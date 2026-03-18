৬,৫০০mAh বেটাৰীৰে সৈতে তিনিটা ৰঙৰ বিকল্পত মুকলি হ’ল Oppo A6s 5G
Published : March 18, 2026 at 12:18 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰতত বুধবাৰে মুকলি কৰা হয় Oppo A6s 5G । নতুন Oppo A ছিৰিজৰ স্মাৰ্টফোনটো দুটা সুকীয়া ৰঙৰ ৰূপ আৰু দুটা ৰেম আৰু ষ্ট’ৰেজ কনফিগাৰেচনত আহিছিল । ই মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি ৬৩০০ চিপছেট আৰু ৫০ মেগাপিক্সেলৰ প্ৰাইমেৰী চেন্সৰৰ দ্বাৰা হেডলাইন কৰা ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিটত চলিব । Oppo A6s 5G ত 6,500mAh বেটাৰী আছে যিয়ে ৮৮২.১ ঘণ্টা পৰ্যন্ত মুঠ ষ্টেণ্ডবাই সময় আৰু ২২.৪ ঘণ্টা ভিডিঅ’ প্লেবেক প্ৰদান কৰিব পাৰে বুলি কোম্পানীয়ে দাবী কৰিছে । নতুনকৈ মুকলি কৰা এই ফোনটো সমগ্ৰ আমাজন, ফ্লিপকাৰ্ট আৰু Oppo ইণ্ডিয়া ৱেবছাইটত বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি কৰা হ’ব ।
ভাৰতত Oppo A6s 5G মূল্য
Oppo A6s 5G ৰ মূল্য 4GB+128GB ভেৰিয়েন্টৰ বাবে 18,999 টকা । ৬জিবি ৰেম আৰু ১২৮জিবি ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে টপ এণ্ড মডেলৰ দাম ২০,৯৯৯ টকা । বৰ্তমান ইয়াক ভাৰতত আমাজন, ফ্লিপকাৰ্ট, অপ্প’ ষ্ট’ৰ আৰু প্ৰধান খুচুৰা বিপণীৰ জৰিয়তে অৰোৰা গোল্ড আৰু প্লাম পাৰ্পল ৰঙৰ বিকল্পত ক্ৰয়ৰ বাবে উপলব্ধ ।
Oppo A6s 5G ক্ৰয় কৰা গ্ৰাহকে তৎক্ষণাত ১০০০ টকাৰ কেছবেক লাভ কৰিব পাৰিব । কোম্পানীটোৱে SBI কাৰ্ড, কোটক মহিন্দ্ৰা বেংক, আইডিএফচি ফাৰ্ষ্ট বেংক, বিঅ’বি কাৰ্ড, ইয়েছ বেংক, ফেডাৰেল বেংক, ডিবিএছ আদিৰ নিৰ্বাচিত ক্ৰেডিট কাৰ্ডত তিনি মাহৰ বাবে ন’ কষ্ট ইএমআই আগবঢ়াইছে ।
Oppo A6s 5G স্পেচিফিকেশন
Oppo A6s 5G ColorOS 15 ৰ সৈতে প্ৰেৰণ কৰা হয় আৰু ই 6GB ৰেম আৰু 128GB ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে MediaTek Dimensity 6300 চিপছেটত চলিব । ই উন্নত গেমিংৰ বাবে AI GameBoost বৈশিষ্ট্য আৰু ভিৰ আৰু কম নেটৱৰ্ক এলেকাত উন্নত সংযোগৰ বাবে এটা AI LinkBoost 3.0 বৈশিষ্ট্য প্ৰদান কৰে । অপটিক্সৰ বাবে ইয়াত আছে ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিট, যাৰ হেডলাইনত আছে ৫০ মেগাপিক্সেলৰ প্ৰাইমেৰী চেন্সৰ আৰু ২ মেগাপিক্সেল শ্বুটাৰ । সন্মুখত ইয়াৰ ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ চেটৰ বাবে ৫ মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰা আছে ।
Oppo A6s 5G ত 44W ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে ৬,৫০০ mAh বেটাৰী আছে । বেটাৰীয়ে এটা চাৰ্জত মুঠ ষ্টেণ্ডবাই সময় ৮৮২.১ ঘণ্টা আৰু ভিডিঅ’ প্লেবেক সময় ২২.৪ ঘণ্টা পৰ্যন্ত প্ৰদান কৰিব পাৰে বুলি দাবী কৰা হৈছে । এই ফাষ্ট চাৰ্জিং প্ৰযুক্তিয়ে ৩০ মিনিটত ১ শতাংশৰ পৰা ৪১ শতাংশলৈকে বেটাৰী ভৰাই পেলাব বুলি দাবী কৰা হৈছে । হেণ্ডছেটটোৰ ৮.৬১ মিমি ডাঠ আৰু ওজন প্ৰায় ২১২গ্ৰাম ।
