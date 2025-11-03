নতুন নামৰ সৈতে মুকলি হ’ব Galaxy S25 Edge তকৈ শ্লীম স্মাৰ্টফোন; অৰ্ন্তভুক্ত হ’ব Galaxy S26 ছিৰিজত
ছেমছাঙে Galaxy S26 ছিৰিজত নতুন নামেৰে এটা নতুন শ্লীম স্মাৰ্টফোন মুকলি কৰিব পাৰে, যিটো Galaxy S25তকৈ পাতল হ’ব পাৰে বুলি চৰ্চা চলিছে ।
November 3, 2025
হায়দৰাবাদ: স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতা কোম্পানী ছেমছাঙে চলিত বৰ্ষৰ মে’ মাহত ভাৰতত মুকলি কৰিছিল গেলাক্সি S ছিৰিজৰ আটাইতকৈ পাতল ডিভাইচ গেলাক্সি Galaxy S25 Edge । কিন্তু খবৰ অনুসৰি কম বিক্ৰী আৰু কম চাহিদাই এই মডেলৰ উত্তৰাধিকাৰী সৃষ্টি নকৰিবও পাৰে বুলি জল্পনা-কল্পনাৰ সৃষ্টি হৈছিল ।
শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি Galaxy S26 Edge বন্ধ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ছেমছাঙে নতুন নামেৰে আন এটা শ্লীম স্মাৰ্টফোন মুকলি কৰিব পাৰে । এই আগন্তুক মডেলটো Galaxy S25 Edge তকৈও পাতল বুলি জানিব পৰা গৈছে । আশা কৰা হৈছে যে কোম্পানীয়ে এই স্মাৰ্টফোনটো এক্সিন’ছ 2600 চিপছেটৰ সৈতে মুকলি কৰিব আৰু ইয়াৰ বেটাৰী এইবাৰৰ শ্লীম হেণ্ডছেটতকৈ ডাঙৰ হ’ব ।
Galaxy S26 ছিৰিজত থাকিব পাৰে ‘ম’ৰ শ্লীম’ নামৰ ক’ডনেমৰ এটা হেণ্ডছেট ।
@SPYGO19726 নামৰ এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম X ত পোষ্ট কৰি দাবী কৰিছে যে ‘ম’ৰ শ্লীম’ নামৰ ক’ড নামৰ ছেমছাং স্মাৰ্টফোন এটা 5.56 মিমি পাতল ডিজাইনৰ সৈতে আহি আছে, যাৰ ফলত ইয়াক 5.8 মিমি পাতল গেলাক্সি S25 Edge তকৈ পাতল কৰি তুলিব পাৰে । এই তথ্যৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে ছেমছাং গেলেক্সি এছ 26 এজক নতুন নামেৰে পৰিকল্পনা কৰা হৈছে যদিও এইটো সম্ভৱতঃ এটা শ্লীম লাইনআপ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কৌশলৰ অংশ । এই নতুন মডেলটো আইফোন এয়াৰতকৈও পাতল হ’ব পাৰে 5.6 মিমি ।
চৰ্চিত ছেমছাং ‘ম’ৰ শ্লীম’ ডিভাইচটোত 6.6 ইঞ্চিৰ ডাইনামিক এমোলেড 2X এলটিপিঅ’ 2.5 ডিছপ্লেৰ সৈতে 120 হাৰ্টজ পৰ্যন্ত ৰিফ্ৰেছ ৰেট থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত 4300 mAh লিথিয়াম পলিমাৰ বেটাৰী থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে । ইয়াত ছেমছাঙৰ ইন-হাউছ এক্সিন’ছ 2600 চিপছেট চালিত হ’ব ।
কেমেৰা ছেটআপৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ছেমছাঙৰ আগন্তুক শ্লীম স্মাৰ্টফোনত ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপ থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে, য’ত 50 মেগাপিক্সেলৰ আল্ট্ৰা ৱাইড এংগল চেন্সৰ আৰু 50 মেগাপিক্সেলৰ টেলিফ’টো চেন্সৰ থাকিব । খবৰ অনুসৰি কোম্পানীটোৱে পেৰিস্কোপ লেন্স সংযোজনৰ সম্ভাৱনীয়তা মূল্যায়ন কৰি আছে । স্মাৰ্টফোনটোৰ ডিজাইনত এলুমিনিয়াম কম্পোজিট ফ্ৰেমৰ সৈতে শক্তিশালী টাইটানিয়াম ছাবষ্ট্ৰাকচাৰ থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে । শেহতীয়াকৈ কেইবাটাও প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে যে ছেমছাঙে ‘ম’ৰ শ্লীম’ নামৰ ক’ডনামৰ এটা ডিভাইচ প্ৰস্তুত কৰিছে ।
আন এজন এক্স ব্যৱহাৰকাৰী @theonecid এ Galaxy S26 Edge ৰ বাবে ফাৰ্মৱেৰ ফাইল দেখা পাইছিল, যাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে পাতল Galaxy ফোন এটাৰ বাবে ছফট্ ৱেৰ ডেভেলপমেণ্ট চলি আছে । তদুপৰি ডাচ প্ৰকাশন গেলাক্সি ক্লাবে দাবী কৰিছে যে ম’ৰ শ্লীমৰ বিকাশ ষ্টেণ্ডাৰ্ড গেলাক্সি এছ 26 মডেলৰ তুলনাত যথেষ্ট পিছ পৰি আছে । এই মডেলটো মূল Galaxy S26 ট্ৰাইঅ’ৰ সৈতে লঞ্চ নহ’বও পাৰে আৰু পিছত মুকলি কৰা হ’ব পাৰে।
গেলাক্সি এছ 25 ছিৰিজৰ চতুৰ্থটো স্মাৰ্টফোন হিচাপে ভাৰতত মে’ মাহত মুকলি কৰা হৈছিল ছেমছাং গেলেক্সি এছ 25 এজ । ইয়াৰ 12GB ৰেম + 256GB ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েন্টৰ মূল্য আছিল 1,09,999 টকা ।
হেণ্ডছেটটোত 120Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সৈতে 6.7 ইঞ্চি ডিছপ্লে আছে আৰু ইয়াত কাষ্টম গেলাক্সি স্নেপড্ৰেগন 8 এলিট চিপ আছে । পিছফালে ইয়াৰ ডুৱেল কেমেৰা ছেটআপ আছে, য’ত আছে 200 মেগাপিক্সেলৰ প্ৰাইমেৰী কেমেৰা আৰু 12 মেগাপিক্সেলৰ আল্ট্ৰা-ৱাইড কেমেৰা । ইয়াৰ উপৰিও 12 মেগাপিক্সেলৰ ছেলফি কেমেৰা আৰু 3900 mAh বেটাৰী আছে ।
