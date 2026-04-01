কেৱল এটা মেইল আৰু নিৱনুৱা হৈ পৰিল 12 সহস্ৰাধিক ভাৰতীয় কৰ্মচাৰী !

কেৱল এটা মেইল আৰু নিৱনুৱা হৈ পৰিল 12 সহস্ৰাধিক ভাৰতীয় কৰ্মচাৰী !
Reddit আৰু Blind ৰ জৰিয়তে এই খবৰ চৰ্চালৈ আহিল ৷ ভুক্তভোগী কৰ্মচাৰীসকলে এটা মেইলৰ দ্বাৰাহে অৱগত হৈছিল চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত হোৱা বুলি --
Published : April 1, 2026 at 8:17 PM IST
হায়দৰাবাদ: পুনৰ চাকৰি হেৰুৱালে হাজাৰ হাজাৰ কৰ্মচাৰীয়ে । কাৰণ 31 মে’ত তথ্য প্ৰযুক্তি কোম্পানী Oracle এ বিশ্বজুৰি প্ৰায় 30 হাজাৰ কৰ্মচাৰীক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিছিল । ইয়াৰে প্ৰায় 12 হাজাৰ কৰ্মচাৰী ভাৰতত আছে । কোম্পানীটোৱে 31 মাৰ্চৰ পুৱা 6 বজাত চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা কৰ্মচাৰীসকলক ডাকযোগে অৱগত কৰে ।
এই বৰ্খাস্তৰ খবৰ Reddit আৰু Blind ৰ জৰিয়তে সকলোতে বিয়পি পৰিল । ভুক্তভোগী কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা বুলি কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকক দিয়া মেইলযোগেহে অৱগত কৰা বুলি জনাইছিল । মেইলটোত উল্লেখ আছিল যে সেইদিনটোৰ পৰাই তেওঁলোকক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে । অৱশ্যে ক্ষতিপূৰণৰ পেকেজ দিয়া হ’ব বুলিও অৱগত কৰা হয় ।
মেইলত এই কথাও জনোৱা হৈছে যে তেওঁলোকৰ Full & Final (FnF) নিষ্পত্তিৰ বাবে তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণৰূপে সমৰ্থন কৰা হ’ব আৰু সকলো নথি-পত্ৰ বৰ্খাস্ত কৰা কৰ্মচাৰীৰ ব্যক্তিগত ই-মেইললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ’ব । ইফালে কালিৰে পৰা অৰ্থাৎ 31 মাৰ্টৰ পৰাই সেই কৰ্মচাৰীসকলৰ অফিচিয়েল মেইল আইডি বন্ধ হৈ আছে ।
India Today ত প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি Oracle এ চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা কৰ্মচাৰীসকলৰ সৈতে ব্যক্তিগত যোগাযোগ চলাই আহিছে আৰু তাৰ পিছত সকলোৰে ডিভাইচ, মেইল আৰু সকলো অনলাইন নথি-পত্ৰৰ প্ৰৱেশ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ।
স্মৰ্তব্য যে অহা এমাহৰ ভিতৰত Oracle এ আৰু এটা ৰাউণ্ডৰ কৰ্মচাৰীক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিব পাৰে বুলিও বিভিন্ন চৰ্চা চলা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
কিয় এই বৃহৎ পৰ্যায়ত বৰ্খাস্ত প্ৰক্ৰিয়া ?
কোম্পানীয়ে এই সন্দৰ্ভত কোনো বিশেষ তথ্য প্ৰদান কৰা নাই । কিন্তু প্ৰেৰণ কৰা ইমেইলৰ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদত কোৱা হৈছে যে কোম্পানীটোৰ গাঁথনিগত পৰিৱৰ্তন হৈছে । যাৰ বাবে বৰ্খাস্ত দিয়া হৈছে আৰু 31 মাৰ্চ তেওঁলোকৰ শেষ দিন ।
অৱশ্যে বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে বৰ্তমান বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ প্ৰয়োগ চলি আছে । যাৰ বাবে বিভিন্ন কোম্পানীয়ে কৰ্মচাৰী চাটাইৰ দিশে আগবাঢ়িছে । এই প্ৰভাৱৰ বাবেই তথ্য প্ৰযুক্তি কোম্পানী Oracle এ বিশ্বজুৰি কৰ্মচাৰীক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিছে ।
শেহতীয়াকৈ দিল্লীত আয়োজন কৰা হৈছে AI impact Summit 2026 । তাত উপস্থিত আছিল কেইবাটাও টেক জায়ান্টৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়া । সেই সন্মিলনত ভাষণ দি OpenAI ৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়া চেম অল্টমেনে কয় যে AI ৰ ব্যাপক ব্যৱহাৰৰ বাবে বহু লোকক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হ’ব পাৰে । Oracle ৰ এই বৃহৎ সিদ্ধান্তৰ পিছত এই সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ৷ এই পৰিস্থিতিৰ বাবে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই জগৰীয়া নেকিও বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ৷
