্ট মডেলৰ পৰা আঁতৰি আহি ।"
তেওঁলোকে এইটোও লক্ষ্য কৰে যে জলবায়ুৰ চাপ আৰু প্লাষ্টিক প্ৰদূষণৰ সংযুক্ত প্ৰভাৱক একত্ৰিত কৰিলে চৰকাৰসমূহে নীতি, গৱেষণা আৰু নিয়ন্ত্ৰণক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াত সহায় কৰিব পাৰে ।
ডাঃ ৰাইটৰ মতে, “ভৱিষ্যৎ প্লাষ্টিকমুক্ত নহ’ব, কিন্তু আমি অধিক মাইক্ৰ’প্লাষ্টিক প্ৰদূষণ সীমিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিব পাৰো । আমি এতিয়াই কাম কৰিব লাগিব, কিয়নো আজি পেলোৱা প্লাষ্টিকে পৰিৱেশ তন্ত্ৰত ভৱিষ্যতে বিশ্বব্যাপী সমস্যা সৃষ্টি কৰাৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ।”
অধ্যাপক কেলিয়ে উল্লেখ কৰে যে সমাধানৰ বাবে ব্যৱস্থাগত পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰয়োজন অৰ্থাৎ উৎসতে প্লাষ্টিক গুচাই পেলোৱা আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ গ্ল’বেল প্লাষ্টিক চুক্তিৰ দৰে সমন্বিত বিশ্ব নীতিৰ সহায়ত সেয়া কৰা । আন কিছুমান - সামগ্ৰী আৰু আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনাৰ ক্ষেত্ৰত দায়িত্ব আৰু প্ৰমাণভিত্তিক উদ্ভাৱন যিয়ে প্ৰভাৱ পেলোৱা ব্যৱস্থাগত পৰিৱৰ্তনৰ তালিকাত স্থান লাভ কৰে ।
