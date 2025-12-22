ETV Bharat / technology

নতুন বছৰত ভাৰতৰ বজাৰলৈ আহি আছে Oppo Reno 15 Series 5G ছিৰিজ; আৰম্ভণি মূল্য কিমান ?

Oppo এ প্ৰকাশ কৰা টিজাৰটোত Reno 15 মডেলৰ নীলা ৰং গ্ৰেডিয়েণ্ট ইফেক্টৰ সৈতে প্ৰদৰ্শিত হৈছিল, যিটো অৰোৰাৰ প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনাৰ সৈতে মিল আছে ।

oppo-reno-15-series-5g-confirmed-to-launch-in-india-soon-four-models-tipped-to-debut
নতুন বছৰত ভাৰতৰ বজাৰলৈ আহি আছে Oppo Reno 15 Series 5G ছিৰিজ (Oppo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 22, 2025 at 5:13 PM IST

হায়দৰাবাদ: নৱেম্বৰ মাহত চীনত মুকলি কৰা Oppo Reno 15 Series 5G য়ে অতি সোনকালে বিশ্ব বজাৰত স্থান লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । কোম্পানীটোৱে এতিয়া ভাৰততো এই স্মাৰ্টফোন মুকলি কৰাটো নিশ্চিত কৰিছে । ছ’চিয়েল মিডিয়া চাইটত প্ৰকাশ কৰা এই টিজাৰ ভিডিঅ’টোত নীলা আৰু বগা ৰঙৰ আগন্তুক মডেলসমূহ সন্দৰ্ভত আভাস পোৱা গৈছে । এজন টিপষ্টাৰৰ মতে, দেশত অভূতপূৰ্ব চাৰিটা Reno 15 Series 5G স্মাৰ্টফোন মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

ভাৰতত কেতিয়া মুকলি হ’ব Oppo Reno 15 Series 5G ?

X ত এটা পোষ্টত Oppo ই ভাৰতত Reno 15 Series 5G মুকলি কৰাটো নিশ্চিত কৰিছে । পোষ্টটোৰ কেপচন দিয়া হৈছে 'Coming Soon', যদিও স্মাৰ্টফোনসমূহৰ সঠিক মুকলিৰ তাৰিখ এতিয়াও কোম্পানীয়ে উল্লেখ কৰা নাই । টিজাৰ পোষ্টটোত Reno 15 Series 5G মডেল এটাৰ নীলা আৰু বগা ৰঙৰ ৰূপ দেখুওৱা হৈছে, য’ত সুকীয়া ডিজাইন আছে ।

নীলা ৰঙৰ বিকল্পটোৱে অৰোৰা (উত্তৰ পোহৰ)ৰ প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনাৰ সৈতে মিল থকা গ্ৰেডিয়েণ্ট ইফেক্ট থকা যেন লাগে । ইফালে বগা শ্বেডটোৰ পিছফালৰ পেনেলত ফিটাৰ দৰে ডিজাইন এলিমেণ্ট আছে । পূৰ্বৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, এয়া হ’ব পাৰে নতুন Reno 15 প্ৰ’ মিনি, যিটো গ্লেচিয়াৰ হোৱাইট ৰঙৰ বিকল্পত মুকলি কৰা হ’ব বুলি উৰাবাতৰি প্ৰচাৰ হৈছে আৰু ইয়াৰ সৈতে একক ৰিবন-ষ্টাইল ফিনিচিং কৰা হ’ব ।

নতুন বছৰত ভাৰতৰ বজাৰলৈ আহি আছে Oppo Reno 15 Series 5G ছিৰিজ (Oppo)

দুয়োটা মডেলতে সামান্য নতুনকৈ ডিজাইন কৰা কেমেৰা আইলেণ্ড আছে, লেন্সৰ প্লেচমেণ্ট অতীতৰ প্ৰ’ আইফোন মডেলৰ সৈতে মিল আছে । ডেকোত তিনিটা সুকীয়া লেন্স ৰিং আৰু এটা এল ই ডি ফ্লেছ থকা যেন লাগে ।

টিপষ্টাৰ পৰাস গুগলানী (@passionategeekz)ৰ মতে, ভাৰতত আগন্তুক Reno 15 Series 5G ত চাৰিটা মডেল থাকিব — Reno 15, Reno 15 Pro, Reno 15C, আৰু Reno 15 Pro Mini ।

পূৰ্বে উল্লেখ কৰা সকলোবোৰ হেণ্ডছেটৰ সৈতে AI Portrait Camera আহিব বুলি ইংগিত দিয়া হৈছে । Pro mini ভেৰিয়েন্টত 200 মেগাপিক্সেলৰ চেন্সৰ থাকিব পাৰে । ইফালে, ষ্টেণ্ডাৰ্ড Reno 15 ত 120x পেৰিস্কোপ টেলিফ’টো লেন্স লগোৱা হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে আৰু দেশত ইয়াৰ মূল্য 50 হাজাৰ টকাৰ তলত হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

টিপষ্টাৰগৰাকীয়ে লগতে দাবী কৰে যে Reno 15 C 7000mAh বেটাৰীৰে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব আৰু ইয়াৰ মূল্য 40 হাজাৰ টকা হ’ব পাৰে । আনহাতে Oppo Reno 15 Pro ত বেতাঁৰ চাৰ্জিং সমৰ্থন থাকিব পাৰে ।

