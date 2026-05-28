ETV Bharat / technology

ভাৰতীয় বিজ্ঞানীৰ সফলতা: চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত ধৰা পেলালে বৰফৰ অৱস্থিতি

চন্দ্ৰপৃষ্ঠত বৰফ আছে ! ভাৰতীয় বিজ্ঞানীয়ে গৱেষণা চলাই বৰফৰ অৱস্থিতি ধৰা পেলাইছে ।

This 1972 image shows Apollo 17 astronaut Harrison H. Schmitt sampling a boulder at the base of North Massif in the Taurus-Littrow valley on the Moon.
চন্দ্ৰপৃষ্ঠত বৰফ আছে ! (NASA/JSC/ASU)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 28, 2026 at 3:25 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: মহাকাশ গৱেষণাত ভাৰতীয় বিজ্ঞানীৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সফলতা । চন্দ্ৰপৃষ্ঠত বৰফৰ অৱস্থিতি ধৰা পেলাইছে ভাৰতীয় বিজ্ঞানীয়ে ! আহমেদাবাদস্থিত ফিজিকেল ৰিছাৰ্চ লেবৰেটৰীৰ (পিআৰএল) বিজ্ঞানীসকলে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুৰ চাৰিটা 'ডাবলি শ্বেড'ড ক্ৰেটাৰ'ৰ তলত সম্ভাব্য বৰফৰ অস্তিত্বৰ সংকেত চিনাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিজ্ঞানীসকলে ।

বিজ্ঞানীৰ দলটোৱে চন্দ্ৰযান-২ অৰ্বিটাৰত থকা ইছৰোৰ ডুৱেল ফ্ৰিকুৱেন্সি চিন্থেটিক এপাৰেচাৰ ৰাডাৰ (ডিএফএছএআৰ) ব্যৱহাৰ কৰি এই তথ্য লাভ কৰিছে । এই ডিএফএছএআৰ হৈছে এল- আৰু এছ-বেণ্ড ফ্ৰিকুৱেন্সিত থকা মাইক্ৰ'ৱেভ ইমেজিং যন্ত্ৰ আৰু চন্দ্ৰৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰা প্ৰথমটো সম্পূৰ্ণ প'লাৰিমেট্ৰিক এছএআৰ ব্যৱস্থা । এই গৱেষণাই ভৱিষ্যতৰ চন্দ্ৰ অভিযান আৰু চন্দ্ৰপৃষ্ঠত মানৱ বসতি স্থাপনৰ সম্ভাৱনাকো অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে ।

CPR map derived from Chandrayaan-2 DFSAR data for the ~1.1 km diameter doubly shadowed crater shown in Figure 1. F2 denotes the second crater (1100m dia) within Faustini crater
চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত ভাৰতীয় বিজ্ঞানীয়ে ধৰা পেলাইছে বৰফৰ অৱস্থিতি (PRL via ISRO)

ইফালে 'ডাবলি শ্বেড'ড ক্ৰেটাৰ' হৈছে চন্দ্ৰৰ স্থায়ী অন্ধকাৰ অঞ্চলৰ (পিএছআৰ) ভিতৰত অৱস্থিত বিশেষ ক্ৰেটাৰ । যিহেতু এই অঞ্চলসমূহ সূৰ্যৰ পোহৰ আৰু তাপীয় বিকিৰণৰ পৰা আঁতৰত থাকে । সেয়েহে এইবোৰ অত্যন্ত ঠাণ্ডা হৈ থাকে আৰু তাপমাত্ৰা প্ৰায় ২৫ কেলভিন তললৈ নামে আৰু দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে বৰফ জমা হৈ থাকে বুলি বিজ্ঞানীসকলে বিশ্বাস কৰে ।

নেশ্বাৰ জাৰ্নেল 'এনজেপি স্পেচ এক্সপ্ল'ৰেশ্বন'ত প্ৰকাশিত গৱেষণাপত্ৰত ভূগৰ্ভস্থ বৰফ চিনাক্তকৰণৰ বাবে এক নতুন ৰাডাৰ-ভিত্তিক পদ্ধতিৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে । ইয়াত চাৰ্কুলাৰ প'লাৰাইজেশ্বন ৰেচিঅ' (চিপিআৰ) আৰু ডিগ্ৰী অৱ প'লাৰাইজেশ্বন (ডিঅ'পি)ৰ সংমিশ্ৰণেৰে প্ৰকৃত বৰফৰ সংকেতসমূহক কঠিন, শিলৰ ভূখণ্ডৰ মাজত হোৱা সংকেতৰ পৰা ভালদৰে নিৰ্ণয় কৰা হৈছে ।

ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে ১তকৈ অধিক চিপিআৰ মান আৰু ০.১৩ তকৈ কম ডিঅ'পি মানে আয়তনীয় বিকিৰণৰ ইংগিত দিয়ে, যিটোৱে ইংগিত দিয়ে যে ভূগৰ্ভত বৰফ আছে ।

চিপিআৰ হৈছে গ্ৰহৰ দূৰৱৰ্তী সংবেদনত ব্যৱহাৰ কৰা ৰাডাৰৰ জোখ-মাখ, চন্দ্ৰ, গ্ৰহাণুৰ দৰে বস্তুৰ পৃষ্ঠ আৰু ভূগৰ্ভ কিমান খহটা বা মসৃণ সেয়া মূল্যায়ন কৰা হয় । ইয়াৰ বিপৰীতে ডিঅ'পি হৈছে এক ৰাডাৰৰ সংকেত যিয়ে দেখুৱায় যে পৃষ্ঠ বা ভূগৰ্ভৰ তলৰ পদাৰ্থৰ পৰা উভতি যোৱাৰ পিছত প্ৰতিফলিত সংকেতৰ কিমানখিনি ইয়াৰ মূল প'লাৰাইজেশ্বন বজাই ৰাখে ।

Left panel: Shadowcam image mosaic of the Faustini crater permanently shadow region in the South Polar Region of the Moon, adapted from Williams et al. 2024 (Planet. Sci. J. 5, 209). Right panel: ShadowCam image of a 1.1 km diameter doubly shadowed crater characterised by lobate-rim morphology and a combination of high Circular Polarization Ratio (CPR > 1) and low Degree of Polarization (DOP < 0.13).
চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ স্থায়ী অন্ধকাৰ অঞ্চল ফৌষ্টিনি (PRL via ISRO)

পিআৰএলৰ গৱেষকসকলে লক্ষ্য কৰিছে যে অধ্যয়ন কৰা ক্ৰেটাৰসমূহৰ ভিতৰত, ফৌষ্টিনিৰ (চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ অন্ধকাৰ এটা অঞ্চল) ভিতৰৰ ১.১ কিলোমিটাৰ বহল ক্ৰেটাৰ এটাত ভূগৰ্ভৰ তলৰ বৰফৰ বিশেষভাৱে শক্তিশালী উপস্থিতি দেখা গৈছে । তেওঁলোকে বুজাই দিছে যে এই সিদ্ধান্ত ৰাডাৰৰ তথ্য আৰু ক্ৰেটাৰৰ স্বকীয় 'লোবেট-ৰিম'ৰ আকৃতি দুয়োটাৰে সমৰ্থনত লোৱা হৈছে । 'লোবেট-ৰিম'ৰ আকৃতিয়ে সাধাৰণতে বৰফ থকা অঞ্চলত হোৱা আঘাতৰ ফলত সৃষ্টি হয় বুলি বিজ্ঞানীসকলে উল্লেখ কৰিছে ।

ইফালে ইছৰোই কয় যে এই তথ্যসমূহে চন্দ্ৰ মেৰুৰ পানী বা অস্বাভাৱিক পদাৰ্থৰ বিতৰণৰ বিষয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ নতুন তথ্য প্ৰদান কৰে আৰু ভৱিষ্যতৰ চন্দ্ৰ অভিযানৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰভাৱ পেলাব । য'ত ভৱিষ্যতৰ অৱতৰণ আৰু স্থানীয় সম্পদ ব্যৱহাৰৰ (আইএছআৰইউ) বাবে সম্ভাৱ্য বৰফ থকা অঞ্চল চিনাক্তকৰণো কৰিব পৰা যাব ।

চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে পিআৰএলৰ বিজ্ঞানীসকলে ধৰা পেলাইছিল যে চন্দ্ৰৰ পৃষ্ঠভাগত কেৱল ধূলিৰ স্তূপ নাথাকে । ই এক সুকীয়া দ্বিস্তৰীয় 'কেকৰ দৰে' ওপৰৰ অংশ মাত্ৰ কেই চেণ্টিমিটাৰমান বুলি উল্লেখ কৰিছিল । অধ্যয়নৰ বাবে তেওঁলোকে সেই অঞ্চল বাছি লৈছিল য'ত ২০২৩ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত চন্দ্ৰযান-৩ৰ বিক্ৰম লেণ্ডাৰে চমুকৈ 'হপ' কৰিছিল আৰু শেষত ব্ল'ৱাৰ হিচাপে কাম কৰিছিল ।

পিআৰএল হৈছে ভাৰতৰ এক ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠান যিয়ে মহাকাশ আৰু আনুষংগিক বিজ্ঞান বিষয়ক অধ্যয়ন কৰে । যি প্ৰধানকৈ ভাৰত চৰকাৰৰ মহাকাশ বিভাগৰ অধীনস্থ ।

লগতে পঢ়ক :

স্পেচএক্সৰ এই পৰ্যন্ত সৰ্ববৃহৎ ষ্টাৰশ্বিপ সংস্কৰণৰ পৰীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ

TAGGED:

ISRO
PRL
চন্দ্ৰযান
চন্দ্ৰত বৰফ
ICE IN MOON SUBSURFACE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.