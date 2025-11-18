ETV Bharat / technology

ভাৰতত মুকলি হ’ল Oppo Find X9 আৰু Oppo Find X9 Pro; জানক মূল্য, স্পেচিফিকেশনৰ বিষয়ে

ভাৰতত আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি হ’ল Oppo Find X9 ছিৰিজৰ Oppo Find X9 আৰু Oppo Find X9 Pro ৷ কেমেৰা স্পেচিফিকেশনৰ লগতে মূল্য জানো আহক ---

Oppo Find X9 Pro (Oppo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 18, 2025 at 1:39 PM IST

হায়দৰাবাদ: আজি ভাৰতত আনুষ্ঠানিকভাৱে অপ্প’ই মুকলি কৰে প্ৰিমিয়াম ফ্লেগশ্বিপ ফোন Find X9 ছিৰিজৰ । Find X9 আৰু Find X9 Pro হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথম স্মাৰ্টফোন যিয়ে মিডিয়াটেকৰ বৰ্তমানলৈকে আটাইতকৈ শক্তিশালী চিপ ডাইমেনচিটি 9500 ৰ বৈশিষ্ট্য প্ৰদান কৰিছে । শীৰ্ষ স্তৰৰ কেমেৰাৰ সমান্তৰালভাৱে এই ডিভাইচসমূহে পূৰ্বৰ প্ৰজন্মৰ তুলনাত বিশাল বেটাৰী আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে নতুনকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে বাহিৰৰ অংশ ।

Oppo Find X9 Pro আৰু Find X9 ৰ ভাৰতত মূল্য

অপ্প’ই একমাত্ৰ 16GB/512GB কনফিগাৰেচনত ফাইণ্ড X9 প্ৰ’ মুকলি কৰিছে । ইয়াৰ মূল্য 1,09,999 টকা । Find X9 12GB/256GB আৰু 16GB/512GB ক্ৰমে 74,999 টকা আৰু 84,999 টকাত উপলব্ধ ।

Oppo Find X9 (Oppo)

Oppo Find X9 series full specs, শীৰ্ষ বৈশিষ্ট্য আৰু অন্যান্য

Find X9 আৰু Find X9 Pro দুয়োটাতে ডিজাইন মুখ্য । এই দুয়োটা হেণ্ডছেটেই দেখিবলৈ ধুনীয়া । অপ্প’ৱে পৰিষ্কাৰ ৰেখা আৰু সুষম ৰূপৰ সৈতে নূন্যতম পদ্ধতিৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিছে । কেমেৰা মডিউলটো ইচ্ছাকৃতভাৱে ওপৰৰ বাওঁফালৰ চুকত স্থাপন কৰা হৈছে, যিটো সিদ্ধান্তই ফোনটোৰ জ্যামিতিক সমন্বয় আৰু আৰামত অৰিহণা যোগায় বুলি কোম্পানীটোৱে কয় ।

Find X9 Pro 8.25mm আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড Find X9 7.9mm ত উপলব্ধ । দুয়োটা ডিভাইচতে আছে বাওঁফালে এটা স্নেপ কি (Snap key), যিটো কেইবাটাও কাৰ্যৰ বাবে কাষ্টমাইজেবল যেনে এটা ভইচ ৰেকৰ্ডাৰ আৰম্ভ কৰা বা টৰ্চলাইট টগল কৰা । অবিকল্পিতভাৱে, এই কি' AI Mind Space ৰ সৈতে সংযুক্ত, পৰ্দাৰ বিষয়বস্তু ধৰি ৰাখিবলৈ বা স্বজ্ঞাত প্ৰেছ কাৰ্যৰ যোগেদি এটা ভয়েচ টোকা যোগ কৰিবলৈ সক্ষম । প্ৰ’ মডেলত সোঁফালে এটা নিৰ্দিষ্ট কুইক বুটাম যোগ কৰা হৈছে, যিয়ে দ্ৰুত কেমেৰা প্ৰৱেশ আৰু প্ৰত্যক্ষ শ্বুটিং সক্ষম কৰে, লগতে চুইপ ইংগিতৰ জৰিয়তে নিৰৱচ্ছিন্ন জুম নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে ।

Oppo Find X9 Pro ৰ পানী প্ৰতিৰোধী ক্ষমতা (Oppo)

উপাদানসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ নিৰ্মিত দুয়োটা ফোনকে পানী আৰু ধূলি প্ৰতিৰোধৰ বাবে IP66, IP68 আৰু IP69 ৰেটিং দিয়া হৈছে । Find X9 Pro ছিল্ক হোৱাইট আৰু টাইটানিয়াম চাৰ্কোল ৰঙত উপলব্ধ হোৱাৰ বিপৰীতে Find X9 Pro টাইটানিয়াম গ্ৰে’ আৰু স্পেচ ব্লেক ৰঙত উপলব্ধ ।

Find X9 Pro ত 6.78 ইঞ্চি AMOLED ডিছপ্লে আছে যিয়ে 1-120Hz LTPO ৰিফ্ৰেছ ৰেট আৰু 1.5K ৰিজ’লিউচন সমৰ্থন কৰে । ইয়াৰ আউটড’ৰ উজ্জ্বলতা 3600 নিট আৰু সম্পূৰ্ণ পৰ্দাৰ উজ্জ্বলতা 1800 নিটৰ দাবী কৰা হৈছে, কম পোহৰত অধিক আৰামদায়কভাৱে চোৱাৰ বাবে 2160 হাৰ্টজ পিডব্লিউএম ডিমিং । ষ্টেণ্ডাৰ্ড Find X9 এ এটা 6.59-ইঞ্চি LTPS AMOLED ডিছপ্লে প্ৰদান কৰে, ইয়াৰ উপৰিও 120Hz ৰিফ্ৰেছ আৰু 1.5K ৰিজ'লিউচনলৈকে সমৰ্থন কৰে । দুয়োটা ডিভাইচতে আল্ট্ৰাছ’নিক ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট ৰিডাৰ আৰু ডলবি ভিজন আৰু HDR10+ ফৰ্মেটৰ বাবে স্থানীয় সমৰ্থন অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।

Find X9 Pro’s আবেদনৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে ইয়াৰ ইমেজিং ছিষ্টেম । মূল কেমেৰাত অপটিকেল ইমেজ ষ্টেবিলাইজেচনৰ সৈতে 50 মেগাপিক্সেলৰ চ’নী LYT-828 চেন্সৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । ষ্টেণ্ডআউট টেলিফটো লেন্সত পেৰিস্কোপ ডিজাইন আৰু অ’আইএছৰ সৈতে 200 মেগাপিক্সেল ছেমছাং আইছ’চিএল HP5 চেন্সৰৰ বৈশিষ্ট্য আছে, যিয়ে 3x অপটিকেল জুম প্ৰদান কৰে । অটোফ’কাছৰ সৈতে অতিৰিক্ত 50 মেগাপিক্সেল আল্ট্ৰাৱাইড লেন্স অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আৰু ফ্ৰন্ট কেমেৰাত 50 মেগাপিক্সেলৰ চেমচাং ISOCELL JN5 চেন্সৰ আছে ।

ষ্টেণ্ডাৰ্ড Find X9 ত 50 মেগাপিক্সেলৰ চ’নী এল ৱাই টি-828 মেইন চেন্সৰ (প্ৰ’ৰ দৰেই কিন্তু কম বহল f/1.6 লেন্সৰ পিছফালে), 50 মেগাপিক্সেলৰ চ’নী এল ৱাই টি 600 পেৰিস্কোপ টেলিফ’টো কেমেৰা আৰু 50 মেগাপিক্সেলৰ আল্ট্ৰাৱাইড লেন্স, লগতে 32 মেগাপিক্সেলৰ চ’নী আইএমএক্স615 ফ্ৰন্ট কেমেৰা আছে । প্ৰ’ মডেলে অধিক উন্নত টেলিফ’টো হাৰ্ডৱেৰ কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে যদিও দুয়োটা ফোনকে বিশেষকৈ ছফট্ ৱেৰৰ শেষত মোবাইল ফটোগ্ৰাফীৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিবলৈ গঠন কৰা হৈছে য’ত দুয়োটাই অপ্প’ৰ মালিকানাধীন লুমো ইমেজিং ইঞ্জিন পায় যিয়ে “স্পষ্টতা, গতিশীল ৰেঞ্জ আৰু শব্দ হ্ৰাস” উন্নত কৰাৰ দাবী কৰে ৷ দুয়োটা ফোনতে ColorOS 16 আছে আৰু 5 বছৰৰ মেজৰ অ’ এছ আৰু 6 বছৰৰ ছিকিউৰিটি আপডেট পোৱাৰ নিশ্চয়তা আছে ।

Find X9 Pro ত শক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে 7500mAh বেটাৰী, আনহাতে Find X9 ত 7025mAh ইউনিট আছে । দুয়োটা ডিভাইচে 80ৱাট তাঁৰযুক্ত আৰু 50ৱাট বেতাঁৰ চাৰ্জিং প্ৰদান কৰে আৰু মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 9500 প্লেটফৰ্মত চলে ।

