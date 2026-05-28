ভাৰতীয় বিজ্ঞানীৰ সফলতা: চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত ধৰা পেলালে বৰফৰ অৱস্থিতি

ভাৰতীয় বিজ্ঞানীৰ সফলতা: চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত ধৰা পেলালে বৰফৰ অৱস্থিতি
চন্দ্ৰপৃষ্ঠত বৰফ আছে ! ভাৰতীয় বিজ্ঞানীয়ে গৱেষণা চলাই বৰফৰ অৱস্থিতি ধৰা পেলাইছে ।
Published : May 28, 2026 at 3:25 PM IST
হায়দৰাবাদ: মহাকাশ গৱেষণাত ভাৰতীয় বিজ্ঞানীৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সফলতা । চন্দ্ৰপৃষ্ঠত বৰফৰ অৱস্থিতি ধৰা পেলাইছে ভাৰতীয় বিজ্ঞানীয়ে ! আহমেদাবাদস্থিত ফিজিকেল ৰিছাৰ্চ লেবৰেটৰীৰ (পিআৰএল) বিজ্ঞানীসকলে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুৰ চাৰিটা 'ডাবলি শ্বেড'ড ক্ৰেটাৰ'ৰ তলত সম্ভাব্য বৰফৰ অস্তিত্বৰ সংকেত চিনাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিজ্ঞানীসকলে ।
বিজ্ঞানীৰ দলটোৱে চন্দ্ৰযান-২ অৰ্বিটাৰত থকা ইছৰোৰ ডুৱেল ফ্ৰিকুৱেন্সি চিন্থেটিক এপাৰেচাৰ ৰাডাৰ (ডিএফএছএআৰ) ব্যৱহাৰ কৰি এই তথ্য লাভ কৰিছে । এই ডিএফএছএআৰ হৈছে এল- আৰু এছ-বেণ্ড ফ্ৰিকুৱেন্সিত থকা মাইক্ৰ'ৱেভ ইমেজিং যন্ত্ৰ আৰু চন্দ্ৰৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰা প্ৰথমটো সম্পূৰ্ণ প'লাৰিমেট্ৰিক এছএআৰ ব্যৱস্থা । এই গৱেষণাই ভৱিষ্যতৰ চন্দ্ৰ অভিযান আৰু চন্দ্ৰপৃষ্ঠত মানৱ বসতি স্থাপনৰ সম্ভাৱনাকো অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে ।
ইফালে 'ডাবলি শ্বেড'ড ক্ৰেটাৰ' হৈছে চন্দ্ৰৰ স্থায়ী অন্ধকাৰ অঞ্চলৰ (পিএছআৰ) ভিতৰত অৱস্থিত বিশেষ ক্ৰেটাৰ । যিহেতু এই অঞ্চলসমূহ সূৰ্যৰ পোহৰ আৰু তাপীয় বিকিৰণৰ পৰা আঁতৰত থাকে । সেয়েহে এইবোৰ অত্যন্ত ঠাণ্ডা হৈ থাকে আৰু তাপমাত্ৰা প্ৰায় ২৫ কেলভিন তললৈ নামে আৰু দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে বৰফ জমা হৈ থাকে বুলি বিজ্ঞানীসকলে বিশ্বাস কৰে ।
নেশ্বাৰ জাৰ্নেল 'এনজেপি স্পেচ এক্সপ্ল'ৰেশ্বন'ত প্ৰকাশিত গৱেষণাপত্ৰত ভূগৰ্ভস্থ বৰফ চিনাক্তকৰণৰ বাবে এক নতুন ৰাডাৰ-ভিত্তিক পদ্ধতিৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে । ইয়াত চাৰ্কুলাৰ প'লাৰাইজেশ্বন ৰেচিঅ' (চিপিআৰ) আৰু ডিগ্ৰী অৱ প'লাৰাইজেশ্বন (ডিঅ'পি)ৰ সংমিশ্ৰণেৰে প্ৰকৃত বৰফৰ সংকেতসমূহক কঠিন, শিলৰ ভূখণ্ডৰ মাজত হোৱা সংকেতৰ পৰা ভালদৰে নিৰ্ণয় কৰা হৈছে ।
ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে ১তকৈ অধিক চিপিআৰ মান আৰু ০.১৩ তকৈ কম ডিঅ'পি মানে আয়তনীয় বিকিৰণৰ ইংগিত দিয়ে, যিটোৱে ইংগিত দিয়ে যে ভূগৰ্ভত বৰফ আছে ।
চিপিআৰ হৈছে গ্ৰহৰ দূৰৱৰ্তী সংবেদনত ব্যৱহাৰ কৰা ৰাডাৰৰ জোখ-মাখ, চন্দ্ৰ, গ্ৰহাণুৰ দৰে বস্তুৰ পৃষ্ঠ আৰু ভূগৰ্ভ কিমান খহটা বা মসৃণ সেয়া মূল্যায়ন কৰা হয় । ইয়াৰ বিপৰীতে ডিঅ'পি হৈছে এক ৰাডাৰৰ সংকেত যিয়ে দেখুৱায় যে পৃষ্ঠ বা ভূগৰ্ভৰ তলৰ পদাৰ্থৰ পৰা উভতি যোৱাৰ পিছত প্ৰতিফলিত সংকেতৰ কিমানখিনি ইয়াৰ মূল প'লাৰাইজেশ্বন বজাই ৰাখে ।
পিআৰএলৰ গৱেষকসকলে লক্ষ্য কৰিছে যে অধ্যয়ন কৰা ক্ৰেটাৰসমূহৰ ভিতৰত, ফৌষ্টিনিৰ (চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ অন্ধকাৰ এটা অঞ্চল) ভিতৰৰ ১.১ কিলোমিটাৰ বহল ক্ৰেটাৰ এটাত ভূগৰ্ভৰ তলৰ বৰফৰ বিশেষভাৱে শক্তিশালী উপস্থিতি দেখা গৈছে । তেওঁলোকে বুজাই দিছে যে এই সিদ্ধান্ত ৰাডাৰৰ তথ্য আৰু ক্ৰেটাৰৰ স্বকীয় 'লোবেট-ৰিম'ৰ আকৃতি দুয়োটাৰে সমৰ্থনত লোৱা হৈছে । 'লোবেট-ৰিম'ৰ আকৃতিয়ে সাধাৰণতে বৰফ থকা অঞ্চলত হোৱা আঘাতৰ ফলত সৃষ্টি হয় বুলি বিজ্ঞানীসকলে উল্লেখ কৰিছে ।
ইফালে ইছৰোই কয় যে এই তথ্যসমূহে চন্দ্ৰ মেৰুৰ পানী বা অস্বাভাৱিক পদাৰ্থৰ বিতৰণৰ বিষয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ নতুন তথ্য প্ৰদান কৰে আৰু ভৱিষ্যতৰ চন্দ্ৰ অভিযানৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰভাৱ পেলাব । য'ত ভৱিষ্যতৰ অৱতৰণ আৰু স্থানীয় সম্পদ ব্যৱহাৰৰ (আইএছআৰইউ) বাবে সম্ভাৱ্য বৰফ থকা অঞ্চল চিনাক্তকৰণো কৰিব পৰা যাব ।
চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে পিআৰএলৰ বিজ্ঞানীসকলে ধৰা পেলাইছিল যে চন্দ্ৰৰ পৃষ্ঠভাগত কেৱল ধূলিৰ স্তূপ নাথাকে । ই এক সুকীয়া দ্বিস্তৰীয় 'কেকৰ দৰে' ওপৰৰ অংশ মাত্ৰ কেই চেণ্টিমিটাৰমান বুলি উল্লেখ কৰিছিল । অধ্যয়নৰ বাবে তেওঁলোকে সেই অঞ্চল বাছি লৈছিল য'ত ২০২৩ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত চন্দ্ৰযান-৩ৰ বিক্ৰম লেণ্ডাৰে চমুকৈ 'হপ' কৰিছিল আৰু শেষত ব্ল'ৱাৰ হিচাপে কাম কৰিছিল ।
পিআৰএল হৈছে ভাৰতৰ এক ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠান যিয়ে মহাকাশ আৰু আনুষংগিক বিজ্ঞান বিষয়ক অধ্যয়ন কৰে । যি প্ৰধানকৈ ভাৰত চৰকাৰৰ মহাকাশ বিভাগৰ অধীনস্থ ।
