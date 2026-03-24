অহা মাহত বিশ্বব্যাপী মুকলি হ’ব Oppo Find X9 Ultra; 200 MP কেমেৰা থকাৰ সম্ভাৱনা
চীনৰ বাহিৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এপ্ৰিল মাহত বিশ্ব বজাৰত মুকলি কৰা হ’ব Oppo Find X9 Ultra, য’ত Hasselblad সহযোগীভাৱে বিকশিত কেমেৰা থাকিব ।
Published : March 24, 2026 at 10:43 AM IST
হায়দৰাবাদ: Oppo ই নিজৰ ফ্লেগশ্বিপ ফোন ছিৰিজ Oppo Find X9 Ultra ৰ এটা নতুন ফোন বিশ্বব্যাপী মুকলি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । এই ফোনটো চীনৰ পিছত এপ্ৰিল মাহত নিৰ্বাচিত বিশ্বব্যাপী বজাৰত মুকলি কৰা হ’ব । মন কৰিবলগীয়া যে চীনৰ স্মাৰ্টফোন কোম্পানী Oppo ই প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিজৰ ঘৰুৱা বজাৰৰ বাহিৰত আল্ট্ৰা মডেলৰ স্মাৰ্টফোন মুকলি কৰিছে ।
কোম্পানীটোৱে কয় যে এই পদক্ষেপে বিশ্ব বজাৰত দীৰ্ঘম্যাদী উপস্থিতি গঢ়ি তোলাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিফলিত কৰিছে । পূৰ্বে Oppo ই চীনতহে আল্ট্ৰা মডেল মুকলি কৰিছিল যদিও এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলেও Oppo ৰ এই হাই-এণ্ড ফ্লেগশ্বিপ ফোনটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ সুযোগ পাব । Oppo ৰ মুখ্য প্ৰডাক্ট অফিচাৰ তথা OnePlus ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক পিট লাউৱেও ফোনটোৰ এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে, য’ত এটা ফ্লেট মেটাল ফ্ৰেম আৰু বেক পেনেল দেখুওৱা হৈছে । সোঁফালে কমলা ৰঙৰ বুটাম এটা আছে, যিটো আইফোন ১৬ ছিৰিজৰ কেমেৰা কণ্ট্ৰল বুটামৰ সৈতে মিল থকা যেন লাগে । এই বুটামটোৱে ফটোগ্ৰাফী সহজ কৰি তোলাৰ সম্ভাৱনা আছে । ফোনটো Hasselblad ৰ সৈতে সহযোগিতামূলকভাৱে বিকশিত কৰা হৈছে, যাৰ ফলত কেমেৰাৰ ছেটআপটো যথেষ্ট বিশেষ হৈ পৰিছে । কোম্পানীটোৱে জনাইছে যে অনাগত সপ্তাহত মুকলিৰ তাৰিখ আৰু অন্যান্য সবিশেষ প্ৰকাশ কৰা হ’ব ।
200MP পেৰিস্কোপ টেলিফটো লেন্স
তদুপৰি, Oppo Find ছিৰিজৰ প্ৰডাক্ট মেনেজাৰ জুও শ্বিজিয়ে ৱেইব’ত ঘোষণা কৰে যে এপ্ৰিলৰ শেষৰ ফালে চীনত Oppo Find X9 Ultra ৰ সৈতে Oppo Find X9 S মুকলি কৰা হ’ব । Find X9s সম্পৰ্কে এতিয়াও বিশেষ তথ্য প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই যদিও Smart Pikachu ৰ দৰে লিকাৰে দাবী কৰিছে যে ইয়াত Mediatek Dimensity 9500 চিপছেট ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব, যিটো 3nm প্ৰক্ৰিয়াত নিৰ্মিত । এই ফোনত ২০০MP কেমেৰা আৰু ৭০০০mAh বেটাৰী থাকিব পাৰে ।
Oppo Find X9 Ultra ৰ বেটাৰীও হ’ব ৭০০০mAh ৰ ওপৰত । ইয়াত Hasselblad-tuned কেমেৰা ছেটআপ থাকিব । প্ৰকাশিত বাতৰি অনুসৰি কোম্পানীটোৱে ১/১.২৮ ইঞ্চিৰ চেন্সৰৰ আকাৰৰ ২০০এমপি পেৰিস্কোপ টেলিফটো কেমেৰা অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে । যদি এনেকুৱা হয় তেন্তে ফোনটোৰ কেমেৰাৰ পৰা ছবিৰ মানদণ্ড যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হ’ব পাৰে । ইয়াৰ উপৰিও ফোনটোত দ্বিতীয়টো ৫০ MP টেলিফটো লেন্সো থাকিব পাৰে, যিয়ে ১০x অপটিকেল জুম সমৰ্থন আগবঢ়াব পাৰে । কেমেৰা প্ৰেমীৰ বাবে এই ফোনটো যথেষ্ট ভাল বিকল্প বুলি প্ৰমাণিত হ’ব পাৰে ।
Oppo ৰ এই আগন্তুক ফ্লেগশ্বিপ স্মাৰ্টফোনটোৱে Vivo X ছিৰিজৰ আল্ট্ৰা মডেল বা Samsung Galaxy S ছিৰিজৰ আল্ট্ৰা মডেলৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ’ব পাৰে । দুয়োটা কোম্পানীৰ শেহতীয়া আল্ট্ৰা মডেল হৈছে Vivo X200 Ultra আৰু Samsung Galaxy S26 Ultra ।
