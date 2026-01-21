পূৰ্বৰ দৰেই কাম কৰি আছো আৰু কৰি যাম - চৰ্চিত উৰাবাতৰিৰ সময়তে জনালে OnePlus India ৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়াই

পূৰ্বৰ দৰেই কাম কৰি আছো আৰু কৰি যাম - চৰ্চিত উৰাবাতৰিৰ সময়তে জনালে OnePlus India ৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়াই
OnePlus India ৰ CEO ই ব্ৰেণ্ডটো বন্ধ হোৱা সম্বন্ধীয় উৰাবাতৰি অস্বীকাৰ কৰে ৷ এই সন্দৰ্ভত জানক বিতংকৈ ---
Published : January 21, 2026 at 5:27 PM IST
হায়দৰাবাদ: আগশাৰীৰ স্মাৰ্টফোন কোম্পানী OnePlus এ ভাৰতীয় বজাৰ এৰাৰ লগতে ব্ৰেণ্ডটো বন্ধ কৰি পেলাব বুলি আজিৰ দিনটোত এক খবৰ বহুলভাৱে চৰ্চিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল । কোম্পানীটোৱে এনে কোনো ধৰণৰ পৰিকল্পনাক দৃঢ়তাৰে অস্বীকাৰ কৰি ইয়াক ‘প্ৰমাণহীন দাবী’ বুলি অভিহিত কৰিছে । OnePlus ৰ গৰাকী চীনৰ ইলেক্ট্ৰনিকছ জায়াণ্ট BBK Electronics, যিয়ে Oppo আৰু Vivo ৰ মালিক আৰু 2021 চনৰ পৰাই বহুলাংশে Oppo ৰ উপ-ব্ৰেণ্ড হিচাপে কাম কৰি আহিছে যদিও ইয়াক ছফ্টৱেৰ আৰু হাৰ্ডৱেৰ ছিনাৰ্জীৰ সৈতে কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব হিচাপে অধিক শ্ৰেণীভুক্ত কৰা হৈছে । OnePlus এ নিঃসন্দেহে ভাৰতত যোৱা বছৰ কেইবাটাও কাৰণত মোটামুটিভাৱে প্ৰত্যাহ্বান লাভ কৰিছিল, কিন্তু ব্ৰেণ্ডটোৱে প্ৰিমিয়াম স্মাৰ্টফোনৰ স্থানত বৰ্তমানেও এক শক্তিশালী ব্ৰেণ্ড হিচাপেই আছে, বিশেষকৈ যিটোক বহলভাৱে ‘এণ্ড্ৰইড ফ্লেগশ্বিপ-কিলাৰ’ মূল্যৰ বিন্দু বুলি গণ্য কৰা হয় ।
OnePlus India ৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়া ৰবিন লিউৱে এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত ভুৱা প্ৰতিবেদনৰ বিপৰীতে সকলো অংশীদাৰক তথ্য পৰীক্ষা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে আৰু ব্যৱসায়িক কাৰ্যকলাপ পূৰ্বৰ দৰেই চলি থাকিব বুলি দাবী কৰিছে । তেওঁ কয়, “মই OnePlus India আৰু এই সন্দৰ্ভত প্ৰচাৰ হোৱা কিছুমান ভুল তথ্য পৰিষ্কাৰ কৰিব বিচাৰিছিলো । আমি পূৰ্বৰ দৰেই কাম কৰি আছো আৰু কৰি যাম ।”
I wanted to address some misinformation that has been circulating about OnePlus India and its operations.— Robin Liu (@RobinLiuOnePlus) January 21, 2026
We’re operating as usual and will continue to do so.
Never Settle. pic.twitter.com/eAGA7iy3Xs
উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে, ভাৰতত OnePlus ৰ বাবে যোৱা কেইটামান ত্ৰৈমাসিক প্ৰত্যাহ্বানজনক হৈ পৰিছে । CyberMedia Research এ (CMR) তেওঁলোকৰ তৃতীয় ত্ৰৈমাসিক প্ৰতিবেদনত লক্ষ্য কৰিছিল যে OnePlus এ 2025 চনৰ তৃতীয় ত্ৰৈমাসিকত যিটো এবছৰৰ পূৰ্বৰ একে সময়ৰ তুলনাত, 13% বিক্ৰী হ্ৰাস হোৱাৰ ৰেকৰ্ড কৰিছিল ৷ । সেই সময়ত OnePlus 13 ছিৰিজে কোম্পানীটোৰ ফ্লেগশ্বিপ ফোন হিচাপে স্বীকৃতি দিছিল, যিয়ে সামগ্ৰিক ফোন চালানত 40% অৰিহণা যোগাইছিল ।
তথাপিও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় তথ্য নিগমৰ (IDC) একেটা ত্ৰৈমাসিকৰ তথ্যই OnePlus ৰ বাবে আপাত দৃষ্টিত আশাৰ ৰেঙণি দেখুৱাইছিল । তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰিলে যে মিড-প্ৰিমিয়াম স্মাৰ্টফোন স্থানত, যিটো সাধাৰণতে 400–600 ডলাৰৰ ভিতৰৰ বেণ্ড ( 36,000 আৰু 55,000 টকা), OnePlus এ Samsung আৰু Oppo ৰ সৈতে শীৰ্ষ তিনিটা ব্ৰেণ্ডৰ ভিতৰত স্থান লাভ কৰে । 2025 চনৰ তৃতীয় ত্ৰৈমাসিকলৈকে ভাৰতৰ স্মাৰ্টফোন বজাৰৰ 2.4% অংশীদাৰিত্ব ইয়াৰ হাতত আছে ।
