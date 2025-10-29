বিশ্ব বজাৰত মুকলি হ’ল Oppo Find X9 Pro আৰু Find X9; আৰম্ভণি মূল্য কিমান ?
Oppo এ স্পেইনৰ বাৰ্চিলোনাত অনুষ্ঠিত হোৱা এক বিশেষ অনুষ্ঠানত মুকলি কৰিছে Find X9 Pro আৰু Find X9 ৷ এই ফ্লেগশ্বিপ লাইনআপৰ বিষয়ে বিতংকৈ জানো আহক---
Published : October 29, 2025 at 11:25 AM IST
হায়দৰাবাদ: স্পেইনৰ বাৰ্চিলোনাত অনুষ্ঠিত হোৱা এক বিশেষ অনুষ্ঠানত উন্মোচন কৰা Oppo Find X9 Pro আৰু Oppo Find X9 ৰ বিশ্বব্যাপী আত্মপ্ৰকাশৰ জৰিয়তে অ’প্পই নিজৰ ফ্লেগশ্বিপ লাইনআপ সম্প্ৰসাৰণ কৰিছে । এই ফোনসমূহ প্ৰথমে ইউৰোপীয় আৰু ব্ৰিটেইনৰ বজাৰলৈ যোৱাৰ বিপৰীতে কোম্পানীটোৱে ভাৰতত মুকলিৰ সময়সীমাও নিশ্চিত কৰিছে । আমোদজনক কথাটো হ’ল যে ভাৰতীয় বজাৰৰ বাবে অ’প্পই দুয়োটা মডেল স্থানীয়ভাৱে একত্ৰিত কৰিব, যিয়ে ইউৰোপীয় সংস্কৰণৰ তুলনাত ইয়াৰ মূল্য হ্ৰাস কৰিব লাগে । নতুন প্ৰজন্মৰ সৈতে, Oppo এ পৰিৱেশন, কেমেৰা হাৰ্ডৱেৰ আৰু দীৰ্ঘম্যাদী স্থায়িত্বৰ ওপৰত যথেষ্ট কাম কৰিছে । ইয়াত মূল বৈশিষ্ট্য, স্পেক, মূল্য আৰু ভাৰতত মুকলিৰ সবিশেষ উল্লেখ কৰা হৈছে ।
Oppo Find X9 ছিৰিজ মুকলি কৰা হৈছে: মূল্য, সংৰক্ষণৰ ভিন্নতা আৰু ৰঙৰ বিকল্প
মূল্যৰ কথা ক’বলৈ গ’লে Oppo Find X9 ৰ মূল্য 999 ইউৰো (প্ৰায় 1,02,800 টকা)ৰ পৰা আৰম্ভ হোৱাৰ বিপৰীতে ইউৰোপত Find X9 Pro ৰ মূল্য 1299 ইউৰো (প্ৰায় 1,33,600 টকা)। স্থানীয় উৎপাদন আৰু কৰ সুবিধাৰ বাবে ভাৰতৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যদিও নৱেম্বৰ মাহত ভাৰতৰ মুকলি অনুষ্ঠানত সঠিক পৰিসংখ্যা প্ৰকাশ কৰা হ’ব । Oppo Find X9 Pro দুটা ফিনিচিংত উপলব্ধ হ’ব, য’ত আছে Silk White আৰু Titanium Charcoal । নিয়মীয়া ফাইণ্ড X9 তিনিটা শ্বেডত আহিব - স্পেচ ব্লেক, টাইটানিয়াম গ্ৰে আৰু ভেলভেট ৰেড ।
Oppo Find X9 series: মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ
-Find X9 আৰু Find X9 Pro’ দুয়োটাৰে মূলতে আছে সম্পূৰ্ণ নতুন ডাইমেনচিটি 9500 প্ৰচেছৰ, যিটো মিডিয়াটেকৰ এতিয়ালৈকে আটাইতকৈ শক্তিশালী মোবাইল চিপ । অপ্প’ই দাবী কৰে যে ই পূৰ্বৰ প্ৰজন্মৰ তুলনাত 32 শতাংশ দ্ৰুত চিপিইউ, 33 শতাংশ অধিক শক্তিশালী জিপিইউ আৰু এনপিইউৰ পৰিৱেশনত 111 শতাংশ বৃহৎ বৃদ্ধি আনে । ইয়াতকৈও আকৰ্ষণীয় কথাটো হ’ল ইয়াৰ কাৰ্যক্ষমতা — চিপছেটে CPU কাৰ্যসমূহৰ বাবে 55 শতাংশ কম শক্তি আৰু AI কাৰ্যসমূহৰ বাবে 56 শতাংশ কম শক্তি খৰচ কৰে বুলি কোৱা হৈছে, যিয়ে বেটাৰীৰ জীৱনকাল বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে আৰু লগতে স্থায়ী পৰিৱেশন উন্নত কৰে ।
--দুয়োটা ফোনতে 120Hz OLED ডিছপ্লে আছে যিয়ে 1,800nits সম্পূৰ্ণ স্ক্ৰীণ উজ্জ্বলতা আৰু আউটড'ৰ মোডত 3,600nits পৰ্যন্ত শীৰ্ষত আঘাত কৰিবলৈ সক্ষম । ইহঁতে মাত্ৰ 1নিটলৈকে সকলো পথ ডিম কৰিব পাৰে, সম্পূৰ্ণ আন্ধাৰতো আৰামদায়কভাৱে চোৱাটো নিশ্চিত কৰে । এই প্ৰজন্মই ফাইণ্ড X8 ছিৰিজত ব্যৱহৃত অপটিকেল স্ক্যানাৰৰ ঠাইত অধিক সুৰক্ষিত আল্ট্ৰাছ’নিক ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট ৰিডাৰো মুকলি কৰিছে ।
নতুন Find X9 ছিৰিজে বেটাৰীৰ ক্ষমতাত এক বৃহৎ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে । ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফাইণ্ড X9 ত 7025 mAh বেটাৰী পেক কৰা হৈছে, যিটো যোৱা বছৰৰ 5630mAh চেলৰ তুলনাত এক উল্লেখযোগ্য জাম্প । ই 80W তাঁৰযুক্ত, 50W বেতাঁৰ আৰু 10W ৰিভাৰ্ছ চাৰ্জিং সমৰ্থন কৰে । ডাঙৰ Find X9 Pro য়ে ইয়াক আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰে 7,500mAh বেটাৰীৰ সৈতে, 90W তাঁৰযুক্ত আৰু 50W বেতাঁৰ চাৰ্জিঙৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত । এই বেটাৰীসমূহে দৈনিক 5 বছৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছতো কমেও 80 শতাংশ স্বাস্থ্য ৰক্ষা কৰিব বুলিও অ’প্পই দাবী কৰিছে ।
-দুয়োটা ডিভাইচে শ্লীম, সমতল-ধাৰযুক্ত ডিজাইন আৰু আইপি-ৰেটেড সুৰক্ষা বজাই ৰাখে । এই বছৰ অপ্প’ই আৰু এখোজ আগুৱাই গৈছে, Find X9 আৰু Find X9 Pro দুয়োটাকে IP66, IP68 আৰু IP69 প্ৰমাণিত কৰি তুলিছে, অৰ্থাৎ ইহঁতে ধূলি, পানীত ডুব যোৱা, আনকি গৰম পানীৰ জেটকো সহ্য কৰিব পাৰে, যিটো আধুনিক ফ্লেগশ্বিপত বিৰল স্থায়িত্বৰ বৈশিষ্ট্য ।
-Find X9 Pro ত 7-element f/1.5 লেন্স আৰু OIS ৰ সৈতে 50MP চ’নী LYT-828 প্ৰাইমেৰী চেন্সৰ (1/1.28-ইঞ্চি) আছে । হেচেলব্লেডৰ সৈতে অ’প’ৰ সহযোগিতা অব্যাহত আছে, ই ৰং বিজ্ঞান আৰু পেছাদাৰী ইমেজিং সঁজুলিসমূহ লৈ আহিছে । ইয়াত হাইলাইট হৈছে 200এমপি হাচেলব্লেড টেলিফটো কেমেৰা, য’ত আছে 1/1.56 ইঞ্চি চেন্সৰ আৰু প্ৰিজম হাইব্ৰিড অ’আইএছৰ সৈতে 70মিমি f/2.1 লেন্স । এই নতুন ছেটআপে চোকা, স্থিৰ জুম শ্বটৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে আৰু আনকি 4K 120fps ভিডিঅ' কেপচাৰ সমৰ্থন কৰে ।
ষ্টেণ্ডাৰ্ড Find X9 টোও পিছ পৰি থকা নাই । ইয়াত OIS ৰ সৈতে পুৰণি Pro’s 50MP চ’নী LYT-808 মূল চেন্সৰ ধাৰলৈ লোৱা হৈছে, ইয়াৰ সৈতে 50MP পেৰিস্কোপ টেলিফ’টো লেন্স (LYT-600) আৰু 50MP আল্ট্ৰা-ৱাইড কেমেৰা (Samsung JN5) সংযুক্ত কৰা হৈছে । পোহৰৰ পৰিস্থিতিত ৰঙৰ সঠিক সঠিকতাৰ বাবে অ’প’ই 9 চেনেলৰ ট্ৰু কালাৰ কেমেৰা চেন্সৰও সংযোজন কৰিছে ।
আমোদজনকভাৱে অপ্প’ই X9 প্ৰ’ৰ বাবে একচেটিয়াভাৱে টেলিকনভাৰ্টাৰ এক্সেচৰিও মুকলি কৰিছে । এই এড-অন লেন্সে ফটোৰ বাবে 10x আৰু ভিডিঅ’ৰ বাবে 50x পৰ্যন্ত অপটিকেল জুম বুষ্ট কৰে, যিয়ে আগ্ৰহী ফটোগ্ৰাফাৰসকলক আকৰ্ষণ কৰে ।
Oppo Find X9, X9 Pro: ভাৰতত কেতিয়া মুকলি হ’ব ?
oppo এ নিশ্চিত কৰিছে যে তেওঁলোকে চলিত বৰ্ষৰ নৱেম্বৰ মাহত অৰ্থাৎ অহা মাহত তেওঁলোকৰ নতুন Oppo Find X9 ছিৰিজ মুকলি কৰিব । এতিয়ালৈকে কোম্পানীটোৱে সঠিক মুকলিৰ তাৰিখ নিশ্চিত কৰা নাই যদিও ফাদিল হোৱা প্ৰতিবেদন অনুসৰি 26 নৱেম্বৰত ভাৰতৰ বজাৰলৈ আহিব অপ্প’ৰ ফ্লেগশ্বিপ ফোনটো ।
