ETV Bharat / technology

ইণ্টাৰনেট নোহোৱাকৈও এতিয়াৰে পৰা ডিজিটেল পেমেণ্ট কৰিব পাৰিব, জানক সবিশেষ

সমগ্ৰ দেশতে আনুমানিক ২০ কোটিতকৈ অধিক ফিচাৰ ফোন ব্যৱহাৰকাৰীলৈ ইউপিআই পেমেণ্ট ক্ষমতা সম্প্ৰসাৰণ কৰা প্ৰথমটো তৃতীয় পক্ষৰ এপ্লিকেচন প্ৰদানকাৰী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে এই এপ ।

PhonePe launches UPI payment
ফোনপে’ (প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি) (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : August 31, 2026 at 5:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: বিত্তীয় প্ৰযুক্তিৰ অন্যতম ক্ষেত্ৰ ফোনপে’ (PhonePe)ই ফোনপে’ ইউপিআই ১২৩পে’ (PhonePe UPI 123Pay) মুকলিৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ৷ এই সেৱাৰ দ্বাৰা ফিচাৰ ফোন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে কোনো ইণ্টাৰনেট অবিহনেই ইউপিআই লেনদেন কৰিব পাৰিব ৷

এই সেৱা মুকলিৰ জৰিয়তে ফোনপে’ই দাবী কৰিছে যে সমগ্ৰ দেশতে আনুমানিক ২০ কোটিতকৈ অধিক ফিচাৰ ফোন ব্যৱহাৰকাৰীলৈ ইউপিআই পেমেণ্ট ক্ষমতা সম্প্ৰসাৰণ কৰা প্ৰথমটো তৃতীয় পক্ষৰ এপ্লিকেচন প্ৰদানকাৰী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে এই এপ ।

এই সেৱা এটা মালিকানাধীন প্ৰযুক্তি ষ্টেকত নিৰ্মিত, যাৰ দ্বাৰা ২জি সংযোগ থকা অঞ্চলতো লেনদেনৰ নিৰ্ভৰযোগ্যতা নিশ্চিত কৰিবলৈ এছএমএছ-ভিত্তিক প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।

কোম্পানীটোৱে ন’কিয়া, এইচএমডি, লাভা ইণ্টাৰনেশ্যনেল, আৰু itel Mobile ৰ দৰে হেণ্ডছেট নিৰ্মাতা কোম্পানীসমূহৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব কৰি তেওঁলোকৰ ডিভাইচত প্ৰি-বাণ্ডলৰ দ্বাৰা এই সেৱা আগবঢ়াইছে ।

ফোনপে’ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া সমীৰ নিগমে কয় যে ফোনপে’ ইউপিআই ১২৩পে’ৰ জৰিয়তে ইউপিআইক ফিচাৰ ফোনলৈ অনা কাৰ্যই স্মাৰ্টফোনৰ বাহিৰেও ডিজিটেল পেমেণ্টৰ সুবিধা দেশৰ প্ৰতিটো চুকলৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰিব ।

তেওঁ লগতে কয় যে এই পদক্ষেপৰ লক্ষ্য হৈছে ‘পৰৱৰ্তী ৩০ কোটি ব্যৱহাৰকাৰী’ক ডিজিটেল প্লেটফৰ্মৰ সৈতে সংযোগ কৰি বিত্তীয় অন্তৰ্ভুক্তিক আগুৱাই নিয়া ।

এই প্লেটফৰ্মে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক পি-টু-পি (P2P) ট্ৰেন্সফাৰ আৰু পি-টু-পি (P2P) পেমেণ্ট সম্পন্ন কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিব । কেমেৰা সংযুক্ত ফিচাৰ ফোনসমূহৰ বাবে এই সেৱাই QR ক’ড স্কেনিংৰো সুবিধা প্ৰদান কৰিব । ইয়াৰ উপৰিও ব্যৱহাৰকাৰীয়ে একাউণ্ট পৰিচালনা কৰিব পাৰে, জমা ৰাশি পৰীক্ষা কৰিব পাৰে আৰু লেনদেনৰ সবিশেষ চাব পাৰে ।

প্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা লোকসকলক সহায় কৰিবলৈ কোম্পানীটোৱে ভইচ-ফাৰ্ষ্ট, এ আই চালিত হেল্পলাইন প্ৰৱৰ্তন কৰিছে । সহায়কজনে ইংৰাজী আৰু ১২টা ভাৰতীয় ভাষাত পৰ্যায়ক্ৰমে সক্ৰিয়কৰণৰ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰে ।

PhonePe-ই কয় যে ভৱিষ্যতৰ আপডেটসমূহে অতিৰিক্ত ক্ষমতাসমূহ প্ৰৱৰ্তন কৰিব, যেনে ইউটিলিটি বিল পেমেণ্ট, ৰিচাৰ্জ আৰু আধাৰ ভিত্তিক অনবৰ্ডিং ।

২০২৬ চনৰ জুলাই মাহলৈকে ফোনপে’ ৭১.৫ কোটিতকৈ অধিক পঞ্জীয়নভুক্ত গ্ৰাহকৰ ব্যৱহাৰকাৰী ভিত্তি আৰু পাঁচ কোটিতকৈ অধিক অংশীদাৰৰ ব্যৱসায়িক নেটৱৰ্কৰ তথ্য প্ৰদান কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক: জিঅ’ প্লেটফৰ্মছৰ আইপিঅ'ই লাভ কৰিলে ছেবিৰ অনুমোদন

TAGGED:

স্মাৰ্টফোন
ফোনপে’
ডিজিটেল পেমেণ্ট
PHONEPE
PHONEPE UPI 123PAY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.