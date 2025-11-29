কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ প্ৰভাৱ: 90% ভাৰতীয় সংস্থাই এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰে AI
Zoho ৰ এক নতুন অধ্যয়নে দেখুৱাইছে যে 93% ভাৰতীয় সংস্থাই এতিয়া AI ব্যৱহাৰ কৰে, বেছিভাগেই গোপনীয়তাৰ কাঠামো শক্তিশালী কৰিছে ।
Published : November 29, 2025 at 11:41 AM IST
হায়দৰাবাদ: বৰ্তমান সৰ্বত্ৰে দেখা গৈছে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ প্ৰভাৱ ৷ AI য়ে আমাৰ কামৰ ধৰণক নতুন ৰূপ দিছে আৰু ব্যক্তি আৰু সংস্থা উভয়ে বিশ্বজুৰি ইয়াক ব্যাপকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি আছে । Zoho বিশ্ববিদ্যালয়ে শেহতীয়াকৈ চলোৱা “The AI Privacy Equation: India Market Report” শীৰ্ষক এক নতুন অধ্যয়ন অনুসৰি প্ৰায় 93 শতাংশ ভাৰতীয় সংস্থাই কোনোবা নহয় কোনোবা ৰূপত AI ব্যৱহাৰ কৰি আছে ।
ইয়াৰ উপৰিও অধ্যয়ণটোৱে কয় যে প্ৰায় 71 শতাংশই গোপনীয়তা ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে কাম কৰিছে । Zoho ৰ এআই গৱেষণাৰ সঞ্চালক ৰামপ্ৰকাশ ৰামামূৰ্তিয়ে কয়, "অধ্যয়নে এটা অতি পৰিকল্পিত ধাৰা দেখুৱাইছে । ভাৰতীয় সংস্থাসমূহৰ 70 শতাংশতকৈ অধিক সংস্থাই এবাৰ এআই গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে নিজৰ গোপনীয়তাৰ কাঠামো শক্তিশালী কৰিছিল । এয়া তলৰ পৰাই অনুসৰণ কৰা নহয় । দলসমূহে তেওঁলোকৰ অভিযান্ত্ৰিক কৰ্মপ্ৰবাহৰ অংশ হিচাপে গাৰ্ডৰেল, নৈতিকতা পৰ্যালোচনা আৰু তথ্য নূন্যতমকৰণৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছে । সেই পদ্ধতিয়ে ভাৰতক পৰিসৰত দায়িত্বশীল এআইৰ বাবে এক বিশ্বাসযোগ্য ভেটি প্ৰদান কৰে । ই আমাক আমাৰ পন্থাৰ বাবেও বৈধতা প্ৰদান কৰে ।"
অধ্যয়নটোত এইটোও দাবী কৰা হৈছে যে 92 শতাংশ ব্যৱসায়ীয়ে ইতিমধ্যে নিবেদিত গোপনীয় দল বা বিষয়া আছে, যিটো সংখ্যা বিশ্বৰ গড়তকৈও অধিক । লগতে, আধাতকৈ অধিক (প্ৰায় 65 শতাংশ) লোকে তেওঁলোকৰ আই টি বাজেটৰ 20 শতাংশতকৈ অধিক গোপনীয়তা সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে আবণ্টন দিছে । ইয়াত আৰু কোৱা হৈছে যে ভাৰতীয় ব্যৱসায়ীসকলে এআইক কেন্দ্ৰ কৰি নৈতিক প্ৰভাৱৰ বিষয়ে গভীৰ বুজাবুজি লাভ কৰিছে আৰু সমীক্ষাত অংশগ্ৰহণ কৰা 61 শতাংশ সংস্থাই ইতিমধ্যে এআই নৈতিকতা সমিতি গঠন কৰিছে ।
এআই সঁজুলি আৰু ইয়াৰ ব্যৱহাৰৰ সম্পৰ্কে গোপনীয়তাৰ উদ্বেগ দুয়োটাকে গ্ৰহণ কৰাটোৱে গোপনীয়তা সুৰক্ষাই এআই গ্ৰহণ কৰাত লেহেমীয়া কৰে বুলি কোৱা তত্ত্বটোক মিছা প্ৰমাণ কৰা যেন লাগে । এআই গ্ৰহণৰ কথা ক’বলৈ গ’লে অধ্যয়নটোৱে প্ৰকাশ কৰিছে যে 46 শতাংশ ভাৰতীয় ব্যৱসায়ীয়েও এই প্ৰযুক্তি গ্ৰহণ কৰিছে, যাৰ ফলত ভাৰতক উদ্যোগ এআই গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ অন্যতম শীৰ্ষ নেতা হিচাপে স্থান দিয়া হৈছে ।
ভাৰতৰ 47 শতাংশ ব্যৱসায়ীয়ে ছফটৱেৰ ডেভেল’পমেণ্ট আৰু ক’ডিঙৰ বাবে এআই ব্যৱহাৰ কৰাৰ বিপৰীতে 41 শতাংশই গ্ৰাহক সেৱাৰ বাবে ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে । আন 37 শতাংশই ইয়াক পণ্য বিকাশৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু 32 শতাংশই সিদ্ধান্ত সমৰ্থনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰে ।
কিন্তু বহু কোম্পানীয়ে এতিয়াও এআইক ফলপ্ৰসূভাৱে গ্ৰহণ কৰিবলৈ সংগ্ৰাম কৰি আছে । প্ৰায় 44 শতাংশই তথ্যৰ মানদণ্ডৰ অৱনতি আৰু তথ্যৰ সীমিত উপলব্ধতাক বৃহৎ বাধা হিচাপে উল্লেখ কৰিছে, 39 শতাংশই নিয়ন্ত্ৰণ অনুসৰণৰ সমস্যাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু 38 শতাংশই কয় যে কাৰিকৰী বিশেষজ্ঞতাৰ অভাৱত তেওঁলোকক বাধা দিয়া হৈছে ।
শেষত, অধ্যয়নটোৱে এইটোও দাবী কৰিছে যে কৰ্মশক্তিক উন্নীতকৰণৰ বাবে শীৰ্ষ ক্ষেত্ৰসমূহৰ ভিতৰত আছে এআই সাক্ষৰতা আৰু মূল ধাৰণা, তথ্য বিশ্লেষণ, প্ৰমপ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু মেচিন লাৰ্নিং আৰু মডেল ডেভেল’পমেণ্ট ।
লগতে পঢ়ক