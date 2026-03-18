ভাৰতত Oura ই মুকলি কৰিলে প্ৰথমটো স্মাৰ্ট ৰিং; মূল্য আৰম্ভ ২৮,৯০০ টকাৰ পৰা
Oura Ring ৪ ত স্মাৰ্ট চেন্সিং প্ৰযুক্তি আছে, যিয়ে এলগৰিদম আৰু গৱেষণা-গ্ৰেডৰ চেন্সৰ ব্যৱহাৰ কৰি সঠিক আৰু ব্যক্তিগতকৃত স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় নিদান প্ৰদান কৰে ।
Published : March 18, 2026 at 4:18 PM IST
হায়দৰাবাদ: ফিনলেণ্ডৰ স্বাস্থ্য প্ৰযুক্তি কোম্পানী Oura ই মঙলবাৰে ভাৰতত প্ৰথমটো স্মাৰ্ট ৰিং মুকলি কৰে । Oura Ring ৪ নামেৰে নামাকৰণ কৰা এই ৱেয়াৰেবলটোৱে প্ৰায় দুবছৰ পূৰ্বে বিশ্ব বজাৰত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল আৰু ভাৰতৰ স্বাস্থ্য আৰু ফিটনেছ ৱেয়াৰেবল বজাৰত ব্ৰেণ্ডটোৰ আগ্ৰাসনৰ সূচনা কৰিছে । গ্লোবেল মডেলৰ দৰেই স্মাৰ্ট ৰিঙেও স্বাস্থ্য অনুসৰণ, টোপনি বিশ্লেষণ আৰু আৰোগ্যৰ অন্তৰ্দৃষ্টিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । ই Oura App ৰ সৈতে সামঞ্জস্যপূৰ্ণ আৰু ব্লুটুথ কম শক্তি (LE) সংযোগ সমৰ্থন কৰে । সঠিক স্বাস্থ্য আৰু কাৰ্যকলাপ জনাৰ বাবে Oura Ring ৪ স্মাৰ্ট চেন্সিং প্ৰযুক্তিৰে সজ্জিত ।
ভাৰতত Oura Ring ৪ ৰ মূল্য, উপলব্ধতা
ভাৰতত Oura Ring ৪ ৰ মূল্য ২৮,৯০০ টকাৰ পৰা আৰম্ভ ব্লেক আৰু ছিলভাৰ ৰঙৰ বিকল্পৰ বাবে, আনহাতে ব্ৰাছড ছিলভাৰ, ৰোজ গোল্ড আৰু ষ্টেলথ ৰঙৰ বিকল্পৰ বাবে মূল্য ৩৯,৯০০ টকা । ১২ টা আকাৰত, ৪ৰ পৰা ১৫ ৰ ভিতৰত উপলব্ধ এই ৰিংটো উপলব্ধ । ১৮ মাৰ্চৰ পৰা ভাৰতৰ ১০০টা ক্ৰ’মা ষ্ট’ৰত অনলাইন আৰু ১০০টা ক্ৰ’মা ষ্ট’ৰত ক্ৰয় কৰিব পৰাকৈ এই স্মাৰ্ট ৰিংটো উপলব্ধ হ’ব । কোম্পানীটোৱে মাহেকীয়াকৈ ৫৯৯ টকাৰ চাবস্ক্ৰিপচন আগবঢ়ায় আৰু ই অধিক গভীৰ স্বাস্থ্য অন্তৰ্দৃষ্টি আৰু উন্নত অনুসৰণ প্ৰদান কৰিব বুলি দাবী কৰা হৈছে ।
Oura Ring ৪ বৈশিষ্ট্য, স্পেচিফিকেশন
Oura Ring ৪ ৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে লঘু, নন-এলাৰ্জেনিক অল-টাইটানিয়াম বিল্ড আৰু ই ১০০ মিটাৰ পৰ্যন্ত পানী প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা প্ৰদান কৰে । মাত্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ প্ৰস্থ ৭.৯০ মিলিমিটাৰ আৰু ডাঠ ২.৮ মিলিমিটাৰ আৰু আকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ইয়াৰ ওজন ৩.৩ গ্ৰামৰ পৰা ৫.২ গ্ৰামৰ ভিতৰত । ই সংগী Oura এপৰ সৈতে ছিংকিঙৰ বাবে ব্লুটুথ কম শক্তি (BLE) সংযোগ সমৰ্থন কৰে ।
কোম্পানীটোৰ মতে, স্মাৰ্ট ৰিংটো স্মাৰ্ট চেন্সিং প্ৰযুক্তিৰে সজ্জিত, যিয়ে উন্নত এলগৰিদম আৰু গৱেষণা গ্ৰেডৰ চেন্সৰ ব্যৱহাৰ কৰি অধিক সঠিক আৰু ব্যক্তিগতকৃত স্বাস্থ্যৰ অন্তৰ্দৃষ্টি প্ৰদান কৰে । Oura Ring ৪ ৰ সঠিকতাক টকিঅ’ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু ছিংগাপুৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে ধৰি বিশ্বব্যাপী গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানে বৈধতা প্ৰদান কৰা বুলি দাবী কৰা হৈছে ।
Oura Ring ৪ ৰ মূলত আছে ১৮ পথৰ বহু তৰংগদৈৰ্ঘ্যৰ ফটোপ্লেথিজম’গ্ৰাফী (PPG) উপচিষ্টেম । ই একাধিক চেন্সৰৰ সৈতে কাম কৰি বায়’মেট্ৰিক তথ্য অবিৰতভাৱে অনুসৰণ কৰে বুলি কোৱা হয় । ইয়াৰ ভিতৰত জিৰণি লোৱাৰ সময়ত হৃদস্পন্দন, হৃদস্পন্দনৰ পৰিৱৰ্তনশীলতা (HRV), টোপনিৰ পৰ্যায়, উষ্ণতাৰ ধাৰা আদি, গোটেই দিনটো আৰু ৰাতিটো অন্তৰ্ভুক্ত । ইয়াৰ উপৰিও আঙঠিটোত টোপনিৰ সময়ত তেজৰ অক্সিজেনৰ মাত্ৰা জুখিবলৈ ৰঙা আৰু অতি ৰঙা এল ই ডি ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আনহাতে সেউজীয়া আৰু অতি ৰঙা এল ই ডিয়ে টোপনিৰ সময়ত শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ হাৰৰ লগতে হৃদস্পন্দন আৰু এইচ আৰ ভি অনুসৰণ কৰে ।
Oura ই ইয়াৰ চতুৰ্থ প্ৰজন্মৰ আঙঠিটো এক্সিলেৰ’মিটাৰৰ সৈতেও সজ্জিত কৰিছে, যিয়ে গতি আৰু কাৰ্যকলাপৰ মাত্ৰা অনুসৰণ কৰে, আনহাতে ডিজিটেল উষ্ণতা চেন্সৰে শৰীৰৰ উষ্ণতাৰ পৰিৱৰ্তন নিৰীক্ষণ কৰে ।
দাবী কৰা হৈছে যে Oura Ring ৪ য়ে এটা চাৰ্জত আঠ দিনলৈকে বেটাৰী লাইফ দিব পাৰে । বেটাৰীৰ স্তৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি স্মাৰ্ট ৰিং চাৰ্জ কৰিবলৈ ২০ ৰ পৰা ৮০ মিনিটৰ ভিতৰত সময় লাগে । ইয়াক এটা মালিকানাধীন আকাৰ-নিৰ্দিষ্ট চাৰ্জাৰৰ সৈতে প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
