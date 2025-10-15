AI ব্যৱহাৰ কৰি সৃষ্টি কৰিব পাৰিব যৌনগন্ধী বিষয়বস্তু; ঘোষণা কৰিলে ChatGPT ৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়াই

AI ব্যৱহাৰ কৰি সৃষ্টি কৰিব পাৰিব যৌনগন্ধী বিষয়বস্তু; ঘোষণা কৰিলে ChatGPT ৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়াই
OpenAI ৰ ক্ষেত্ৰত ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব এক নতুন নিয়ম ৷ ইয়াৰ লক্ষ্য ব্যৱহাৰকাৰীৰ সুৰক্ষা আৰু স্বাধীনতাৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰা । জানক বিতংকৈ --
হায়দৰাবাদ: OpenAI ৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়া ছেম অল্টমেনে ঘোষণা কৰিছে যে কোম্পানীয়ে অতি সোনকালে ChatGPT ত যৌনগন্ধী আৰু পৰিপক্ক বিষয়বস্তুৰ অনুমতি দিব, কিন্তু কেৱল সেইসকল ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে যিসকলে ইয়াৰ আগন্তুক বয়স পৰীক্ষণ ব্যৱস্থাটোl উত্তীৰ্ণ হয়, যিটো ডিচেম্বৰ মাহত মুকলি হ’ব । X (পূৰ্বৰ টুইটাৰ)ত এটা পোষ্টত অল্টমেনে কয় যে এই পৰিৱৰ্তন OpenAI ৰ AI সঁজুলিসমূহত অধিক নমনীয়তা আৰু ব্যক্তিগতকৰণ যোগ কৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰ অংশ ।
অল্টমেনে কয়, “যেতিয়া আমি বয়স-গেটিং অধিক সম্পূৰ্ণৰূপে মুকলি কৰিম আৰু আমাৰ ‘প্ৰাপ্তবয়স্ক ব্যৱহাৰকাৰীক প্ৰাপ্তবয়স্কৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰক’ নীতিৰ অংশ হিচাপে, আমি আৰু অধিক অনুমতি দিম ৷ যেনে: পৰীক্ষিত প্ৰাপ্তবয়স্কৰ বাবে ইৰ’টিক ৷”
এই পদক্ষেপে কোম্পানীটোৰ বাবে এক স্পষ্ট সাংস্কৃতিক পৰিৱৰ্তন চিহ্নিত কৰিছে, যিয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি চেটজিপিটিৰ ভিতৰত যৌন বা স্পষ্ট বিষয়বস্তুৰ ওপৰত কঠোৰ নিষেধাজ্ঞা বজাই ৰাখিছে । চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে, OpenAI এ ইতিমধ্যে ইংগিত দিছিল যে ই হয়তো অতি সোনকালে ডেভেল’পাৰসকলক “পৰিপক্ক” ChatGPT এপসমূহ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ অনুমতি দিব পাৰে, যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে নতুন সুৰক্ষা ব্যৱস্থা আৰু “উচিত বয়স পৰীক্ষণ নিয়ন্ত্ৰণ” মানি চলে ।
ইল’ন মাস্কৰ xAI হ’ব প্ৰতিদ্বন্দী
কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ বিপদজনক দিশটো অন্বেষণ কৰাত OpenAI অকলশৰীয়া নহয় । প্ৰতিদ্বন্দ্বী ইল’ন মাস্কৰ xAI এ ইতিমধ্যে ফ্লাৰ্টী এআই কম্পেনিয়ন মুকলি কৰিছে, যিবোৰ গ্ৰ’ক এপৰ ভিতৰত 3D এনিমে-শৈলীৰ অৱতাৰ হিচাপে উপলব্ধ যিয়ে ব্যৱহাৰকাৰীৰ সৈতে চেট আৰু ফ্লাৰ্ট কৰিব পাৰে ।
অল্টমেনৰ শেহতীয়া ঘোষণাই প্ৰকাশ কৰিছে যে OpenAI অধিক মুকলি আৰু তৰ্কসাপেক্ষভাৱে অধিক বাস্তৱসন্মতভাৱে প্ৰতিযোগিতাত যোগদান কৰিবলৈ সাজু হৈছে । এসময়ত ব্যৱহাৰকাৰীৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বুটাম আপ কৰা পদ্ধতিৰ বাবে গৌৰৱ কৰা কোম্পানী এটাৰ বাবে এই নতুন স্থিতিয়ে প্ৰতিফলিত কৰে যে এআই জগতখনে সতৰ্ক উপযোগিতাৰ পৰা মনোৰঞ্জন আৰু সংগীলৈ কিমান দ্ৰুতগতিত স্থানান্তৰিত হৈছে ।
ChatGPT ত আৰু কি কি নতুনত্ব থাকিব ?
আগন্তুক ‘erotic’ বৈশিষ্ট্যৰ বাহিৰেও, OpenAI এ ChatGPT ৰ এটা নতুন সংস্কৰণো মুকলি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে যিয়ে “4o ৰ বিষয়ে মানুহে ভাল পোৱাৰ দৰেই আচৰণ কৰে ।”
OpenAI-এ GPT-5ক ChatGPT ত ডিফল্ট মডেল কৰাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে এই ঘোষণা কৰা হৈছে, মাথো নতুন মডেলটো কম বন্ধুত্বপূৰ্ণ আৰু অধিক ৰবটিক বুলি অনুভৱ কৰা ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে । ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে কোম্পানীয়ে জিপিটি-4অ’ক ঐচ্ছিক মডেল হিচাপে পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰি ব্যৱহাৰকাৰীসকলে উপভোগ কৰিবলৈ অহা সুৰ আৰু উষ্ণতা পুনৰুদ্ধাৰ কৰিলে ।
অল্টমেনে স্বীকাৰ কৰে যে কোম্পানীটোৰ পূৰ্বৰ মডাৰেচন নীতিয়ে চেটজিপিটিক অত্যধিক সংযত অনুভৱ কৰাইছিল । তেওঁ কয়, “আমি মানসিক স্বাস্থ্যৰ সমস্যাৰ সৈতে সাৱধান হোৱাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ আমি ChatGPT যথেষ্ট নিষিদ্ধ কৰিলোঁ ৷ এই পদ্ধতিয়ে চেটবটটোক “বহু ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে কম উপযোগী/আনন্দদায়ক কৰি তুলিছে যিসকলৰ কোনো মানসিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা নাছিল ।”
ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিবলৈ, OpenAI এ এতিয়া নতুন সঁজুলিসমূহ সাজু কৰিছে ৷ এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, “এতিয়া যেতিয়া আমি মানসিক স্বাস্থ্যৰ গুৰুতৰ সমস্যাসমূহ লাঘৱ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু নতুন সঁজুলি লাভ কৰিছো, তেতিয়া আমি বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে নিষেধাজ্ঞাসমূহ নিৰাপদে শিথিল কৰিবলৈ সক্ষম হ’ম ৷”
