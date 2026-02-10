6500 mAh বেটাৰীৰে সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল OPPO K14x; আৰম্ভণি মূল্য কিমান ?
ভাৰতত আজি মুকলি হ’ল OPPO K14x ৷ এইটো ভাৰতত মুকলি হোৱা প্ৰথমটো K ছিৰিজ মডেল ৷ এই স্মাৰ্টফোনটোৰ বিষয়ে জানো আহক বিতংকৈ --
Published : February 10, 2026 at 1:05 PM IST
হায়দৰাবাদ: K14x ৰ জৰিয়তে এইবাৰ ভাৰতত প্ৰথমটো K ছিৰিজ মুকলি কৰিছে Oppo ই । Oppo ৰ K-ছিৰিজৰ বাজেট আৰু মিড ৰেঞ্জ ছেগমেণ্টৰ স্মাৰ্টফোন আৰু এতিয়া পৰ্যন্ত এই লাইনআপত K14x আটাইতকৈ সুলভ । K-ছিৰিজে Oppo ৰ মূল্য-চালিত ৰেঞ্জ হিচাপে কাম কৰিছে । নতুনকৈ মুকলি কৰা OPPO K14x য়ে সেই পদ্ধতি অব্যাহত ৰাখিছে, বেটাৰী লাইফ, প্ৰিমিয়াম ডিজাইন আৰু AI চালিত কেমেৰাৰ বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত প্ৰবল গুৰুত্ব দি 15000 টকাৰ তলৰ ছেগমেণ্টত ৰখা হৈছে ।
OPPO K14x ৰ মূল্য 4GB ৰেম আৰু 128GB ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে বেছ মডেলৰ বাবে 14,999 টকাৰ পৰা আৰম্ভ । 6GB +128GB ভেৰিয়েন্টৰ মূল্য 16,999 টকা । উল্লেখযোগ্য যে 11,999 টকাত আত্মপ্ৰকাশ কৰা পূৰ্বৰ K13xতকৈ বহু বেছি মূল্যত মুকলি কৰা হৈছে K14x ।
OPPO K14x ৰ বৈশিষ্ট্য
OPPO K14x ত 120Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সৈতে 6.75 ইঞ্চি HD+ LCD ডিছপ্লে আৰু 1,125 নিটৰ শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা দাবী কৰা হৈছে । এটা HD+ পেনেল সীমিত যেন লাগিব পাৰে, কিয়নো লাভা প্লে আল্ট্ৰাৰ দৰে ফোনসমূহে এটা AMOLED পেনেলৰ সৈতে এটা FHD+ ডিছপ্লে প্ৰদান কৰে । 120Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ অন্তৰ্ভুক্তিয়ে সহায় কৰিব লাগে, যদিও, কাৰণ ই মসৃণ স্ক্ৰলিং আৰু এনিমেচন নিশ্চিত কৰে, যিয়ে ফোনটোক দৈনন্দিন ব্যৱহাৰত সঁহাৰি জনোৱা অনুভৱ কৰাত সহায় কৰিব লাগে, বিশেষকৈ পুৰণি 60Hz ডিভাইচৰ পৰা উন্নীত কৰা ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে ।
হেডলাইন বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত এটা হৈছে 45W ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে যোৰ কৰা আকাৰৰ 6,500mAh বেটাৰী । বিশেষকৈ বাজেট 5G স্থানত সকলো মূল্যৰ মাজত বেটাৰীৰ ক্ষমতাই এক মূল পাৰ্থক্য হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । K14x ৰ বেটাৰী ছেটআপে বহু পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰা সকলৰ বাবে আৰামদায়কভাৱে সম্পূৰ্ণ দিনটোৰ ভিতৰত টিকি থাকিব লাগে, আৰু সম্ভৱতঃ মধ্যমীয়া ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে এই বেটাৰী অধিক সময় টিকিব ।
হুডৰ তলত স্মাৰ্টফোনটোত মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 6300 চিপছেট আছে, যিটো দৈনন্দিন সুস্থিৰ প্ৰদৰ্শন প্ৰদান কৰিব পৰাকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে । কিন্তু চিপছেটৰ অতীতৰ প্ৰদৰ্শনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শীৰ্ষ প্ৰদৰ্শনৰ গতি আশা নকৰিব । তথাপিও ই শেষত ফোনটোৰ অনুকূলনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ।
OPPO K14x ৰ কেমেৰা
ফটোগ্ৰাফীৰ বাবে OPPO K14x ত 50MP প্ৰাইমেৰী কেমেৰাৰ সৈতে 2MP ছেকেণ্ডাৰী চেন্সৰ থাকে । OPPO এ চফ্টৱেৰ-চালিত বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ওপৰত বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰশীল, AI Portrait Mode, AI Recompose আৰু AI Eraser 2.0, লগতে এটা Dual-View Video mode যিয়ে একাধিক কেমেৰাৰ পৰা একেলগে ৰেকৰ্ডিং কৰাৰ অনুমতি দিয়ে। এই বৈশিষ্ট্যসমূহে কম বয়সীয়া ব্যৱহাৰকাৰী আৰু বিষয়বস্তু সৃষ্টিকৰ্তাসকলক আকৰ্ষণ কৰিব লাগে ।
OPPO K14x ৰ সুৰক্ষা
ফোনটো এণ্ড্ৰইড 15 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ColorOS 15 ৰ সৈতে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । ইতিমধ্যে কেইবাটাও নতুন লঞ্চ এণ্ড্ৰইড 16 লৈ স্থানান্তৰিত হোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ ফলত দীৰ্ঘম্যাদী ছফট্ ৱেৰৰ প্ৰাসংগিকতাৰ ক্ষেত্ৰত OPPO K14x সামান্য অসুবিধা হ’ব পাৰে । স্থায়িত্বৰ ক্ষেত্ৰত ডিভাইচটোৱে IP64 ৰেটিং বহন কৰে । আমোদজনকভাৱে, এইটো পূৰ্বৰ প্ৰজন্মৰ OPPO K13x ত দেখা IP65 ৰেটিংৰ পৰা এখোজ তললৈ নামি আহিছে, যদিও IP64 সুৰক্ষা এই মূল্য বেণ্ডৰ ফোনসমূহৰ বাবে মোটামুটি মানক হৈয়েই আছে আৰু তথাপিও ধূলি আৰু ছিটিকনিৰ বিৰুদ্ধে মৌলিক প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা প্ৰদান কৰিব লাগে ।
