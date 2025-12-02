সাৱধান: AI ব্যৱহাৰ কৰি দুষ্ট চক্ৰই সৃষ্টি কৰিছে ভুৱা ৰে’লৰ টিকট
AI এ সলনি কৰি পেলাইছে মানুহৰ জীৱন, কিন্তু বহুতে ইয়াৰ অপব্যৱহাৰো কৰি আছে ।
Published : December 2, 2025 at 5:06 PM IST
হায়দৰাবাদ: AI য়ে মানুহৰ জীৱন সহজ কৰি তোলাৰ বিপৰীতে বহুতে ইয়াৰ অপব্যৱহাৰো কৰি আছে । অৱশ্যে AI য়ে সাম্প্ৰতিক সময়ত মানুহৰ জীৱনত গভীৰ প্ৰভাৱ পেলাইছে । শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় ৰে’ল বিভাগত ভুৱা ৰে’লৰ টিকটৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে, য’ত তিনিজন লোকে ভুৱা এআই জেনেৰেটেড ৰে’লৰ টিকট লৈ যাত্ৰা কৰি থকা অৱস্থাতে বিভাগীয় কৰ্মচাৰীৰ হাতত ধৰা পৰিছে ।
ঘটনাটো কি ?
জানিব পৰা মতে, 28 নৱেম্বৰৰ দিনা ভাৰতীয় সময় অনুসৰি 18:45 বজাত পৰেল-কল্যাণ এচি ল’কেল ৰে’লত TTI প্ৰশান্ত কাম্বলে আৰু ৰে’লৱে সুৰক্ষা বাহিনীৰ জোৱানসকলে তিনিজন যাত্ৰী, এগৰাকী মহিলা আৰু দুজন পুৰুষক টিকট দেখুৱাবলৈ কয় । অফিচিয়েল UTS এপত টিকট খোলাৰ পৰিৱৰ্তে তিনিওজনে নিজৰ ফোনৰ ডকুমেণ্টছ ফোল্ডাৰত ৰখা UTS ৰ ‘ছিজন পাছ’ দেখুৱাইছিল ।
যেতিয়া যাত্ৰীসকলক এপটোত টিকট দেখুৱাবলৈ কোৱা হৈছিল, তেতিয়া তেওঁলোকে টিকট দেখুৱাব নোৱাৰিলে, যাৰ ফলত TTI কাম্বলে টিকটসমূহ অধিক সূক্ষ্মভাৱে পৰীক্ষা কৰিবলৈ বাধ্য হয় । পৰীক্ষা কৰাৰ অন্তত দেখা গ’ল যে তিনিওটা ডিজিটেল পাছৰ ইউটিএছ নম্বৰ একে – XOOJHN4569 – আনহাতে প্ৰতিটো ভৌতিক টিকটৰ এটা সুকীয়া নম্বৰ আছে । তেওঁলোকৰ মোবাইল নম্বৰৰ অধিক পৰীক্ষণে তেওঁলোকক কোনো ছিজন টিকট দিয়া হোৱা নাই বুলি নিশ্চিত কৰা হয়, যাৰ ফলত পাছসমূহ ভুৱা বুলি প্ৰমাণিত হয় ।
তদন্তৰ অন্তত দেখা গ’ল যে ছিজন টিকটসমূহ AI সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰি তৈয়াৰ কৰা হৈছে, যাৰ ফলত শেহতীয়াকৈ আৱিষ্কাৰ হোৱা একেধৰণৰ গোচৰৰ ধাৰাবাহিকতাৰ ভিতৰত এইটো শেহতীয়া । ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ (BNS) 2023 ৰ কেইবাটাও ধাৰাত প্ৰৱঞ্চনা, জালিয়াতি আৰু প্ৰৱঞ্চনামূলক ভ্ৰমণৰ অভিযোগত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । এই অপৰাধসমূহৰ বাবে জৰিমনা আৰু সাত বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ডৰ ব্যৱস্থা আছে ।
প্ৰকৃত আৰু ভুৱা টিকট কেনেকৈ চিনাক্ত কৰিব ?
মন কৰিবলগীয়া যে UTS এপৰ জৰিয়তে বুকিং কৰা টিকটহে বৈধ । যদি আপুনি UTS এপৰ জৰিয়তে টিকট বুকিং কৰে তেন্তে এই টিকট UTS এপতো চাব পাৰিব । তদুপৰি যদি আপুনি স্ক্ৰীণশ্বট, ফটো ব্যৱহাৰ কৰে বা অন্য কোনো ধৰণে UTS এপৰ জৰিয়তে বুকিং কৰা টিকট প্ৰদৰ্শন কৰে, তেন্তে ইয়াক সম্পূৰ্ণ অবৈধ বুলি গণ্য কৰা হ’ব ।
উল্লেখ্য যে, UTS এপৰ জৰিয়তে যদি টিকট বুকিং কৰে তেন্তে সেয়া ভুৱা বা নকল হ’ব নোৱাৰে । এনে ক্ষেত্ৰত TTI এ এপটো খুলি টিকট দেখুৱাবলৈ ক’ব । যদি আপুনি ফটো, স্ক্ৰীণশ্বট বা আন কোনো ধৰণৰ টিকট দেখুৱায়, তেন্তে ই বৈধ নহয় আৰু প্ৰৱঞ্চনাৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰে ।
