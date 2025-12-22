নতুন বছৰত ভাৰতৰ বজাৰলৈ আহি আছে Oppo Reno 15 Series 5G ছিৰিজ; আৰম্ভণি মূল্য কিমান ?
Oppo এ প্ৰকাশ কৰা টিজাৰটোত Reno 15 মডেলৰ নীলা ৰং গ্ৰেডিয়েণ্ট ইফেক্টৰ সৈতে প্ৰদৰ্শিত হৈছিল, যিটো অৰোৰাৰ প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনাৰ সৈতে মিল আছে ।
Published : December 22, 2025 at 5:13 PM IST
হায়দৰাবাদ: নৱেম্বৰ মাহত চীনত মুকলি কৰা Oppo Reno 15 Series 5G য়ে অতি সোনকালে বিশ্ব বজাৰত স্থান লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । কোম্পানীটোৱে এতিয়া ভাৰততো এই স্মাৰ্টফোন মুকলি কৰাটো নিশ্চিত কৰিছে । ছ’চিয়েল মিডিয়া চাইটত প্ৰকাশ কৰা এই টিজাৰ ভিডিঅ’টোত নীলা আৰু বগা ৰঙৰ আগন্তুক মডেলসমূহ সন্দৰ্ভত আভাস পোৱা গৈছে । এজন টিপষ্টাৰৰ মতে, দেশত অভূতপূৰ্ব চাৰিটা Reno 15 Series 5G স্মাৰ্টফোন মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ভাৰতত কেতিয়া মুকলি হ’ব Oppo Reno 15 Series 5G ?
That feeling when your favourite series drops a new season. Yeah… it’s that kind of moment!! ✨ #OPPOReno15Series, Coming Soon! #AIPortraitCamera #TravelWithReno pic.twitter.com/ODDyKZA5XL— OPPO India (@OPPOIndia) December 21, 2025
X ত এটা পোষ্টত Oppo ই ভাৰতত Reno 15 Series 5G মুকলি কৰাটো নিশ্চিত কৰিছে । পোষ্টটোৰ কেপচন দিয়া হৈছে 'Coming Soon', যদিও স্মাৰ্টফোনসমূহৰ সঠিক মুকলিৰ তাৰিখ এতিয়াও কোম্পানীয়ে উল্লেখ কৰা নাই । টিজাৰ পোষ্টটোত Reno 15 Series 5G মডেল এটাৰ নীলা আৰু বগা ৰঙৰ ৰূপ দেখুওৱা হৈছে, য’ত সুকীয়া ডিজাইন আছে ।
নীলা ৰঙৰ বিকল্পটোৱে অৰোৰা (উত্তৰ পোহৰ)ৰ প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনাৰ সৈতে মিল থকা গ্ৰেডিয়েণ্ট ইফেক্ট থকা যেন লাগে । ইফালে বগা শ্বেডটোৰ পিছফালৰ পেনেলত ফিটাৰ দৰে ডিজাইন এলিমেণ্ট আছে । পূৰ্বৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, এয়া হ’ব পাৰে নতুন Reno 15 প্ৰ’ মিনি, যিটো গ্লেচিয়াৰ হোৱাইট ৰঙৰ বিকল্পত মুকলি কৰা হ’ব বুলি উৰাবাতৰি প্ৰচাৰ হৈছে আৰু ইয়াৰ সৈতে একক ৰিবন-ষ্টাইল ফিনিচিং কৰা হ’ব ।
দুয়োটা মডেলতে সামান্য নতুনকৈ ডিজাইন কৰা কেমেৰা আইলেণ্ড আছে, লেন্সৰ প্লেচমেণ্ট অতীতৰ প্ৰ’ আইফোন মডেলৰ সৈতে মিল আছে । ডেকোত তিনিটা সুকীয়া লেন্স ৰিং আৰু এটা এল ই ডি ফ্লেছ থকা যেন লাগে ।
টিপষ্টাৰ পৰাস গুগলানী (@passionategeekz)ৰ মতে, ভাৰতত আগন্তুক Reno 15 Series 5G ত চাৰিটা মডেল থাকিব — Reno 15, Reno 15 Pro, Reno 15C, আৰু Reno 15 Pro Mini ।
পূৰ্বে উল্লেখ কৰা সকলোবোৰ হেণ্ডছেটৰ সৈতে AI Portrait Camera আহিব বুলি ইংগিত দিয়া হৈছে । Pro mini ভেৰিয়েন্টত 200 মেগাপিক্সেলৰ চেন্সৰ থাকিব পাৰে । ইফালে, ষ্টেণ্ডাৰ্ড Reno 15 ত 120x পেৰিস্কোপ টেলিফ’টো লেন্স লগোৱা হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে আৰু দেশত ইয়াৰ মূল্য 50 হাজাৰ টকাৰ তলত হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
টিপষ্টাৰগৰাকীয়ে লগতে দাবী কৰে যে Reno 15 C 7000mAh বেটাৰীৰে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব আৰু ইয়াৰ মূল্য 40 হাজাৰ টকা হ’ব পাৰে । আনহাতে Oppo Reno 15 Pro ত বেতাঁৰ চাৰ্জিং সমৰ্থন থাকিব পাৰে ।
