12,499 টকা আৰম্ভণি মূল্যত ভাৰতত মুকলি হ’ল Oppo A6x 5G; আছে 6,500mAh বেটাৰী
2 ডিচেম্বৰৰ দিনা ভাৰতত মুকলি হয় Oppo A6x 5G ৷ এই ফোনটো আমাজন, ফ্লিপকাৰ্ট আৰু Oppo ইণ্ডিয়া অনলাইন ষ্ট’ৰ আদিত ক্ৰয় কৰিব পৰা যাব ৷
Published : December 3, 2025 at 11:54 AM IST
হায়দৰাবাদ: মঙলবাৰে চীনৰ স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতা কোম্পানী Oppo এ ভাৰতত মুকলি কৰে Oppo A6x 5G । ভাৰতত এই স্মাৰ্টফোনটো Oppo ইণ্ডিয়া অনলাইন ষ্ট’ৰকে ধৰি একাধিক ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি কৰা হ’ব । ইয়াক তিনিটা ৰেম আৰু ষ্টৰেজ আৰু দুটা ৰঙৰ বিকল্পত মুকলি কৰা হৈছে । ফোনটোত 6,500mAh বেটাৰীৰ সৈতে 45W তাঁৰযুক্ত ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থিত । তদুপৰি ইয়াত মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 6000 ছিৰিজৰ চিপছেট আছে, যিটো 6GB পৰ্যন্ত ৰেম আৰু 128GB অনব’ৰ্ড ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত আছে 13 মেগাপিক্সেলৰ মূল পিছফালৰ কেমেৰা ।
ভাৰতত Oppo A6x 5G মূল্য, উপলব্ধতা
Oppo A6x 5G ৰ মূল্য আৰম্ভ 4GB ৰেম + 64GB ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে বেছ ভেৰিয়েন্টৰ বাবে ভাৰতত 12,499 টকা । ইফালে, হাইয়াৰ এণ্ড 4GB ৰেম + 128GB মডেলৰ দাম 13,499 টকা। আৰু 6GB ৰেম + 128GB ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে টপ অৱ দ্য লাইন বিকল্পৰ মূল্য ভাৰতত 14,999 টকা । ইয়াৰ উপৰিও Oppo এ নিৰ্বাচিত বেংক কাৰ্ডত গ্ৰাহকক তিনিমাহৰ বাবে কৰমুক্ত EMI বিকল্প প্ৰদান কৰিছে ।
|ভেৰিয়েণ্ট
|মূল্য
|4GB ৰেম + 64GB ষ্ট’ৰেজ
|12,499 টকা
|4GB ৰেম + 128GB ষ্ট’ৰেজ
|13,499 টকা
|6GB ৰেম + 128GB ষ্ট’ৰেজ
|14,999 টকা
মুকলিৰ দিনটোৰ পৰাই আমাজন, ফ্লিপকাৰ্ট আৰু Oppo ইণ্ডিয়া অনলাইন ষ্ট’ৰ আৰু অন্যান্য অফলাইন খুচুৰা বিপণীকে ধৰি বিভিন্ন অনলাইন খুচুৰা চেনেলৰ জৰিয়তে ক্ৰয় কৰিব পৰা যাব এই নতুন Oppo A6x 5G । ই আইচ ব্লু আৰু অলিভ গ্ৰীণ ৰঙৰ ৰূপত উপলব্ধ ।
Oppo A6x 5G স্পেচিফিকেশন, বৈশিষ্ট্য
Oppo A6x 5G হৈছে এণ্ড্ৰইড 15 ভিত্তিক ColorOS 15 ত চলি থকা এটা ডুৱেল ছিম হেণ্ডছেট । ইয়াত HD+ (720x1,570 পিক্সেল) ৰিজ’লিউচনৰ সৈতে 6.75 ইঞ্চি এলচিডি স্ক্ৰীণ, 120Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেট, 256ppi পিক্সেল ঘনত্ব, 240Hz টাচ চেম্পলিং ৰেটলৈকে আৰু 1,125 নিট পৰ্যন্ত উজ্জ্বলতা । ডিছপ্লেত 16.7 মিলিয়ন ৰং, 83 শতাংশ DCI-P3 ৰঙৰ গেম আৰু 100 শতাংশ sRGB বৈশিষ্ট্যও আছে ।
নতুন Oppo A ছিৰিজৰ শক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে এটা অক্টা কোৰ MediaTek Dimensity 6300 চিপছেট, এটা ARM Mali-G57 MC2 GPU ৰ সৈতে সংযুক্ত । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত 6GB পৰ্যন্ত LPDDR4x ৰেম আৰু 128GB পৰ্যন্ত UFS2.2 অনবৰ্ড ষ্টৰেজ আছে । Oppo A6x 5G ৰ সৈতে এটা প্ৰক্সিমিটি চেন্সৰ, এটা এম্বিয়েণ্ট লাইট চেন্সৰ, এটা ই-কম্পাছ আৰু এটা এক্সিলেৰ’মিটাৰ আছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত সুৰক্ষাৰ বাবে কাষত মাউণ্ট কৰা ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰ আৰু মুখ চিনাক্তকৰণ ব্যৱস্থাও আছে ।
অপটিক্সৰ বাবে Oppo A6x 5G ত 13 মেগাপিক্সেলৰ প্ৰাইমেৰী ৰিয়াৰ কেমেৰা আছে, য’ত আছে f/2.2 এপাৰচাৰ, 77 ডিগ্ৰী ফিল্ড অৱ ভিউ আৰু অটো ফ’কাচ । নতুন হেণ্ডছেটটোত ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলৰ বাবে f/2.2 এপাৰচাৰ আৰু 77 ডিগ্ৰী ফিল্ড অৱ ভিউৰ সৈতে 5 মেগাপিক্সেলৰ ফ্ৰন্ট ফেচিং কেমেৰাও আছে । পিছফালৰ কেমেৰাৰ চেন্সৰে 60 এফপিএছ পৰ্যন্ত 1080P ৰিজ’লিউচনৰ ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ বিপৰীতে ছেলফি কেমেৰাই 30 এফপিএছত 1080P ভিডিঅ’ শ্বুট কৰিব পাৰে ।
Oppo A6x 5G ত 45W তাঁৰযুক্ত SuperVOOC ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 6,500mAh বেটাৰী পেক কৰা হৈছে । সংযোগ বিকল্পৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত 5G, 4G Lte, ৱাই-ফাই 5, ব্লুটুথ 5.4, ইউএছবি টাইপ-চি প’ৰ্ট আৰু 3.5 মিমি অডিঅ’ জেক পোৱা গৈছে । ফোনটোৰ মাত্ৰা 166.6x78.5x8.6 মিমি, আনহাতে ওজন প্ৰায় 212 গ্ৰাম ।
