কেতিয়া মুকলি হ’ব Oppo Reno 15 series - কোম্পানীয়ে দিলে ইংগিত

Oppo Reno 15 series ত তিনিটা মডেল থাকিব বুলি কোৱা হৈছে আৰু ভাৰতত হয়তো শীঘ্ৰে মুকলি কৰা হ’ব এই ফোন ছিৰিজ ।

Oppo Reno 14 series (Oppo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 4, 2025 at 11:42 AM IST

3 Min Read
হায়দৰাবাদ: জানিব পৰা মতে পৰৱৰ্তী মাহত ভাৰতত মুকলি কৰা হ’ব Oppo Reno 15 ছিৰিজ । স্মাৰ্টফোনসমূহৰ স্পেচিফিকেশন, বৈশিষ্ট্য আৰু মূল্য এতিয়াও প্ৰকাশ হোৱা নাই । অৱশ্যে পূৰ্বৰ বাতৰি অনুসৰি সম্পূৰ্ণ ছিৰিজটোত মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি চিপছেটৰ দ্বাৰা চালিত হ’ব আৰু ইয়াত তিনিটা পিছফালৰ কেমেৰা থাকিব । এই ছিৰিজৰ আটাইতকৈ দামী মডেল,কথিত ৰেনো 15 প্ৰ’ত 6.78 ইঞ্চিৰ ডিছপ্লে থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে আৰু ই ৰেনো 14 প্ৰ’ৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে আহিব । ইফালে, ৰেনো 15 আৰু ৰেনো 15 মিনিত ক্ৰমে 6.59 ইঞ্চি আৰু 6.32 ইঞ্চিৰ স্ক্ৰীণ থাকিব পাৰে ।

Oppo Reno 15 Series ভাৰতত মুকলিৰ সময়সীমা, স্পেচিফিকেশন (প্ৰত্যাশিত)

91Mobiles এ টিপষ্টাৰ সুধনশু আম্ভোৰৰ সৈতে সহযোগিতা কৰি মুকলিৰ টাইমলাইন আৰু Oppo Reno 15 লাইনআপৰ অন্যান্য সবিশেষ ফাদিল কৰিছে । ডিচেম্বৰ মাহত ভাৰতত মুকলি হ’ব ৰেনো 15, ৰেনো 15 প্ৰ’ আৰু ৰেনো 15 মিনি । চীনৰ স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৱে পূৰ্বে এই হেণ্ডছেটসমূহ Oppo Reno 15, ৰেনো 15 প্ৰ’ আৰু ৰেনো 15 প্ৰ’ মেক্স নামেৰে মুকলি কৰাৰ আশা কৰা হৈছিল, য’ত ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেলটো কমপেক্ট মডেল বুলি কোৱা হৈছিল ।

ছিৰিজটোৰ স্পেচিফিকেশনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, Oppo Reno 15 প্ৰ’ আৰু ৰেনো 15 মিনিত ক্ৰমে 6.78 ইঞ্চি আৰু 6.32 ইঞ্চিৰ 1.5 K ফ্লেট ডিছপ্লে থাকিব বুলি জানিব পৰা গৈছে । ইয়াৰ উপৰিও Oppo Reno 15 ত 6.59 ইঞ্চি স্ক্ৰীণ আছে বুলি কোৱা হৈছে । ধাতুৰ ফ্ৰেমও থাকিব পাৰে । ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধৰ বাবে লাইনআপত IP68+IP69 ৰেটিং থাকিব পাৰে বুলি আশা কৰা হৈছে ।

আগন্তুক অপ্পো ৰেনো 15 ছিৰিজত ডাইমেনচিটি 8450 ছ’চি থাকিব পাৰে । পূৰ্বৰ বাতৰি অনুসৰি পূৰ্বে ৰেনো 15 প্ৰ’ মেক্স হিচাপে মুকলি হোৱাৰ আশা কৰা Oppo Reno 15 প্ৰ’ত মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 9400 এছঅ’চি আৰু 6500 mAh বেটাৰী দিয়া হ’ব । ৰেনো 15 প্ৰ’ই 50w বেতাঁৰ চাৰ্জিং সমৰ্থন কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছিল ।

ইফালে শেহতীয়াকৈ অনলাইনত প্ৰকাশ পাইছে অ’প’ ৰেনো 15 প্ৰ’ আৰু ৰেনো 15 মিনিৰ কেমেৰাৰ স্পেচিফিকেশন । দুয়োটা হেণ্ডছেটে 200 মেগাপিক্সেল ছেমছাং আইছ’চেল এইচ পি 5 প্ৰাইমেৰী কেমেৰা, 50 মেগাপিক্সেল আল্ট্ৰাৱাইড কেমেৰা আৰু 50 মেগাপিক্সেল পেৰিস্কোপ কেমেৰাৰ সৈতে ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিট আগবঢ়াব পাৰে । ইয়াৰ উপৰিও সন্মুখত 50 মেগাপিক্সেলৰ ছেলফি কেমেৰা থাকিব পাৰে ।

